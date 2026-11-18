दुबई में घर खरीदना लगातार महंगा होता जा रहा है, यहां आवासीय प्रॉपर्टी की औसत कीमत चार साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. एनारॉक मिडिल ईस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान दुबई में घरों की औसत कीमत 1,967 दिरहम प्रति वर्ग फीट रही.

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ये 2023 के औसत 1,669 दिरहम प्रति वर्ग फुट से 18 फीसदी ज्यादा है. हालांकि, कीमतों में तेजी के बावजूद घरों की बिक्री की रफ्तार पिछले साल के रिकॉर्ड स्तर से नीचे आई है. इसके बावजूद मौजूदा रफ्तार बनी रहने पर 2026 में कुल 1,45,700 घरों की बिक्री और 378.5 अरब दिरहम के कारोबार का अनुमान है.

एनारॉक के मुताबिक, जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान दुबई में 1,22,583 घर बिके. इनकी कुल कीमत 318.4 अरब दिरहम रही. मौजूदा रफ्तार दिसंबर तक बनी रहती है, तो पूरे साल में करीब 1,45,700 घरों की बिक्री हो सकती है. इनका कुल मूल्य लगभग 378.5 अरब दिरहम रहने का अनुमान है. ये अनुमान 2023 के मुकाबले बिक्री की संख्या में 23 फीसदी और कुल वैल्यू में 20 फीसदी ज्यादा है.

हालांकि, 2025 का प्रदर्शन इससे काफी बड़ा रहा था. उस साल 1,99,497 घर बिके थे और कुल बिक्री 535.5 अरब दिरहम तक पहुंच गई थी. 2023 में 1,18,815 घरों की बिक्री से 314.4 अरब दिरहम का कारोबार हुआ था. 2024 में ये बढ़कर 1,67,288 घर और 421.9 अरब दिरहम हो गया. इसके बाद 2025 में बिक्री की संख्या 68 फीसदी और कुल वैल्यू करीब 70 फीसदी बढ़ी.

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विला-टाउनहाउस की कीमतों में ज्यादा तेजी

2026 में बड़े घरों की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, विला की औसत कीमत 9 फीसदी बढ़कर 2,362 दिरहम प्रति वर्ग फीट हो गई. एक औसत विला की कीमत अब 1.46 करोड़ दिरहम है, जो 2025 में 1.27 करोड़ दिरहम थी. टाउनहाउस की औसत कीमत भी 7 फीसदी बढ़कर 1,399 दिरहम प्रति वर्ग फुट पहुंच गई है.

रीसेल मार्केट में भी कीमतें मजबूत बनी हुई हैं, घरों की औसत रीसेल कीमत 2025 के मुकाबले 6 फीसदी और 2023 के मुकाबले 21 फीसदी बढ़कर 30.7 लाख दिरहम हो गई है. महंगे घरों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है. 3,000 दिरहम प्रति वर्ग फुट से ज्यादा कीमत वाले घरों की कुल सौदों में हिस्सेदारी 2023 के 6.5 फीसदी से बढ़कर 2026 में 8.8 फीसदी हो गई. वहीं, 1,000 दिरहम प्रति वर्ग फुट से कम कीमत वाले घरों की हिस्सेदारी 25.9 फीसदी से घटकर 7.7 फीसदी रह गई.

छोटे घरों की बिक्री बढ़ी, अपार्टमेंट का औसत आकार घटा

दुबई के आवासीय बाजार में छोटे घरों की हिस्सेदारी बढ़ रही है, 2026 में स्टूडियो और एक बेडरूम वाले घरों की संयुक्त हिस्सेदारी कुल सौदों में करीब 61 फीसदी रही. 2023 में ये हिस्सेदारी लगभग 51 फीसदी थी. कुल बिक्री में अपार्टमेंट की हिस्सेदारी भी बढ़कर 84.9 फीसदी हो गई है, जो 2023 में 78.5 फीसदी थी. इस दौरान बिकने वाले अपार्टमेंट का औसत आकार 1,007 वर्ग फुट से घटकर 877 वर्ग फीट रह गया.

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हालांकि, अपार्टमेंट की प्रति वर्ग फीट औसत कीमत में हल्की कमी आई है. ये 2025 के 2,078 दिरहम से घटकर 2026 में 2,049 दिरहम रही. रिपोर्ट के मुताबिक, छोटे आकार के अपार्टमेंट की बढ़ती हिस्सेदारी से औसत कीमत पर असर पड़ा है. दूसरी तरफ, विला और टाउनहाउस कुल सौदों में करीब 15 फीसदी ही रहे, लेकिन 2026 में घरों पर खर्च किए गए कुल 318.4 अरब दिरहम में इनका योगदान करीब 41 फीसदी रहा. डेवलपर्स से सीधे खरीदे गए घरों यानी प्राइमरी सेल्स की हिस्सेदारी 2026 में बढ़कर 71.3 फीसदी हो गई. 2023 में ये 59.6 फीसदी थी. वहीं, रीसेल सौदों की हिस्सेदारी 28.7 फीसदी रही.

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दुबई साउथ में सबसे ज्यादा घरों की बिक्री

लोकेशन के लिहाज से दुबई साउथ सबसे सक्रिय आवासीय बाजार बनकर उभरा है. 2023 में ये दुबई के प्रमुख आवासीय बाजारों में 16वें स्थान पर था. लेकिन जनवरी-अक्टूबर 2026 में यहां 13,260 घर बिके. यह 2025 के पूरे साल की बिक्री से 77 फीसदी ज्यादा है. दुबई में इस साल अब तक बिके कुल घरों में दुबई साउथ की हिस्सेदारी करीब 10.8 फीसदी बैठती है यानी शहर में बिकने वाले हर नौ घरों में से करीब एक घर इसी इलाके में बिका है.

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दुबई के स्थापित इलाकों में भी घरों की औसत बिक्री कीमत बढ़ी है. 2025 के मुकाबले दुबई मरीना में कीमतें 29 फीसदी, बिजनेस बे में 20.7 फीसदी, दुबई हिल्स एस्टेट में 19.5 फीसदी और पाम जुमेराह में 13 फीसदी बढ़ीं. रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में दुबई के 171 आवासीय इलाकों में घरों की बिक्री दर्ज की गई. 2023 में ऐसे इलाकों की संख्या 132 थी. इससे पता चलता है कि प्रॉपर्टी खरीदने वालों की दिलचस्पी अब ज्यादा इलाकों तक फैल रही है.

2027 में नई सप्लाई होगी बाजार की बड़ी परीक्षा

एनारॉक के मुताबिक, दुबई के आवासीय बाजार के सामने अगली बड़ी चुनौती आने वाले बरसों में नई सप्लाई को खपाने की होगी. अकेले दुबई साउथ में 2027 से 2029 के बीच 38,116 घरों की डिलीवरी निर्धारित है. हालांकि, अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और घर खरीदने वालों की मांग से इस इलाके में प्रॉपर्टी बाजार को समर्थन मिलने की उम्मीद है. इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में नए घरों की सप्लाई को बाजार कितनी तेजी से समायोजित कर पाता है, ये आने वाले समय में अहम होगा. रिपोर्ट ने किराये से मिलने वाले रिटर्न पर भी दबाव की आशंका जताई है. अगर घरों की कीमतें किराये की दरों के मुकाबले तेजी से बढ़ती हैं, तो रेंटल यील्ड घट सकती है.



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