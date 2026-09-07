प्रेमी ने दूसरी युवती को घर में रखा, अजन्मे बच्चे का हक मांगने पहुंची गर्भवती प्रेमिका, फिर जंगल में मिली लाश

झारखंड के खूंटी जिले में एक 19 साल की गर्भवती युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मुरहू थाना क्षेत्र के पंगुरा गांव के जंगल से रविवार को युवती का शव बरामद किया गया. युवती आठ महीने की गर्भवती थी. पोस्टमार्टम के दौरान उसके गर्भ से मृत शिशु निकाला गया. इसके बाद पुलिस ने मामले में दोहरे हत्याकांड की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की और युवती के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया. मृतका अड़की थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. पुलिस के मुताबिक, उसका पंगुरा गांव निवासी 20 वर्षीय सागर ओड़ेया के साथ करीब दो साल से प्रेम संबंध था. इसी दौरान युवती गर्भवती हो गई. बताया जा रहा है कि वह सागर पर अपने और अपने होने वाले बच्चे को साथ रखने का दबाव बना रही थी.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, इसी बीच सागर ने अपनी प्रेमिका से दूरी बना ली थी. करीब दो महीने पहले उसने ढुकू प्रथा के तहत दूसरी युवती को अपने घर में रख लिया था. इसके बाद सागर और उसकी प्रेमिका के बीच विवाद की स्थिति बन गई. पुलिस के अनुसार, 2 सितंबर को युवती अपने अजन्मे बच्चे के हक की मांग को लेकर सागर के घर पहुंची थी. इसके बाद 4 सितंबर से वह लापता थी. युवती के लापता होने के बाद उसके परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. इसी बीच रविवार को पंगुरा गांव के जंगल में उसका शव मिला.

प्रेमी पर साथ रखने का बना रही थी दबाव

जंगल में युवती का शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई. इसके बाद डीएसपी मंगल सिंह जामुदा और मुरहू थाना प्रभारी गॉडविन केरकेट्टा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम के दौरान चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. युवती आठ महीने की गर्भवती थी और उसके गर्भ में पल रहे शिशु की भी मौत हो चुकी थी. इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी.

Advertisement

दोहरे हत्याकांड की धाराओं में FIR दर्ज

पुलिस ने मामले में दोहरे हत्याकांड की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. जांच के दौरान युवती के प्रेमी सागर ओड़ेया को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है. इस मामले में एक 19 साल की युवती की मौत के साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हुई है. युवती के शव के जंगल में मिलने और पोस्टमार्टम के दौरान गर्भ से मृत शिशु निकलने के बाद मामला और गंभीर हो गया. पुलिस ने इसे दोहरे हत्याकांड के तौर पर दर्ज किया है.

---- समाप्त ----