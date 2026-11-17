जेन जी को लेकर सोशल मीडिया से रियल लाइफ तक लोगों की तरह-तरह की राय बनती है. कोई जेन जी के काम करने के तरीके पर अपनी राय बताता है, कोई उनके लाइफस्टाइल पर तो कोई उनके बात करने के तरीके पर टिप्पणी करता है. ऐसी ही एक राय रेडिट पर एक यूजर ने जेन जी के बात करने के तरीके को लेकर रखी है.

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रेडिट पर शुरू हुई बहस

हाल ही में एक रेडिट यूजर ने सवाल उठाया है. उन्होंने बताया कि वो एक यंग मिलेनियल है और जेन जी और उनके में एक उम्र का फर्क है. वो कहते है कि जेन जी इतने रूड क्यों हैं? यूजर ने बताया कि कई बार किसी से रास्ता देने के लिए कहने पर भी लोग अनसुना कर देते हैं. कुछ लोग दूसरों के सामने ही उनके बारे में मजाक उड़ाते हैं और टोकने पर नाराज हो जाते हैं.

रेडिट यूजर आगे कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे उनमें सामाज में कैसा व्यवहार रखा जाता है उसकी उन्हें बिल्कुल समझ ही नहीं है. वे बेहद बदतमीजी से पेश आते हैं. आप उनसे रास्ता देने के लिए 'एक्सक्यूज मी' कहें, तो वे रास्ता देने के बजाय आपको ऐसे घूरने लगते हैं, जैसे आपने कोई अजीब बात कह दी हो. वे आपके सामने ही आपके बारे में ताने मारते हैं और जब आप उनके इस गलत व्यवहार पर सवाल उठाते हैं, तो उल्टा खुद ही नाराज हो जाते हैं. उनके व्यवहार में अक्सर दूसरों के प्रति बेरुखी और बदतमीजी नजर आती है, जबकि उनमें भी ऐसी कई बातें होती हैं जिनका मजाक बनाया जा सकता है.

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इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी राय रखी. कुछ यूजर्स ने माना कि आज के युवाओं में सोशल स्किल्स यानी लोगों से बातचीत करने का तरीका पहले जैसा नहीं रहा. वहीं, कई लोगों ने इस बात से असहमति जताई. उनका कहना था कि उन्हें जेन जी के लोग काफी शांत, हेल्पफुल और समझदार मिले हैं. कुछ ने यह भी कहा कि बदतमीजी किसी एक उम्र या पीढ़ी तक सीमित नहीं होती.

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क्या सोशल मीडिया भी है इसकी वजह?

इस चर्चा में कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया को भी इसकी एक वजह बताया. उनका मानना था कि स्क्रीन के पीछे रहकर अपनी बात कहना आसान होता है. ऑनलाइन बातचीत में लोग कई बार बिना सोचे अपनी राय रख देते हैं और यही आदत असल जिंदगी में भी दिखाई देने लगती है.

वहीं, कुछ यूजर्स ने कहा कि जेन जी ने कोविड के दौरान अपने अहम साल घरों में बिताए, जिससे उन्हें लोगों के साथ घुलने-मिलने के मौके कम मिले.

हालांकि, किसी पूरी पीढ़ी को रूड कहना सही नहीं है. हो सकता है कि जिसे एक पीढ़ी बदतमीजी समझती है, दूसरी पीढ़ी उसे अपनी बात खुलकर रखने का तरीका मानती हो. आखिरकार अच्छा व्यवहार उम्र से नहीं, बल्कि व्यक्ति की सोच और परवरिश से तय होता है.

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