दिल्ली में जमीन खरीदने और बेचने के नाम पर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर एक कारोबारी से कथित तौर पर 11.10 करोड़ रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक साल से अधिक समय से फरार आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है.

और पढ़ें

आरोपी दिल्ली के सुभाष प्लेस थाने में दर्ज मामले में वांछित था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था. लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी पुलिस टीम ने तकनीकी जानकारी और खुफिया इनपुट की मदद से उसे आखिरकार दबोच लिया.

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी रॉबरी एंड स्नैचिंग सेल (ARSC) की टीम ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया. इंस्पेक्टर दीपक दहिया के नेतृत्व में गठित टीम में सब इंस्पेक्टर जतिन सिंह, एएसआई श्यान सिंह, हेड कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल सुनील, हेड कांस्टेबल रविंदर और महिला कांस्टेबल नीशू शामिल थे.

टीम एसीपी विवेकानंद पाठक के निर्देशन और डीसीपी संजीव कुमार यादव की करीबी निगरानी में काम कर रही थी. पुलिस ने आरोपी की लोकेशन का पता लगाने के लिए तकनीकी सर्विलांस और खुफिया जानकारी जुटाई.

Advertisement

जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के अलग-अलग राज्यों में छिपने की जानकारी मिली. टीम ने उसका पीछा गुजरात के वडोदरा से शुरू किया और फिर मुंबई तक पहुंची. इसके बाद आरोपी की लोकेशन महाराष्ट्र के खोपोली में मिली, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी एक साल से अधिक समय से गिरफ्तारी से बच रहा था और इसी वजह से उसे अदालत की ओर से घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) घोषित किया गया था. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के लिए घोषित 50 हजार रुपये का इनाम भी इसी मामले में रखा गया था.

पुलिस की जांच में आरोपी के कथित ठगी करने के तरीके का भी खुलासा हुआ है. आरोप है कि वह आर्थिक रूप से मजबूत कारोबारियों को जमीन खरीदने और बाद में उसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देता था.

₹11.10-CRORE LAND DEAL FRAUD: CRIME BRANCH NABS PROCLAIMED OFFENDER FROM MAHARASHTRA Beware of deals promising extraordinary returns! A lucrative land deal promising handsome short-term profits allegedly cost a Delhi businessman ₹11.10 crore. The accused, wanted in the case registered at PS Subhash Place, had been evading arrest for over a year and was declared a Proclaimed Offender. A reward of ₹50,000 had been announced for his arrest. A dedicated team of ARSC (Anti-Robbery and Snatching Cell), @Crime BranchDP, led by Inspector Deepak Dahiya, comprising: • SI Jatan Singh • ASI Shyan Singh • HC Sandeep • HC Sunil • HC Ravinder • W/Ct. Neeshu Under the direction of ACP Sh. Vivekanand Pathak, and the close supervision of DCP Sh. Sanjeev Kumar Yadav, the team pursued technical intelligence and tracked the accused across state boundaries, from Vadodara (Gujarat) to Mumbai and finally Khopoli, Maharashtra, where he was apprehended. Investigation revealed an alleged modus operandi of luring financially sound businessmen with promises of handsome returns through land purchase and resale deals, collecting substantial payments and then backing out of the promised transactions. The accused is also previously involved in four other cheating and fake currency cases registered in Gujarat, Chhattisgarh and Uttar Pradesh. A WORD OF CAUTION: Do not fall prey to extraordinary profit promises or seemingly lucrative investment offers. Before entering into any land or property transaction, independently verify ownership, title deeds, land records, encumbrances, agreements and all other legal documents through qualified professionals. You may change cities, cross state borders or keep shifting locations, but you cannot outrun the law. Delhi Police Crime Branch follows every lead, across states, until wanted offenders are brought to justice. #DelhiPolice #CrimeBranch #ARSC #EconomicOffences #CyberAwareness #FraudAlert #LandFraud #InvestorAwareness #DPUpdates #LawHasNoEscape @DelhiPolice @CrimeBranchDP @CPDelhi @LtGovDelhi — Crime Branch Delhi Police (@CrimeBranchDP) November 23, 2026

वह ऐसे सौदों में कम समय के भीतर शानदार रिटर्न मिलने का भरोसा दिलाता था, जिससे कारोबारी बड़ी रकम निवेश करने के लिए तैयार हो जाते थे. इसी तरह एक कारोबारी से कथित तौर पर 11.10 करोड़ रुपये की रकम हासिल की गई.

आरोपी कथित तौर पर बड़ी रकम लेने के बाद जमीन के सौदे को पूरा नहीं करता था और वादे से पीछे हट जाता था. इस तरह निवेश और प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर लोगों को कथित तौर पर आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता था.

Advertisement

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में दर्ज चार अन्य ठगी और नकली करेंसी से जुड़े मामले भी सामने आए हैं. इन मामलों को देखते हुए पुलिस आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और ठगी के नेटवर्क की भी जांच कर रही है.

दिल्ली पुलिस ने जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है. किसी भी निवेश में असाधारण मुनाफे या कम समय में मोटी कमाई का वादा करने वालों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए.

जमीन खरीदने या बेचने से पहले उसकी वास्तविक मालिकाना स्थिति, टाइटल डीड, सरकारी जमीन रिकॉर्ड, किसी तरह का कर्ज या कानूनी विवाद (Encumbrances) और एग्रीमेंट की जांच कराना जरूरी है. सभी दस्तावेजों का सत्यापन किसी योग्य कानूनी विशेषज्ञ से स्वतंत्र रूप से कराने की सलाह दी गई है.

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का कहना है कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए शहर बदल सकता है और राज्यों की सीमाएं पार कर सकता है, लेकिन कानून से बचना आसान नहीं है. पुलिस टीम ने लगातार तकनीकी जांच और अलग-अलग राज्यों में सुराग तलाशते हुए आरोपी तक पहुंच बनाई.

इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की टीमें देशभर में उनकी तलाश जारी रखती हैं और उन्हें कानून के दायरे में लाने के लिए हर जरूरी कदम उठाती हैं.

---- समाप्त ----