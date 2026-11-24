मुंबई एशिया-प्रशांत क्षेत्र के उन 10 प्रमुख शहरों में शामिल हो गई है, जिन्हें विदेशी निवेशक रियल एस्टेट निवेश के लिए पसंद कर रहे हैं. भारत के रियल एस्टेट बाजार में भी निवेश का रुझान तेजी से बदल रहा है. अब निवेशक केवल ऑफिस प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि होटल, हॉस्पिटैलिटी और अन्य वैकल्पिक प्रॉपर्टी में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. कोलियर्स की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 के दौरान भारत में हॉस्पिटैलिटी और वैकल्पिक प्रॉपर्टी में निवेश पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 6 से 7 गुना तक बढ़ गया.

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रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विदेशी निवेशकों के पसंदीदा रियल एस्टेट बाजारों में शामिल है. इस सूची में टोक्यो, ओसाका, सिडनी और सिंगापुर जैसे शहर भी हैं. वैश्विक निवेशक अब ऐसे बाजारों की तलाश कर रहे हैं, जहां किराये से होने वाली कमाई बढ़ने और प्रॉपर्टी की गुणवत्ता में सुधार के जरिए बेहतर रिटर्न हासिल किया जा सके.

2027 में जोखिम लेकर निवेश करने की तैयारी

कोलियर्स की रिपोर्ट बताती है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रियल एस्टेट निवेश की रणनीति भी बदल रही है. निवेशक अब ऐसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें सुधार, विकास या अन्य बदलाव करके उनकी कीमत और कमाई बढ़ाई जा सके. साल 2027 के लिए निवेशकों की कुल प्रस्तावित पूंजी में से 60 फीसदी हिस्सा वैल्यू-ऐड और ऑपर्च्युनिस्टिक निवेश रणनीतियों के लिए रखा गया है.

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भारत में जनवरी से सितंबर 2026 के दौरान रियल एस्टेट निवेश में ऑफिस प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 37 फीसदी रही. हालांकि, हॉस्पिटैलिटी और वैकल्पिक प्रॉपर्टी में निवेश ने सबसे तेज रफ्तार दिखाई. इन दोनों क्षेत्रों में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले निवेश 6 से 7 गुना तक बढ़ा है.

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किराये में बढ़ोतरी से रियल एस्टेट बाजार को मिलेगी मजबूती

रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 66 फीसदी निवेशकों का मानना है कि साल 2027 में किराये में बढ़ोतरी का रियल एस्टेट निवेश पर सकारात्मक असर पड़ेगा. वहीं, 53 फीसदी निवेशकों को उम्मीद है कि क्षेत्र की आर्थिक विकास दर बाजार को मजबूती देगी.

कोलियर्स के एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कैपिटल मार्केट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर थियो नोवाक ने कहा कि ऊंची ब्याज दरों के माहौल में निवेशकों के लिए ऐसे बाजारों में अवसर बढ़ेंगे, जहां आर्थिक विकास मजबूत है, प्रॉपर्टी की उपलब्धता सीमित है और किराये पर जगह लेने की मांग बढ़ रही है. ऐसे बाजारों में निवेशकों को अपनी कमाई बढ़ाने के बेहतर मौके मिल सकते हैं.

रिपोर्ट में डेटा सेंटर सेक्टर से जुड़ा एक अहम रुझान भी सामने आया है. एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 40 फीसदी निवेशक डेटा सेंटर में निवेश के लिए पावर्ड लैंड को प्राथमिकता दे रहे हैं. पावर्ड लैंड ऐसी जमीन होती है, जहां डेटा सेंटर चलाने के लिए जरूरी बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों. इससे साफ है कि डेटा सेंटर के बढ़ते कारोबार में जमीन के साथ-साथ बिजली और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता भी निवेश का अहम आधार बन रही है.

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