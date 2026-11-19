इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को पड़ रही है. इसे देवोत्थान एकादशी, देव ग्यारस और प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है. यह दिन भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने का पर्व ही नहीं, बल्कि घर-आंगन में मांगलिक कार्य और खुशियों के स्वागत का भी अवसर है. इस दिन घरों में एक विशेष परंपरा निभाई जाती है. महिलाएं गेरू और खड़िया से दीवारों पर देवताओं के चित्र बनाती हैं. घर के हर कमरे और आंगन में चौक सजाया जाता है. आकर्षक रंगोली बनाई जाती है और मुख्य देहरी पर गाय के खुरों के निशान उकेरे जाते हैं. इस परंपराओं के पीछे केवल सजावट नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक संदेश भी छिपा है.

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गेरू-खड़िया से देव बनाने का महत्व

देवोत्थान पर गेरू और खड़िया से देव बनाने की परंपरा को भगवान विष्णु और अन्य देवी-देवताओं के स्वागत में किया जाता है. गेरू को धरती और प्रकृति का प्रतीक माना जाता है. जबकि खड़िया का सफेद रंग पवित्रता, शुद्धता और सात्विकता का भाव प्रकट करता है. दोनों रंगों के मेल से बनाए जाने वाले देव चित्र घर में शुभता और मंगलकामना का संदेश देते हैं. ग्रामीण अंचलों में महिलाएं अपनी पारंपरिक शैली में सूर्य, चंद्रमा, तुलसी, भगवान विष्णु और अन्य मांगलिक प्रतीकों के चित्र बनाती हैं. यह परंपरा लोक कला के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है.

हर कमरे और आंगन में चौक क्यों?

देवोत्थान पर केवल पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि घर के प्रत्येक कमरे और आंगन में चौक बनाने की परंपरा है. मान्यता है कि भगवान विष्णु के जागने के बाद घर में मांगलिक कार्यों और शुभ आयोजनों की शुरुआत होती है. ऐसे में घर का प्रत्येक कोना पवित्र और स्वागत के लिए तैयार किया जाता है. चौक और रंगोली को शुभता, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. रंग-बिरंगे फूलों, प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक आकृतियों से बनाई गई रंगोली घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ उत्सव का उल्लास भी प्रकट करती है. यह संदेश भी देती है कि देवोत्थान केवल मंदिर या पूजा कक्ष तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे परिवार और घर का उत्सव है.

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देहरी पर गाय के खुरों के निशान बनाने का रहस्य

इस दिन घर की देहरी पर गाय के खुरों के निशान बनाने की परंपरा भी विशेष महत्व है. भारतीय संस्कृति में गाय को माता का स्थान दिया गया है. उसे लक्ष्मी, समृद्धि, पोषण और शुभता से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि देहरी पर गाय के खुरों के निशान बनाना घर में गौमाता के आगमन और उनके आशीर्वाद का प्रतीक है. इन्हें भगवान के आगमन के शुभ संकेत के रूप में भी बनाया जाता है. देहरी घर के भीतर और बाहर के बीच की सीमा होती है. इस स्थान पर खुरों के निशान बनाकर परिवार यह कामना करता है कि घर में सुख-समृद्धि, अन्न-धन और मंगल का वास बना रहे.

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