प्यास लगने पर बोतलबंद पानी खरीदना आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है. कहीं सफर में जाना हो या नॉर्मल ऑफिस के रास्ते में कहीं प्यास लग जाए तो लोग सड़क किनारे मिलने वाले बोतलबंद पानी को खरीदकर पी लेते हैं. बाजार में कई ब्रांड के बोतलबंद पानी मिलते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पानी के अंदर प्लास्टिक के बेहद छोटे कण भी मौजूद हो सकते हैं. इन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है. एक रिसर्च में दावा किया गया है कि इस पानी में मौजूद छोटे कण सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं.

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जर्नल Results in Engineering में प्रकाशित इस रिसर्च में भारत के बाजार में मिलने वाले छह बड़े ब्रांड के बोतलबंद पानी की जांच की गई. इसमें प्रति लीटर पानी में 808 से 1888 तक माइक्रोप्लास्टिक कण मिले. औसतन इनकी संख्या करीब 1279 कण प्रति लीटर थी. रिसर्च के दौरान जब पानी की जांच की गई तो इसमें PET, पॉलीथीन और पॉलीप्रोपाइलीन जैसे प्लास्टिक की मौजूदगी भी मिली. ये वही चीजें हैं जिनका इस्तेमाल बोतल और उसकी पैकेजिंग में किया जाता है.

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शरीर में पहुंचकर क्या नुकसान करते हैं?

इस रिसर्च में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति बोतलबंद पानी पीता है तो ये कण शरीर में चले जाते हैं. लंबे समय तक इनके शरीर में रहने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सेल्स को नुकसान पहुंचने का रिस्क होता है. यहां तक की ये छोटे- छोटे कण शरीर के टिश्यू में भी जा सकते हैं. क्या इससे कैंसर का खतरा है? इस सवाल के जवाब में मैक्स हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी डिपारर्टमेंट में डॉ. रोहित कपूर बताते हैं कि अभी तक इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि माइक्रोप्लास्टिक शरीर में जाने से इंसानों में कैंसर होता ही है, हालांकि, ये कण सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर से जुड़े रिस्क को बढ़ा सकते हैं.

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कब होता है ज्यादा रिस्क

रिसर्च में बताया गया है कि हर बोतलबंद पानी पीने से माइक्रोप्लास्टिक के शरीर में जाने का रिस्क नहीं होता है. ये तब रहता है जब प्लास्टिक की बोतलों को तेज धूप या गर्म गाड़ी में लंबे समय तक रखा जाता है या एक ही बोतल को बार- बार यूज किया जाता है. ऐसे में ये खतरा नहीं है कि माइक्रोप्लास्टिक के डर से पानी पीना छोड़ दें. पानी की जरूरत पूरी करना सबसे जरूरी है. जहां संभव हो, सुरक्षित पानी का इस्तेमाल करें. प्लास्टिक की बोतलों को तेज धूप या गर्म गाड़ी में लंबे समय तक न रखें.

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