Gen Z Investment: सिर्फ 500 रुपये से अमीर बन सकता है Gen Z, बस करना होगा ये काम!

जेन ज़ी के लिए अमीर बनने का सपना अब बहुत दूर की बात नहीं है. इंटरनेट, कम उम्र में निवेश शुरू करने का फायदा और म्यूचुअल फंड की ताकत उनके पास है. हर महीने 500 रुपये जैसी छोटी रकम से शुरुआत कर लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही तरीका और अनुशासन जरूरी है.

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इस रणनीति में नियमित एसआईपी, कंपाउंडिंग और स्टेप-अप एसआईपी की अहम भूमिका है. हर साल निवेश की रकम बढ़ाने से 20 या 30 साल बाद मिलने वाली रकम में बड़ा बदलाव हो सकता है. हालांकि, इसके लिए बाजार की गिरावट से घबराए बिना धैर्य के साथ निवेश जारी रखना जरूरी है.

21 साल के राहुल ने 500 रुपये से शुरू किया निवेश

इसे राहुल की कहानी से समझते हैं. राहुल की उम्र 21 साल है और वह कॉलेज के बाद एक छोटी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा है. महीने का खर्च निकालने के बाद उसके पास मुश्किल से 500 रुपये बचते थे. उसने इन पैसों को पार्टी या फिजूलखर्ची में लगाने के बजाय म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए निवेश करने का फैसला किया.

राहुल ने एक अच्छी ग्रोथ ओरिएंटेड इक्विटी म्यूचुअल फंड योजना चुनी. उसने हर महीने की 5 तारीख को 500 रुपये का ऑटो डेबिट तय कर दिया. शुरुआत में उसे लगा कि 500 रुपये से क्या ही बनेगा, लेकिन बाद में उसने फाइनेंशियल प्लानिंग में कंपाउंडिंग की ताकत को समझा.

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500 रुपये की SIP से कितना बड़ा फंड बनेगा?

इस रणनीति का गणित भी आसान है. राहुल हर महीने 500 रुपये बचाता है, जो रोजाना के हिसाब से सिर्फ 16 या 17 रुपये हैं. अगर यह रकम इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाई जाए और लंबी अवधि का औसत रिटर्न लगभग 15% सालाना माना जाए, तो समय के साथ फंड बढ़ सकता है.

1 साल में राहुल का कुल निवेश 6,000 रुपये होगा. 5 साल में उसका कुल निवेश 30,000 रुपये होगा, लेकिन कंपाउंडिंग और रिटर्न के साथ यह रकम लगभग 41,000 रुपये हो जाएगी. 10 साल में कुल निवेश 60,000 रुपये होगा और इसकी कीमत बढ़कर लगभग 1.16 लाख रुपये हो जाएगी.

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लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का असर ज्यादा दिखाई देता है. राहुल इस एसआईपी को 20 साल तक जारी रखता है, तो उसका कुल निवेश 1,20,000 रुपये होगा और यह रकम बढ़कर लगभग 7.5 लाख रुपये हो जाएगी. अगर वह इसे 30 साल तक जारी रखता है, तब उसकी उम्र 51 साल होगी. इस दौरान उसका कुल निवेश सिर्फ 1,80,000 रुपये होगा, लेकिन फंड की कुल कीमत लगभग 35 लाख रुपये से अधिक हो जाएगी.

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स्टेप-अप SIP से और तेजी से बढ़ेगा पैसा

इस रणनीति का एक अहम हिस्सा स्टेप-अप एसआईपी है. इसका मतलब है कि उम्र और आमदनी बढ़ने के साथ एसआईपी की रकम भी हर साल एक तय प्रतिशत बढ़ाई जाए. यह बढ़ोतरी 10% या 20% हो सकती है.

राहुल हर साल अपनी 500 रुपये की एसआईपी में 10% की बढ़ोतरी करता है, तो अगले साल यह रकम 550 रुपये हो जाएगी. इसके अगले साल रकम फिर बढ़ेगी. इस छोटे बदलाव से 20 या 30 साल बाद मिलने वाला अंतिम फंड 35 लाख से बढ़कर कई करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.

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निवेश शुरू करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

इस प्रक्रिया में जेन ज़ी को कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सबसे पहले, निवेश इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया जाए, ताकि महंगाई को मात देने वाला रिटर्न मिल सके. दूसरा, बाजार में गिरावट आने पर घबराना नहीं चाहिए. एसआईपी के दौरान बाजार गिरने पर कम कीमत में ज्यादा यूनिट मिलती हैं. तीसरा, धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि कंपाउंडिंग को अपना असर दिखाने में समय लगता है.

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हर महीने 500 रुपये निवेश करने की छोटी आदत जेन ज़ी को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकती है. नियमित निवेश, लंबी अवधि और हर साल एसआईपी की रकम बढ़ाने से बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है. आज का छोटा निवेश कल की बड़ी पूंजी की नींव रखता है.

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