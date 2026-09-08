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25 की उम्र, मॉडल जैसा 'किलर' लुक... चौंका देगी नेहा की शराब तस्कर बनने की कहानी

बिहार के समस्तीपुर में 25 वर्षीय नेहा झा को एसी फर्स्ट क्लास में 75 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया. मॉडल जैसी दिखने वाली नेहा अपने जीजा ईशान कुमार के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी. जांच में सामने आया कि उसके पिता और बड़ी बहन निशु भी शराब तस्करी के आरोप में जेल जा चुके हैं.

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नेहा की बड़ी बहन और पिता भी जा चुके हैं जेल. (Photo: Screengrabs)
नेहा की बड़ी बहन और पिता भी जा चुके हैं जेल. (Photo: Screengrabs)

बिहार के समस्तीपुर में शराब तस्करी के आरोप में पकड़ी गई 25 साल की नेहा झा इन दिनों चर्चा में है. मॉडल जैसी दिखने वाली नेहा जिस अंदाज में एसी फर्स्ट क्लास में सफर कर रही थी, उसे देखकर शायद ही किसी को शक हुआ हो कि उसके सूटकेस में ब्रांडेड विदेशी शराब की बोतलें भरी हैं. लेकिन समस्तीपुर स्टेशन पर आरपीएफ और सीआईबी की कार्रवाई ने पूरा राज खोल दिया. जांच आगे बढ़ी तो मामला सिर्फ नेहा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके परिवार के पुराने शराब कनेक्शन की परतें भी खुलने लगीं.

एसी फर्स्ट की बंद बोगी और दो सूटकेस ने खोला राज
मामला नई दिल्ली से जयनगर जा रही 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का है. ट्रेन जब समस्तीपुर स्टेशन पहुंची तो आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने वाराणसी से मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसी फर्स्ट क्लास के एच-1 कोच में छापेमारी की. टीम कूप नंबर सात के पास पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था. आवाज देने पर दरवाजा खोला गया. अंदर नेहा झा अपने जीजा ईशान कुमार के साथ मौजूद थी. टीम ने जब सामान की तलाशी शुरू की तो दो सूटकेस से ब्रांडेड विदेशी शराब की बोतलें बरामद होने लगीं.

बताया जाता है कि पूछताछ के दौरान नेहा काफी आत्मविश्वास में नजर आई और जांच टीम से बहस भी करने लगी. आरपीएफ ने पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई. जांच में यह भी सामने आया कि नेहा एसी फर्स्ट में बिना टिकट सफर कर रही थी. उसका कहना था कि सीट उसके जीजा ईशान के नाम पर बुक थी. हालांकि ईशान के पास भी टिकट नहीं था. इसके बाद आरपीएफ ने दोनों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की और उन्हें जीआरपी के हवाले कर दिया.

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कुछ ऐसी है नेहा की शराब तस्कर बनने की कहानी
नेहा समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र के बारी गांव के वार्ड-12 की रहने वाली है. बताया जाता है कि उसके पिता संजय झा पहले खेती-बाड़ी का काम करते थे. बाद में वह शराब तस्करी के मामले में सिंघिया थाना पुलिस के हत्थे चढ़े और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

पिता के जेल जाने के बाद परिवार के शराब नेटवर्क की कमान कथित तौर पर बड़ी बेटी निशु झा ने संभाली. लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला. दरभंगा उत्पाद विभाग ने 30 नवंबर 2025 को निशु को 21 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया. उसे भी जेल जाना पड़ा. यहीं से कहानी में नेहा की एंट्री होती है. आरोप है कि बहन के जेल जाने के बाद नेहा ने अपने जीजा ईशान के साथ मिलकर शराब तस्करी के नेटवर्क को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया.

मेडिकल रिप्रजेंटेटिव बनकर पहुंचाती थी शराब?
जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. आरोप है कि नेहा मेडिकल रिप्रजेंटेटिव के तौर पर अपनी पहचान बनाकर दरभंगा में डॉक्टरों और कुछ रसूखदार लोगों तक ब्रांडेड शराब की सप्लाई करती थी. हालांकि इस दावे की पूरी तस्वीर जांच आगे बढ़ने के बाद ही साफ होगी.

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यही वजह है कि पुलिस और जांच एजेंसियां अब सिर्फ ट्रेन में पकड़ी गई शराब तक सीमित नहीं रहना चाहतीं. जांच का फोकस इस बात पर है कि शराब कहां से आती थी, इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाता था और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

चार बहनों में सबसे छोटी है नेहा
नेहा चार बहनों में सबसे छोटी बताई जाती है. बड़ी बहन अंशु झा की शादी हरियाणा निवासी ईशान कुमार से हुई है. यही ईशान ट्रेन में नेहा के साथ मौजूद था. दूसरी बहन निशु शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुकी है, जबकि तीसरी बहन अंजू झा दरभंगा के एक डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करती है.

नेहा के दो भाई भी हैं. छोटा भाई गांव में रहकर मैट्रिक की पढ़ाई कर रहा है. वहीं बड़ा भाई इंटर पास करने के बाद नीट की तैयारी कर रहा था. सफलता नहीं मिलने के बाद वह नशे की लत का शिकार हो गया और फिलहाल नशामुक्ति केंद्र में उसका इलाज चल रहा है. नेहा ने दरभंगा के केएस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की है.

बहन के बाद नेहा और फिर जीजा भी सलाखों के पीछे
इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि परिवार में शराब तस्करी का सिलसिला एक पीढ़ी से दूसरी बेटी तक पहुंचता दिखाई देता है. पहले पिता जेल गए, फिर बड़ी बेटी निशु गिरफ्तार हुई और अब छोटी बेटी नेहा भी शराब के साथ पकड़ी गई. ट्रेन में उसके साथ मौजूद जीजा ईशान भी पुलिस कार्रवाई के घेरे में आ गया.

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नेहा की गिरफ्तारी ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या परिवार का यह नेटवर्क लंबे समय से संगठित तरीके से चल रहा था? फिलहाल पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाश रही है.

25 की उम्र का अजीब संयोग
इस कहानी में 25 की उम्र का एक संयोग भी चर्चा में है. बताया जा रहा है कि जब नेहा की बहन निशु 25 साल की हुई थी, तब 30 नवंबर 2025 को वह 21 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार हुई थी. अब नेहा के 25 साल की उम्र में शराब के साथ पकड़े जाने के बाद इस संयोग की भी खूब चर्चा हो रही है. हालांकि इसे महज संयोग ही माना जा सकता है और इसका अपराध से कोई वैज्ञानिक या कानूनी संबंध नहीं है. सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर तरह-तरह रिएक्शन दे रहे हैं. 

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