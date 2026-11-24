बॉलीवुड में कुछ सिंगर्स ऐसे हैं, जिनकी आवाज सुनते ही उनका नाम याद आ जाता है. हिमेश रेशमिया भी उन्हीं में से एक हैं. 2000 के दशक में उनके गानों का ऐसा क्रेज था कि हर दूसरी पार्टी, शादी और म्यूजिक प्लेलिस्ट में उनके गाने सुनाई देते थे. नाक से गाने वाली उनकी खास आवाज, अलग म्यूजिक स्टाइल और रोमांटिक अंदाज ने उन्हें रातो-रात सुपरस्टार बना दिया था.

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आज जेन जी के बीच भी 2000 के दशक के गानों और रेट्रो म्यूजिक का ट्रेंड देखने को मिलता है. ऐसे में हिमेश रेशमिया के गाने एक बार फिर सुनने लायक हैं. उनके ये 10 गाने आज की जेन जी भी अपनी प्लेलिस्ट में शामिल कर सकती है.

1. आशिक बनाया आपने

फिल्म: आशिक बनाया आपने (2005). सिंगर: हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल.

ये हिमेश रेशमिया के करियर के सबसे चर्चित गानों में शामिल है. इमरान हाशमी और तनुश्री दत्ता पर फिल्माया गया यह गाना अपने बोल, म्यूजिक और रोमांटिक अंदाज के लिए खूब पसंद किया गया. आज भी इसकी धुन सुनते ही 2000 के दशक की यादें ताजा हो जाती हैं.

2. झलक दिखला जा

फिल्म: अक्सर (2006). सिंगर: हिमेश रेशमिया.

हिमेश के सबसे चर्चित गानों की बात हो तो झलक दिखला जा का नाम जरूर आता है. इमरान हाशमी पर फिल्माया गया यह गाना उस दौर में जबरदस्त हिट हुआ था. इसकी बीट्स और याद रह जाने वाला मुखड़ा आज भी पार्टी और रील्स के लिए शानदार हैं.

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3. तेरा सुरूर

एल्बम: आपका सुरूर (2006). सिंगर: हिमेश रेशमिया.

तेरा सुरूर हिमेश के म्यूजिक करियर का एक खास गाना है. यह उनके चर्चित इंडिपेंडेंट म्यूजिक एल्बम का हिस्सा था. रोमांटिक बोल और उनकी खास आवाज ने इसे युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया. अगर आप 2000 के दशक के म्यूजिक का असली अंदाज समझना चाहते हैं तो इसे सुन सकते हैं.

4. हुक्का बार

फिल्म: खिलाड़ी 786 (2012). सिंगर: हिमेश रेशमिया, विनीत सिंह और अमान त्रिखा.

अक्षय कुमार और असीन पर फिल्माया गया यह गाना पार्टी के मूड के लिए शानदार है. तेज बीट्स और मजेदार बोल इसकी खासियत हैं. हिमेश की आवाज और गाने की एनर्जी इसे आज भी डांस प्लेलिस्ट में जगह दिला सकती है.

5. आपकी कशिश

फिल्म: आशिक बनाया आपने (2005). सिंगर: हिमेश रेशमिया और कृष्णा बेरा.

रोमांटिक गानों के शौकीनों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है. इमरान हाशमी और तनुश्री दत्ता पर फिल्माया गया यह गाना अपनी धुन और रोमांटिक बोलों के लिए जाना जाता है. हिमेश की आवाज इसमें एक अलग एहसास पैदा करती है.

6. तेरा फितूर

फिल्म: जीनियस (2018). सिंगर: अरिजीत सिंह. म्यूजिक: हिमेश रेशमिया.

हिमेश के संगीत का एक अलग अंदाज इस गाने में सुनाई देता है. अरिजीत सिंह की आवाज और हिमेश की कंपोजिशन ने इसे रोमांटिक म्यूजिक पसंद करने वालों के बीच लोकप्रिय बनाया. जेन जी की प्यार और रोमांस वाली प्लेलिस्ट में यह गाना आसानी से जगह बना सकता है.

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7. सनम तेरी कसम

फिल्म: सनम तेरी कसम (2016). सिंगर: अंकित तिवारी और पलक मुच्छल. म्यूजिक: हिमेश रेशमिया.

इस फिल्म का टाइटल ट्रैक अपने भावुक अंदाज के लिए जाना जाता है. हिमेश के संगीत में तैयार इस गाने को अंकित तिवारी और पलक मुच्छल ने आवाज दी है. प्यार, जुदाई और दर्द का एहसास कराने वाला यह गाना आज की जेन जी के लिए भी खास हो सकता है.

8. तेरी मेरी

फिल्म: बॉडीगार्ड (2011). सिंगर: राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल. म्यूजिक: हिमेश रेशमिया.

सलमान खान और करीना कपूर पर फिल्माया गया यह गाना रोमांटिक म्यूजिक की यादगार पेशकश है. राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज ने इसमें जान डाल दी. हिमेश की कंपोजिशन इसे एक खूबसूरत धुन बनाती है, जिसे बार-बार सुनने का मन करता है.

9. नाम है तेरा

एल्बम: आपका सुरूर (2006). सिंगर: हिमेश रेशमिया.

हिमेश रेशमिया के शुरुआती इंडिपेंडेंट म्यूजिक दौर का यह गाना काफी लोकप्रिय हुआ था. इसकी रोमांटिक धुन और हिमेश की खास आवाज इसे बाकी गानों से अलग बनाती है. 2000 के दशक के म्यूजिक वीडियो और इंडी-पॉप का दौर जानने वाले युवाओं को यह गाना पसंद आ सकता है.

10. तंदूरी नाइट्स

फिल्म: कर्ज्ज़ (2008). सिंगर: हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान.

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हिमेश के म्यूजिक का मस्ती भरा अंदाज देखना हो तो तंदूरी नाइट्स सुन सकते हैं. फिल्म कर्ज्ज़ का यह गाना अपनी तेज बीट्स और जोश भरी आवाज के लिए जाना जाता है. हिमेश और सुनिधि चौहान की जुगलबंदी इसे डांस और पार्टी के लिए शानदार बनाती है.

हिमेश रेशमिया का म्यूजिक सिर्फ एक दौर की पहचान नहीं है. उनके गानों में रोमांस, दर्द, मस्ती और अलग तरह की एनर्जी का मिश्रण है, जो आज भी लोगों को आकर्षित कर सकता है. जेन जी अगर 2000 के दशक के बॉलीवुड म्यूजिक को जानना चाहती है तो हिमेश के ये 10 गाने एक अच्छी शुरुआत हो सकते हैं. कुछ गाने पुराने जरूर होते हैं, लेकिन उनका क्रेज कभी पुराना नहीं पड़ता है.

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