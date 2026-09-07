Gujarati Besan Chutney Recipe: दाल-सब्जी खाने का नहीं है मन? बेसन से बनाएं गुजरात की चटपटी चटनी, रोटी-चावल के साथ स्वाद होगा दोगुना!

Gujarati Besan Chutney Recipe: कई बार घर में सब्जियां खत्म हो जाती हैं और समझ नहीं आता कि खाने के साथ ऐसा क्या बनाया जाए, जो स्वाद भी बढ़ा दे और बनाने में ज्यादा मेहनत भी न लगे. अक्सर लोग घरों में धनिया-पुदीना, तिल-टमाटर की चटनी बनाते हैं. मगर क्या आप कभी बेसन की चटनी खाई है, बेसन की कढ़ी और पकौड़े तो सभी ने खाए होंगे. मगर गुजरात में बेसन की चटनी बनाई जाती है, जो रोटी और चावल दोनों के साथ मजेदार लगती है.
अगर आपका सब्जी बनाने का मन ना हो तो आप गुजरात की फेमस बेसन की चटनी ट्राई कर सकते हैं. यह चटनी बेहद आसानी से तैयार हो जाती है और रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ इसका स्वाद लाजवाब लगता है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती है. आइए आपको मिनटों में तैयार होने वाली बेसन की चटनी की रेसिपी बताते हैं.
बेसन की चटनी बनाने के लिए सामग्री
कैसे बनाएं गुजराती बेसन की चटनी?
चावल-रोटी के साथ लगेगी लाजवाब
गरमा-गरम रोटी, पराठे या अपनी पसंद की किसी भी डिश के साथ इस चटनी को सर्व करें. घर में सब्जी न होने पर यह झटपट बनने वाली गुजराती बेसन चटनी बना सकते हैं. यह खाने का स्वाद भी बढ़ाती है और बिना सब्जी भी इसके साथ आप चावल और रोटी मजे से खा सकते हैं.