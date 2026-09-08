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कुछ घंटों में तय होगी 545 KM की दूरी... इन दो शहरों को जोड़ेगी वंदे भारत, एक प्रसिद्ध मंदिर भी शामिल

रेलवे बोर्ड ने तिरुपति के सांसद मड्डिला गुरुमूर्ति के प्रस्ताव पर सकारात्मक जवाब दिया है. प्रस्तावित ट्रेन बेंगलुरु के रास्ते चलेगी, जिससे तिरुपति-बेंगलुरु के बीच सफर करने वाले यात्रियों को भी फायदा मिल सकता है. हालांकि, ट्रेन की अंतिम मंजूरी और संचालन की तारीख अभी तय नहीं हुई है.

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तिरुपति और शिवमोग्गा के बीच बेंगलुरु के रास्ते नई वंदे भारत ट्रेन चलाने के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड का रुख सकारात्मक. (File Photo- PTI)
तिरुपति और शिवमोग्गा के बीच बेंगलुरु के रास्ते नई वंदे भारत ट्रेन चलाने के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड का रुख सकारात्मक. (File Photo- PTI)

तिरुपति से शिवमोग्गा टाउन के बीच बेंगलुरु के रास्ते नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के प्रस्ताव को रेलवे मंत्रालय की ओर से सकारात्मक जवाब मिला है. प्रस्तावित ट्रेन सर्विस से तिरुपति और बेंगलुरु के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, अभी ट्रेन के संचालन की अंतिम मंजूरी और शुरुआत की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है.

यह मामला तिरुपति के सांसद मड्डिला गुरुमूर्ति की पहल के बाद आगे बढ़ा. सांसद ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ को पत्र लिखकर तिरुपति रेलवे स्टेशन की सुविधाओं में सुधार की मांग की थी. उन्होंने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए तिरुपति के लिए नई वंदे भारत सेवाएं शुरू करने का मुद्दा भी उठाया था.

रेलवे बोर्ड ने क्या कहा?

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रेलवे बोर्ड ने सांसद की मांग पर जवाब देते हुए बताया कि तिरुपति से शिवमोग्गा टाउन तक वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. यह ट्रेन सर्विस बेंगलुरु के रास्ते संचालित करने का प्रस्ताव है. रेलवे की ओर से मिले इस जवाब को सांसद ने सकारात्मक कदम बताया है.

यह भी पढ़ें: Vande Bharat Video: 16 डिब्बों वाली सफेद-नीली वंदे भारत, इस ट्रैक पर हुआ ट्रायल रन, देखें झलक

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क्यों उठी नई ट्रेन की मांग?

तिरुपति देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है और यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए स्टेशन की सुविधाओं के विस्तार के साथ नई और तेज ट्रेन सेवाओं की मांग भी लगातार उठ रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए तिरुपति को शिवमोग्गा और बेंगलुरु से जोड़ने वाली वंदे भारत सेवा का प्रस्ताव सामने आया है.

तिरुपति-बेंगलुरु यात्रियों को फायदा

प्रस्तावित वंदे भारत ट्रेन सर्विस से तिरुपति और बेंगलुरु के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है. सांसद मड्डिला गुरुमूर्ति के मुताबिक, इसका फायदा तीर्थयात्रियों के अलावा शिक्षा, इलाज और दूसरे जरूरी कामों के लिए दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले लोगों को भी मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: वंदे भारत में कमाल का ये सिस्‍टम... ब्रेक लगाने पर पैदा होगी बिजली, ऐसे करता है काम

अभी क्या है स्थिति?

फिलहाल यह सेवा प्रस्ताव के स्तर पर है और रेलवे बोर्ड की ओर से सकारात्मक जवाब मिला है. इसे अंतिम मंजूरी मिल चुकी है या ट्रेन का संचालन कब शुरू होगा, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. इसलिए फिलहाल यात्रियों को ट्रेन की शुरुआत की तारीख और अंतिम रूट की घोषणा का इंतजार करना होगा. आने वाले दिनों में रेलवे बोर्ड की ओर से प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया, अंतिम मंजूरी और संचालन की टाइमलाइन स्पष्ट होने की उम्मीद है.

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