सूरत साइबर क्राइम सेल ने एक ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस गिरोह ने शेयर बाजार में भारी मुनाफे का झांसा देकर सूरत के एक शख्स से 14.48 लाख रुपए की ठगी की. पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रहे एक अवैध कॉल सेंटर पर छापा मारकर 5 आरोपियों को दबोचा है.

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हैरानी की बात है कि इतने बड़े साइबर फ्रॉड को चलाने वाले ये आरोपी महज 10वीं से 12वीं तक पढ़े हैं. जांच में पता चला है कि गिरोह ने पिछले एक साल में 12 बैंक खातों के जरिए 8.22 करोड़ रुपए के लेनदेन किए.

साइबर सेल की DCP बिशाखा जैन के मुताबिक, दो-तीन महीने की तकनीकी जांच के बाद इंदौर में दबिश देकर 5 आरोपियों को पकड़ा गया. ये आरोपी पहले निवेश के इच्छुक लोगों का डेटा जुटाते थे और फोन-व्हाट्सएप के जरिए उनसे संपर्क करते थे.

थोड़ा मुनाफा दिखाकर, लाखों की चपत लगाते

शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए वो जाने-माने ट्रेडिंग ऐप्स पर डीमैट अकाउंट खुलवाते और निवेश करवाकर थोड़ा मुनाफा भी कमाने देते थे. इसके बाद ज्यादा कमीशन और शुल्क का बहाना बनाकर 'Wealth Trade' नाम के नकली ऐप की APK फाइल भेजते थे.

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नकली ऐप में खाता खुलने के बाद व्हाट्सएप पर अलग-अलग बैंक खातों की डिटेल भेजकर रकम मंगवाई जाती थी. ऐप पर शुरुआती मुनाफा दिखाकर बड़ी रकम लगवाने के बाद अचानक खाते में बड़ा नुकसान दिखाकर पैसे रोक लिए जाते थे.

इंदौर में छापा, 24 मोबाइल और ग्राहकों का डेटा जब्त

सूरत के शिकायतकर्ता से 14.48 लाख रुपए की ठगी के बाद साइबर क्राइम थाने में BNS और IT एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था. टीम ने 3-4 दिन इंदौर में रहकर कॉल सेंटर पर छापा मारा. वहां 18 टेलीकॉलर काम कर रहे थे.

पुलिस ने मुख्य 5 आरोपियों- हेमंत सोनारे (28), धर्मेंद्र उर्फ डी.के. राय (25), सुधांशु गीते (26), प्रवीण उर्फ प्रियांशु राय (25) और यश कुमावत (27) को गिरफ्तार कर 4 दिन की रिमांड ली है. ये सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और 9 महीने से एक साल तक यहां काम कर रहे थे.

कॉल सेंटर से 19 और आरोपियों से 5 यानी कुल 24 मोबाइल फोन जब्त हुए हैं. वहां से देशभर के 3,079 ग्राहकों का डेटा भी मिला है.

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कई राज्यों में दर्ज हैं शिकायतें

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आरोपियों के 12 बैंक खातों की NCRP पोर्टल पर पड़ताल में सामने आया कि इन अकाउंट्स से जुड़ी कुल 7 शिकायतें दर्ज हैं. इनमें उत्तर प्रदेश में 3 और पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 1-1 शिकायत शामिल है, जिनमें करीब 1 करोड़ रुपये की ठगी हुई है.

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