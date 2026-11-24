24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन की किताब 'ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ़ नेचुरल सिलेक्शन' पब्लिश हुई थी. इस किताब में ही उनकी प्रजातियों की उत्पत्ति और विकासवाद के नैचुरल सिलेक्शन से जुड़ी महान थ्योरी भी थी. इस किताब में डार्विन ने जैव विकास और प्राकृतिक चयन के बारे में अपने विचार रखे थे. यह किताब जीव विज्ञान की एक आधारभूत किताब है और क्रमिक-विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव मानी जाती है. यह अब तक लिखी गई सबसे महत्‍वपूर्ण किताबों में से एक बन गई.

और पढ़ें

डार्विन ने इस किताब को लिखने को 'नरक में रहने' जैसा बताया. क्योंकि उन्‍हें इससे अपनी प्रतिष्‍ठा खोने का डर था. जैसा कि उनके दादा इरास्‍मस को था. चार्ल्स को चर्च और प्रेस से तीखी आलोचना का सामना भी करना पड़ा. बहुत से लोग इस किताब के मुख्‍य निहितार्थ से हिल गए थे. क्योंकि इसमें मनुष्‍यों को वानरों का वंशज बताया गया था. हालांकि, डार्विन ने केवल इसका संकेत दिया था.

ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का आइडिया नया नहीं था. इससे पहले डार्विन के दादा इरास्मस डार्विन, एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी वैज्ञानिक और लैमार्क द्वारा सुझाया गया था, जिन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पहला इवोल्यूशनरी डायग्राम बनाया था- एक सीढ़ी जो एक सेल वाले जीवों से इंसान तक जाती थी.

डार्विन, जो फ्रेंच नेचुरलिस्ट जीन-बैप्टिस्ट डे लैमार्क और इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थॉमस माल्थस के काम से प्रभावित थे. उन्होंने अपनी थ्योरी के लिए ज़्यादातर सबूत 1830 के दशक में HMS बीगल पर पांच साल के सर्वे के दौरान इकट्ठा किए. गैलापागोस आइलैंड्स और न्यूजीलैंड जैसी अलग-अलग जगहों पर जाकर, डार्विन ने कई देशों के पेड़-पौधों, जानवरों और जियोलॉजी की गहरी जानकारी हासिल की. ​​यह जानकारी, इंग्लैंड लौटने के बाद वेरिएशन और इंटरब्रीडिंग पर उनकी स्टडीज़ के साथ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की उनकी थ्योरी को डेवलप करने में बहुत कीमती साबित हुई.

Advertisement

डार्विन ने 1844 तक नेचुरल सिलेक्शन की अपनी थ्योरी बना ली थी, लेकिन वह अपनी थीसिस को पब्लिक में बताने से कतरा रहे थे. क्योंकि यह साफ़ तौर पर बाइबिल में बताई गई क्रिएशन की बात के उलट थी. 1858 में, जब डार्विन अपनी फाइंडिंग्स के बारे में चुप थे. तब ब्रिटिश नेचुरलिस्ट अल्फ्रेड रसेल वालेस ने अकेले एक पेपर पब्लिश किया जिसमें असल में उनकी थ्योरी का सारांश दिया गया था.

डार्विन और वालेस ने जुलाई 1858 में लंदन की लिनियन सोसाइटी के सामने इवोल्यूशन पर एक जॉइंट लेक्चर दिया, और डार्विन ने पब्लिकेशन के लिए ' ऑन द ओरिजिन ऑफ़ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ़ नेचुरल सिलेक्शन' तैयार की. 24 नवंबर, 1859 को पब्लिश हुई ' ओरिजिन ऑफ़ स्पीशीज़' तुरंत बिक गई. ज़्यादातर साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को तुरंत अपना लिया, जिसने बायोलॉजिकल साइंस की कई पहेलियों को सुलझा दिया. लेकिन ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों ने इस काम को धर्म के खिलाफ बताया.

1882 में डार्विन की मृत्यु के समय तक, उनके विकास के सिद्धांत को आम तौर पर स्वीकार कर लिया गया था. उनके वैज्ञानिक कार्य के सम्मान में, उन्हें ब्रिटिश इतिहास के राजाओं, रानियों और अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ वेस्टमिंस्टर एब्बे में दफनाया गया था.

---- समाप्त ----