सलमान खान की फिल्म मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस बस कुछ ही दिनों में सिनेमाघरों में लग रही है. ये लंबे वक्त से अटकी हुई थी. फिल्म की कहानी भारत-चीन के बीच हुए युद्ध के उस पहलू को दिखाती है, जिसमें दोनों तरफ से जवानों के इमोशन्स नजर आते हैं. सलमान की फिल्म जवानों और उनके परिवार के दुख और स्ट्रगल पर फोकस करती है. लेकिन इसी बीच मातृभूमि फिल्म को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है.

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सलमान की फिल्म मातृभूमि को अपने गानों के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. तेरी सेक्सी ब्यूटी और मदिरापान जैसे गानों पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया देखने मिली है. लोगों का आरोप है कि ये गाने भारत के जवानों की छवि को बिगाड़ने का काम करते हैं. उनका ये भी कहना है कि युद्ध जैसे गंभीर टॉपिक पर बनी फिल्म में ऐसे गानों क्यों हैं? हालांकि फिल्म के गानों पर उठे सवालों का सलमान ने भी जवाब दिया.

मदिरापान-तेरी सेक्सी ब्यूटी की आलोचना पर सलमान का बयान

हाल ही में ABP से बातचीत में सलमान ने लोगों की आलोचना पर कहा कि सबको ऐसा क्यों लगता है कि सैनिक बोरिंग होते हैं? उनके मुताबिक, फिल्मों में सैनिकों को अक्सर सिर्फ युद्ध और देश की रक्षा करते हुए दिखाया जाता है, जबकि उनकी जिंदगी में भी हंसी-मजाक, मस्ती और मनोरंजन होता है.

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सलमान ने कहा- फिल्म में सैनिकों के दोनों पहलुओं को दिखाने की कोशिश की गई है. एक तरफ उनका साहसी और गंभीर रूप है, तो दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी और मस्ती भी है. सैनिक भी 'टन टना टन तारा' और 'हुड़ हुड़ दबंग' जैसे गानों पर गाना और डांस करना पसंद कर सकते हैं.

सलमान ने इसी बातचीत में अपनी फिल्म मातृभूमि को 10 साल पहले आई सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान जैसी नेक मूवी बताया. उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी सीमा पर हुई एक छोटी झड़प से शुरू होती है, लेकिन ये गलवान संघर्ष पर आधारित नहीं है. फिल्म में भारत और चीन, दोनों देशों के सैनिकों के परिवारों पर पड़ने वाले असर को दिखाया गया है.

सलमान के मुताबिक, फिल्म की शुरुआत काफी हल्के-फुल्के अंदाज में होती है. इसमें मदिरापन और तेरी सेक्सी ब्यूटी जैसे गाने भी हैं, लेकिन कहानी आगे बढ़ते ही पूरी तरह बदल जाती है. शुरुआत में सबकुछ सामान्य लगता है, लेकिन बाद में हालात बिल्कुल अलग हो जाते हैं.

सैनिकों में दिखाएंगे इंसानियत

सलमान ने फिल्म मातृभूमि में जवानों को दिखाने को लेकर भी आगे कहा कि उन्हें सिर्फ अपने देश के प्रति ही नहीं, बल्कि दूसरे देश के सैनिकों को भी सही तरीके से दिखाने की जिम्मेदारी महसूस हुई. उनके मुताबिक, दूसरे देश के सैनिक भी अपने देश के लिए लड़ते हैं और उनके पीछे भी परिवार होता है.

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सलमान ने कहा- मैंने ऐसी फिल्म नहीं देखी, जिसमें दुश्मन देश के सैनिकों को अपने देश के लिए देशभक्त दिखाया गया हो. हम हमेशा उन्हें विलेन की तरह दिखाते हैं. उनके भी माता-पिता हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं. उन्हें भी वही सब झेलना पड़ता है, जो हमारे सैनिक झेलते हैं. आखिर भावनाएं तो एक जैसी ही होती हैं. उनकी नजर में हम गलत होंगे. युद्ध में जब गोली अपने निशाने पर लगती है, तो वो मां के दिल तक पहुंचती है.

बात करें सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की, तो ये 4 दिसंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है. इसे अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है, और फिल्म में चित्रांगदा सिंह उनकी हीरोइन हैं.

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