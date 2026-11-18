जेन जी कम उम्र में ही कमाने और अपने पैसों से जिंदगी जीने में विश्वास रखती है. लेकिन कई बार छोटी-छोटी आदतें महीने के आखिर तक बजट बिगाड़ देती हैं. ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बाहर खाना खाने तक, कुछ ऐसी आदतें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है. आइए जानते हैं ऐसी 5 महंगी आदतों के बारे में, जिन्हें छोड़कर जेन जी अपने पैसे बचा सकती है.

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1. बिना जरूरत ऑनलाइन शॉपिंग करना

सेल, डिस्काउंट और नए कलेक्शन देखकर कई बार लोग ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं, जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती. बार-बार कपड़े, जूते और एक्सेसरीज खरीदना जेब पर भारी पड़ सकता है.

2. हर दिन बाहर से खाना मंगाना

ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने खाना मंगाना आसान बना दिया है. लेकिन रोजाना कॉफी, स्नैक्स और खाना ऑर्डर करने से महीने का काफी पैसा खर्च हो जाता है. घर का खाना खाने से इस खर्च को कम किया जा सकता है.

3. बिना इस्तेमाल के सब्सक्रिप्शन रखना

कई लोग फिल्में देखने, गाने सुनने और दूसरी सुविधाओं के लिए अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेते हैं. लेकिन कई बार वे इनका इस्तेमाल भी नहीं करते. ऐसे सब्सक्रिप्शन बंद करना बेहतर है.

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4. हर वीकेंड पार्टी करना

दोस्तों के साथ बाहर जाना, महंगे रेस्टोरेंट में खाना और हर वीकेंड पार्टी करना अच्छा लग सकता है. लेकिन बार-बार ऐसा करने से महीने का बजट बिगड़ सकता है. इसके लिए पहले से एक लिमिट तय करना जरूरी है.

5. दिखावे के लिए महंगी चीजें खरीदना

कई बार सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर लोग महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े और एक्सेसरीज खरीदने लगते हैं. लेकिन सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अपनी कमाई खर्च करना समझदारी नहीं है.

आखिर में, पैसे कमाना जितना जरूरी है, उन्हें सही तरीके से खर्च करना भी उतना ही जरूरी है. जेन जी अगर अपनी इन छोटी-छोटी आदतों पर ध्यान दे, तो बिना अपनी लाइफस्टाइल से समझौता किए अच्छी बचत कर सकती है.

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