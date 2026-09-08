पुराने जमाने की ये चीजें आपके घर का लुक देती हैं बिगाड़! देखते ही लोग समझेंगे गंवार, हटाने में ही है समझदारी

घर में अक्सर सामान बिखरा-बिखरा रहता है. चाहे कितना भी समेटने की कोशिश कर ली जाए कुछ देर में फिर कुछ ना कुछ बिखरा नजर आने ही लगता है. अगर घर में छोटे बच्चे हैं, तो घर को समेटने की मेहनत डबल हो जाती है. ऐसे में घर को साफ-सुथरा और ऑर्गनाइज रखने के लिए लोग अक्सर तरह-तरह के ऑर्गनाइजर खरीद लेते हैं. जूते रखने के लिए रैक, सामान रखने के लिए प्लास्टिक बॉक्स, बाथरूम के लिए स्टैंड और किचन या स्टोर में वायर शेल्फ... ये चीजें बेशक सामान को इधर-उधर बिखरने से रोकती हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इन्हीं की वजह से आपका घर जरूरत से ज्यादा भरा-भरा भी दिख सकता है? कई बार तो ये ऑर्गनाइजर्स वो होते हैं, जैसे पुराने जमाने में इस्तेमाल किए जाते हैं.

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इंटीरियर डिजाइनर्स का कहना है कि हर स्टोरेज सॉल्यूशन घर को खूबसूरत नहीं बनाता. कुछ ऑर्गनाइजर्स इतने साधारण और बेढंगे दिखते हैं कि उनसे कमरा सजा हुआ नहीं, बल्कि और ज्यादा बिखरा हुआ नजर आने लगता है. खासकर अगर ये चीजें घर के खुले हिस्सों में रखी हों तो और बेकार लगती हैं. आज हम आपको ऐसे ही कुछ ऑर्गनाइजर्स के बारे में बताने वाले हैं, जो घर को खराब लुक देते हैं.



1. दरवाजे पर लटकने वाला प्लास्टिक शू ऑर्गनाइजर: जगह कम हो तो दरवाजे के पीछे जूते रखने वाला हैंगिंग ऑर्गनाइजर काफी काम का लगता है. लेकिन डिजाइनर्स का कहना है कि ड्राइंग रूम या बेडरूम के सामने वाले दरवाजे पर जूतों से भरा प्लास्टिक ऑर्गनाइजर रखने से पूरे कमरे की खूबसूरती खराब हो सकती है.

खासकर छोटे घरों में दरवाजे भी इंटीरियर का हिस्सा नजर आते हैं. ऐसे में उन पर लटके जूते, चप्पल या दूसरी छोटी-छोटी चीजें घर को साफ होने के बावजूद बिखरा और खराब दिखा सकती हैं. ऐसे में जूतों के लिए बंद शू कैबिनेट या ऐसा स्टोरेज ऑप्शन चुनें जिसे आसानी से बेड के नीचे या किसी छिपी जगह में रखा जा सके.

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2. सामने से दिखने वाले ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉक्स: ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के स्टैकिंग बॉक्स में सामान ढूंढना आसान होता है, लेकिन अगर ऐसे कई बॉक्स खुले में एक के ऊपर एक रखे हों तो कमरा कमरे जैसा नहीं, बल्कि स्टोर रूम जैसा दिख सकता है.

इनमें रखी हर चीज बाहर से दिखाई देती रहती है और इससे आंखों को बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें एक साथ नजर आती हैं. यही वजह है कि डिजाइनर्स खुले में रखे प्लास्टिक बॉक्स की जगह बास्केट, फैब्रिक बॉक्स या बंद कैबिनेट को बेहतर मानते हैं.

3. मेन गेट के पास खुला शू रैक: घर में घुसते ही अगर सबसे पहले जूतों का ढेर दिखाई दे तो पूरा एंट्रेंस बिखरा हुआ लग सकता है. खुला शू रैक भले ही रोजाना इस्तेमाल के लिए आरामदायक लगता हो, लेकिन इसमें रखे अलग-अलग रंग और डिजाइन के जूते घर को बिखरा दिखा सकते हैं.

डिजाइनर्स की सलाह है कि दरवाजे के पास बंद शू कैबिनेट या ढक्कन वाली बास्केट रखें. इनमें रोज पहने जाने वाले एक-दो जोड़े जूते आसानी से रखे जा सकते हैं और एंट्रेंस भी साफ दिखेगा.

4. वायर वाली ओपन शेल्फ: रसोई, स्टोर या अलमारी में ज्यादा सामान रखने के लिए वायर शेल्फ लगाना आसान और किफायती तरीका है. लेकिन डिजाइनर्स के मुताबिक ऐसी शेल्फ अक्सर घर में 'टेंपरेरी अरेंजमेंट' जैसा एहसास देती हैं. खासकर जब वायर शेल्फ खुले में हो और उस पर बहुत सारा सामान रखा हो, तो पूरी जगह बिखरी-बिखरी सी लग सकती है. इसकी जगह लकड़ी या MDF की फिनिश्ड शेल्फ लगाई जा सकती है.

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5. टॉयलेट के ऊपर रखा स्टोरेज स्टैंड: छोटे बाथरूम में जगह बचाने के लिए अक्सर लोग टॉयलेट के ऊपर स्टैंड लगा देते हैं. ये बहुत ही आम बात है. इसमें टॉयलेट पेपर, तौलिया, कॉस्मेटिक्स और दूसरी चीजें रखी जा सकती हैं. लेकिन डिजाइनर्स का मानना है कि ऐसे स्टैंड अक्सर बाथरूम को खूबसूरत बनाने के बजाय और ज्यादा भरा हुआ दिखाते हैं.

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