इजरायल में इन दिनों एक विधेयक को लेकर सियासी तूफान मचा है. इजरायल की संसद (नेसेट) में शुरुआती मतदान के बाद एक विधेयक पारित हो गया है, जिसमें किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल की समय-सीमा तय करने और यह निर्धारित करने का प्रस्ताव है कि कौन व्यक्ति इस पद पर रह सकता है. इस विधेयक के पारित होने पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

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इस विधेयक में 'बेसिक लॉ: द गवर्नमेंट' में संशोधन का प्रस्ताव है. इसके तहत प्रावधान किया जाएगा कि जो व्यक्ति लगातार आठ वर्षों तक प्रधानमंत्री रह चुका है, वह सरकार से बाहर आठ साल की कूलिंग ऑफ पीरियड पूरी होने से पहले दोबारा इस पद पर नहीं लौट सकेगा. साथ ही आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने से रोकने का भी प्रावधान है.

नेतन्याहू ने इसकी तीखी आलोचना की है. उनका कहना है कि यह राजनीतिक रूप से किसी को खत्म करने का एक हथियार है. किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा कुछ नहीं होता. ईरान और उत्तर कोरिया जैसे मुल्कों में ऐसा जरूर होता है.

इस बीच, इजरायल की संसद में बुधवार को 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले की स्वतंत्र जांच कराने के प्रस्ताव को शुरुआती मंजूरी मिल गई. इस जांच का नेतन्याहू विरोध कर रहे हैं. नेतन्याहू के विरोधियों ने इसकी मांग की थी.

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बुधवार को हुआ मतदान इस कानून को पारित करने की प्रक्रिया के लिए जरूरी चार फेज में पहला था. इस कानून के जरिए सरकारी जांच आयोग का गठन किया जाएगा, जो हमास हमले से पहले हुई सुरक्षा विफलताओं की जांच करेगा.

बता दें कि पिछले महीने हुए चुनाव में संसदीय बहुमत खोने के बाद भी नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बने हुए हैं. चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था.

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