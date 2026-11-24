ऑस्ट्रेलिया की ट्रांसजेंडर मॉडल और एक्टिविस्ट ग्रेस हाइलैंड इन दिनों अपने एक भावुक वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. 26 साल की ग्रेस ने इस वीडियो में खुलासा किया है कि उन्हें जेंडर अफर्मिंग बॉटम सर्जरी कराने का पछतावा है. उन्होंने बताया कि समाज की सोच और लोगों की बातों के दबाव में आकर उन्होंने यह सर्जरी कराई थी, जबकि उन्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं होती थी.

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सर्जरी के बाद जब उन्होंने पहली बार अपने शरीर में हुए बदलाव को देखा तो वह गहरे सदमे में चली गई थीं. हालात ऐसे हो गए थे कि उन्होंने भगवान से अपनी मौत तक की दुआ मांग ली थी. उन्होंने इस इमोशनल टॉर्चर बताया.

क्या कहा ग्रेस हाइलैंड ने?

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रेस ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो शेयर किए. इनमें उन्होंने अपनी सर्जरी से जुड़े अनुभवों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि वह कई बार इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर चुकी थीं, लेकिन कभी रोने लगती थीं तो कभी किसी दूसरी वजह से इसे पूरा नहीं कर पाती थीं.

ग्रेस ने कहा कि मुझे जेंडर अफर्मिंग बॉटम सर्जरी कराने का गहरा पछतावा है. मैं यह वीडियो इसलिए बना रही हूं क्योंकि इस तरह के अनुभव के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं. मैं चाहती हूं कि अगर कोई और भी ऐसा महसूस कर रहा है तो उसे पता चले कि वह अकेला नहीं है.

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उन्होंने बताया कि उन्होंने यह सर्जरी अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि समाज की उस सोच के कारण कराई थी जिसमें एक महिला के शरीर को लेकर कुछ खास तरह के मानक तय कर दिए गए हैं. ग्रेस के मुताबिक, उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट को लेकर किसी तरह की परेशानी या डिस्फोरिया नहीं था. लेकिन समाज में ट्रांसजेंडर लोगों के शरीर को लेकर की जाने वाली अपमानजनक टिप्पणियों ने उनके मन में शर्म और अपराधबोध पैदा कर दिया था.

उन्होंने कहा कि जब मैंने ऑपरेशन के बाद पहली बार अपने प्राइवेट पार्ट्स को देखा तो मैं जिस मानसिक पीड़ा से गुजरी, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती. मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वह मुझे मार दें.

12 साल की उम्र में शुरू किया था ट्रांजिशन

ग्रेस ने बताया कि उन्हें चार-पांच साल की उम्र से ही महसूस होने लगा था कि वह लड़की हैं. इसके बाद 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना ट्रांजिशन शुरू किया. किसी भी तरह का शारीरिक बदलाव शुरू करने से पहले उन्होंने करीब एक साल तक डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह ली थी.

उन्होंने कम उम्र में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) शुरू करने को अपने जीवन का अच्छा फैसला बताया. ग्रेस के मुताबिक, इससे उन्हें पहली बार अपनी पहचान के मुताबिक जीने और अपने शरीर पर नियंत्रण महसूस करने का मौका मिला.

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उन्होंने कहा कि हार्मोन थेरेपी और अपनी पहचान के अनुरूप जीवन जीने से उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि लोग उन्हें समझ रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं. हालांकि, बाद में उन्होंने महसूस किया कि बॉटम सर्जरी कराने का फैसला उनकी अपनी जरूरत से ज्यादा समाज के दबाव से प्रभावित था.

ग्रेस ने साफ किया कि उनकी सर्जरी में किसी तरह की मेडिकल जटिलता नहीं आई थी. ऑपरेशन करने वाले सर्जन भी अच्छे थे और उनकी शारीरिक क्षमता पर भी इसका वैसा असर नहीं पड़ा, जैसा आमतौर पर लोग समझ सकते हैं.

उन्होंने बताया कि सर्जरी के दौरान नसों को सुरक्षित रखा गया था और उनकी यौन संवेदनशीलता भी बनी हुई है. इसके बावजूद इस पूरे अनुभव ने उन्हें मानसिक रूप से काफी प्रभावित किया. ग्रेस ने यह भी बताया कि उन्होंने ब्रेस्ट ऑग्मेंटेशन यानी स्तनों का आकार बढ़ाने की सर्जरी भी कराई है. अब वह खुद को बेहतर तरीके से समझने और पुराने अनुभवों से उबरने के लिए मानसिक स्तर पर काम कर रही हैं.

सर्जरी के खिलाफ नहीं हैं ग्रेस, बताई अपनी बात

अपने वीडियो को लेकर ग्रेस ने बाद में एक और पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने साफ किया कि अपनी सर्जरी पर पछतावा होने का मतलब यह नहीं है कि वह जेंडर अफर्मिंग सर्जरी के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा कि कई ट्रांसजेंडर लोगों को बॉटम डिस्फोरिया होता है और उनके लिए ऐसी सर्जरी बेहद मददगार साबित हो सकती है. ऐसे लोगों को यह विकल्प मिलना चाहिए.

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ग्रेस ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी कहानी का इस्तेमाल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ किया जाए. हर ट्रांसजेंडर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है. हर किसी की जरूरत और डिस्फोरिया का स्तर भी अलग होता है.

उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की सर्जरी के बाद कुछ चुनौतियां भी होती हैं. इनमें नियमित रूप से डाइलेशन भी शामिल है. ग्रेस के मुताबिक, उनकी कहानी का मकसद किसी को सर्जरी कराने से रोकना नहीं, बल्कि उन लोगों को यह भरोसा दिलाना है जो अपने अनुभवों और पछतावे के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते.

कौन हैं ग्रेस हाइलैंड?

ग्रेस हाइलैंड सोशल मीडिया पर लंबे समय से अपनी ट्रांजिशन जर्नी साझा करती रही हैं. उनके पिता मैट स्टीवेन्सन ऑस्ट्रेलियाई टीवी शो 'होम एंड अवे' में एडम कैमरन का किरदार निभाकर मशहूर हुए थे.

जनवरी 2021 में 'द संडे प्रोजेक्ट' को दिए एक इंटरव्यू में मैट ने बेटी के ट्रांजिशन के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया था कि उनके कुछ दोस्तों ने ग्रेस की पहचान को आसानी से स्वीकार कर लिया, जबकि कुछ लोगों को इसे समझने में समय लगा. ऐसे लोगों से उन्होंने बस थोड़ी संवेदनशीलता और सहानुभूति दिखाने की अपील की थी.

ग्रेस की कहानी एक बार फिर इस बात को सामने लाती है कि जेंडर ट्रांजिशन हर व्यक्ति के लिए अलग अनुभव हो सकता है. किसी के लिए सर्जरी राहत और आत्मविश्वास का जरिया बन सकती है, तो किसी के लिए इसके फैसले से जुड़ी भावनाएं बिल्कुल अलग हो सकती हैं. ग्रेस चाहती हैं कि इस विषय पर बिना किसी शर्म या दबाव के खुलकर बात होनी चाहिए.

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