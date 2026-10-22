scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

दशहरा भी बीता... पर DA-DR बढ़ोतरी का इंतजार बाकी, क्यों हो रही देरी?

DA-DR Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी के लिए अभी इंतजार करना पड़ रहा है. दशहरे के आसपास ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन 21 अक्टूबर तक सरकार ने कोई घोषणा नहीं की. अब दिवाली से पहले फैसले पर नजर है.

Advertisement
X
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. (File Photo)
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. (File Photo)

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. उम्मीद थी कि केंद्र सरकार दशहरे के आसपास जुलाई 2026 से लागू होने वाली डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 21 अक्टूबर को भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई.

अब दिवाली नजदीक है और करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी है. इस बार DA और DR में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है. अगर सरकार इसे मंजूरी देती है, तो महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 60% से बढ़कर 63% हो जाएगी. हालांकि, सरकार ने अभी न तो इस बढ़ोतरी की पुष्टि की है और न ही ऐलान या भुगतान की तारीख बताई है.

कब से लागू होनी है DA और DR बढ़ोतरी

सम्बंधित ख़बरें

Restaurants Price Hike Diwali
Restaurants Price Hike Plan: इडली... डोसा या खाने की थाली, दिवाली पर बाहर खाना पड़ेगा महंगा, 15% दाम बढ़ाने की तैयारी!
In September, the RBI conducted an OMO sale programme worth ₹1 lakh crore across three tranches.
अभी तो शुरुआत है... RBI फिर देगा झटका, रेपो रेट बढ़ाने पर एकमत नहीं MPC
DA Hike July 2026 Central Government
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी
फ्रांस में क्यों भड़की हिंसा? ऐसे बिगड़े हालात कि...
France Protests Inflation
France में Emmanuel Macron के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता!

केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन करती है. ये बदलाव 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होते हैं. हालांकि, सरकार की मंजूरी और आधिकारिक घोषणा इन तारीखों के कई महीने बाद भी हो सकती है. ऐसे मामलों में लागू होने की तारीख और वास्तविक भुगतान की तारीख अलग-अलग हो सकती हैं. जुलाई 2026 से लागू होने वाली बढ़ोतरी अभी लंबित है.

Advertisement

गत 5 वर्षों में कब-कब बढ़ा DA और DR

DA DR Hike in Last Five Years

पिछली बार कितना बढ़ा था महंगाई भत्ता?

केंद्र सरकार ने पिछली बार 18 अप्रैल 2026 को DA और DR में बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी. तब दरों में 2 प्रतिशत अंक का इजाफा किया गया था. इससे महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 58% से बढ़कर 60% हो गए थे. यह संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ था. सरकार की घोषणा के मुताबिक, पिछली बढ़ोतरी से करीब 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनर्स को फायदा हुआ था. इस फैसले का सरकारी खजाने पर कुल सालाना वित्तीय भार लगभग 6,791.24 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया था.

लंबित किस्त को लेकर कर्मचारी संगठन भी सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग कर चुके हैं. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने पहले वित्त मंत्रालय से महंगाई भत्ते की लंबित किस्त जारी करने की अपील की थी. संगठन ने भत्ता तय करने में इस्तेमाल होने वाले महंगाई के आंकड़ों का हवाला दिया था. हालांकि, केंद्र सरकार ने अब तक देरी की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है. अगली किस्त को मंजूरी देने की तारीख भी घोषित नहीं की गई है.

DA-DR बढ़ोतरी का सैलरी-पेंशन पर क्या असर?

महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा होता है, जबकि महंगाई राहत पेंशनर्स को दी जाती है. इन दरों में बढ़ोतरी होने पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत की रकम बढ़ती है. वास्तविक फायदा संबंधित कर्मचारी की पात्र बेसिक सैलरी या पेंशन पर निर्भर करता है. अगर जुलाई 2026 से लागू होने वाली 3 प्रतिशत अंक की संभावित बढ़ोतरी मंजूर होती है, तो पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को नियमों के मुताबिक एरियर भी मिल सकता है. हालांकि, एरियर की गणना, भुगतान का समय और अंतिम दर सरकार के आधिकारिक आदेश से ही स्पष्ट होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में एकदम सटीक निशाने साधे, तीनों सेनाओं ने...' CEO ने खोले कई राज |
    Rajkot Yellow Chutney Recipe: 10 मिनट में घर पर बनाएं राजकोट की फेमस 'पीली चटनी', स्वाद में लाजवाब, नोट करें आसान रेसिपी |
    कानपुर हिट एंड रन केस में ट्विस्ट: वीरू सिंह भदौरिया की कार से कुचलकर हत्या के मामले में चश्मदीद का बड़ा खुलासा; दो आरोपी गिरफ्तार |
    Prashant Kishor की पार्टी में पैसों को लेकर क्यों मचा बवाल? |
    'पब्लिक प्रेशर रहा होगा, बात करूंगा', दलेर मेहंदी शराब विवाद पर बोले CM धामी |
    AI ने रिज्यूमे भेजा, AI ने ही रिजेक्ट किया... इस रेस में इंसान कहां खड़ा है? |
    Jungkook BTS Profile: Gen Z का चहेता BTS स्टार है 600 करोड़ का मालिक, हर लुक की दीवानी हैं लड़कियां... |
    प्लेन में रेंगता नजर आया सांप, फ्लाइट को करना पड़ा कैंसिल |
    क्राइम ब्रांच के समन पर आज पेश नहीं होंगे सौरव दास-आशुतोष रांका |
    हूतियों के हमले में एक भारतीय की मौत, 2 जख्मी, सऊदी के दम्माम एयरपोर्ट पर बने निशाना
    Advertisement