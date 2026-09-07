scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सत्य निकेतन हादसे पर HC की फटकार, कहा- बिल्डिंग मालिक ही नहीं MCD भी जिम्मेदार

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर दिल्ली HC ने दिल्ली सरकार, केंद्र, MCD, पुलिस, DU और NHRC को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने गिरी इमारतों की अनुमति की जांच और PG हॉस्टलों के ऑडिट का निर्देश दिया. HC ने पर्याप्त हॉस्टल सुविधाएं न होने और PG के नियमों पर भी सवाल उठाए.

Advertisement
X
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा.(Photo-PTI)
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा.(Photo-PTI)

दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्य निकेतन में PG हॉस्टल के तौर पर चल रही दो इमारतों के गिरने के मामले में दाखिल PIL पर सुनवाई की. कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, MCD, दिल्ली पुलिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी और NHRC को नोटिस जारी किया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह दिल्ली सरकार, केंद्र और MCD की ओर से पेश होंगे. कोर्ट ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. मामले में अगली सुनवाई 25 तारीख को होगी.

यह PIL सत्य निकेतन इलाके में कल हुई उस घटना के बाद दाखिल की गई, जिसमें लड़कों के लिए PG हॉस्टल के तौर पर चल रही दो इमारतें गिर गई थीं. इन इमारतों में करीब 50 छात्र रह रहे थे. हादसे में अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है. इमारतों में रहने वाले कई छात्रों को अस्पताल ले जाया गया है, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की बात कही गई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हर कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं होती हैं, जिनमें निर्दोष छात्रों की जान चली जाती है. उन्होंने कहा कि MCD को इस दिशा में कुछ करना चाहिए.

हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को अधिक गहरे और सार्थक तरीके से काम करने की जरूरत है. कोर्ट ने कहा कि जो इमारतें गिरीं, उनमें आसपास के DU से जुड़े कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र रहते थे. कोर्ट ने कहा कि यह आम जानकारी है कि DU बाहर से आने वाले छात्रों के लिए पर्याप्त हॉस्टल सुविधाएं नहीं देता, जिसके कारण छात्रों को PG का इस्तेमाल करना पड़ता है.

सम्बंधित ख़बरें

27 लाख इमारतों का सर्वे फेल? सत्य निकेतन हादसे की कहानी
बिल्डिंग गिरने से 7 छात्रों की मौत, जानें दिल्ली में मकान बनाने के क्या हैं नियम?
साउथ कैंपस में ढही 40 साल पुरानी इमारत में DU छात्र अक्षत की गई जान
अभी रक्षाबंधन पर आया था बेटा... अब DU छात्र अक्षत का शव लौटेगा घर
east delhi satya niketan building owner hariram bansal
पकड़ा गया हरिराम, हादसे वाली इमारत के मालिक को पुलिस ने भिवाड़ी से दबोचा
इस एंबुलेंस सर्विस का इस्तेमाल हॉस्पिटल से मरीज को घर लाने के लिए भी किया जा सकता है. ( Photo: ANI)
दिल्ली में जहां बिल्डिंग गिरी, वहां मिनटों में पहुंची Blinkit एंबुलेंस!
Advertisement

HC ने DU से बाहर से आने वाले कितने छात्र उसके कॉलेजों में पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी या कॉलेजों की ओर से कितने हॉस्टल चलाए जा रहे हैं, इसका डेटा मांगा है. कोर्ट ने MCD से पूछा कि क्या PG चलाने के लिए कोई नियम मौजूद हैं. MCD को इस बारे में विस्तृत जवाब देने को कहा गया है.

इमारतों की अनुमति की जांच और PG हॉस्टल का ऑडिट

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि MCD के उच्चतम कार्यकारी स्तर पर यह जांच कराई जाए कि हादसे में गिरी इमारतें वैध अनुमति के साथ बनाई गई थीं या नहीं. अगर इमारत बिना अनुमति के बनाई गई थी तो इस चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है. कोर्ट ने गलत काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा है. इसके साथ ही MCD को PG हॉस्टलों का ऑडिट करने और यह जांचने का निर्देश दिया गया है कि उनका निर्माण संबंधित अनुमति और बिल्डिंग बायलॉज के तहत हुआ है या नहीं. सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि छात्र फ्लैट भी किराए पर लेते हैं. इस पर HC ने पूछा कि सरकार को कैसे पता चलता है कि कोई फ्लैट PG के तौर पर किराए पर दिया जा रहा है. कोर्ट ने PG हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों की संख्या का डेटा देने को भी कहा.

Advertisement

चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी सिर्फ PG हॉस्टल के मालिक की नहीं है. जिम्मेदारी MCD प्रशासन की भी है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि हर निर्माण नियमों के अनुसार किया जाए. HC ने कहा कि अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सजग होते तो शायद ऐसी त्रासदी को टाला जा सकता था. कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार, MCD और NHRC से रिपोर्ट और ऑडिट की जानकारी मांगी है. कोर्ट ने MCD, केंद्र और दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए इस आश्वासन को दर्ज किया कि सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. कोर्ट ने उम्मीद जताई कि बचाव प्रयासों को दोगुना किया जाएगा, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके.

इनके ऊपर कार्रवाई

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 6 सितंबर को इमारत गिरने के मामले में पुलिस ने उसके मालिक हरिराम गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसे राजस्थान के भिवाड़ी से पकड़ा है और अब दिल्ली लेकर आ रही है. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

हादसे के बाद से ही दिल्ली पुलिस हरिराम गुप्ता की तलाश में जुटी थी. घटना के तुरंत बाद पुलिस ने पालम विहार स्थित उसके आवास पर छापेमारी की थी, लेकिन वह वहां नहीं मिला. इसके बाद पुलिस को आशंका थी कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वह किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिपा हुआ है. पुलिस ने उसके करीबियों और सहयोगियों के ठिकानों पर भी दबिश दी. 

Advertisement

वहीं, इस मामले में MCD के डिप्टी कमिश्नर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर समेत 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Delhi Building Collapse: MCD का 27 लाख इमारतों का सर्वे फेल? सत्य निकेतन हादसे की पूरी कहानी |
    लैब से बैटलफील्ड तक... कैसे आत्मनिर्भर बन रहा भारत का डिफेंस सेक्टर? |
    1558 फ्लाइट्स रद्द! 50 हजार फीट तक राख, 8 एयरपोर्ट बंद... इंडोनेशिया में ज्वालामुखी का तांडव |
    क्या हैं भारतीय नौसेना की तैयारियां और चुनौतियां? नेवी चीफ ने विस्तार से बताया, देखें |
    Shani Margi 2026: 30 साल बाद शनि मार्गी! 2027 तक इन 4 राशियों को बना सकते हैं अमीर |
    Gujarati Besan Chutney Recipe: दाल-सब्जी खाने का नहीं है मन? बेसन से बनाएं गुजरात की चटपटी चटनी, रोटी-चावल के साथ स्वाद होगा दोगुना! |
    सत्य निकेतन हादसे पर HC की फटकार, कहा- बिल्डिंग मालिक ही नहीं MCD भी जिम्मेदार |
    QR कोड बंद होने का खतरा, 15 सितंबर की डेडलाइन, सब्जी से लेकर चाय वाले दुकानदार संकट में! |
    क्या बायोप्सी कराने से फैल जाता है कैंसर? ये डर कितना सही, बता रहे हैं डॉक्टर |
    प्रेमी ने दूसरी युवती को घर में रखा, अजन्मे बच्चे का हक मांगने पहुंची गर्भवती प्रेमिका, फिर जंगल में मिली लाश
    Advertisement