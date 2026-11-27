कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर का 3 जून का आदेश रद्द कर दिया है. इस आदेश में बागी तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक ऋतब्रत बंद्योपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी गई थी. जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने स्पीकर रथींद्र बोस को निर्देश दिया है कि वे दोनों पक्षों के दावों पर दोबारा विचार करें और 10 दिन के भीतर नया फैसला सुनाएं.



यह अदालती फैसला TMC के बागी गुट के लिए बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है. यह आदेश TMC के वरिष्ठ नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय की रिट याचिका पर आया है.

और पढ़ें

इस मामले में विवाद तब शुरू हुआ जब स्पीकर ने 3 जून को एक आदेश जारी किया. इस आदेश में उन्होंने बागी विधायक ऋतब्रत बंद्योपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी. समस्या यह थी कि TMC की मूल पार्टी ने इस पद के लिए अपना अलग उम्मीदवार तय किया था. पार्टी की ओर से आधिकारिक नामांकन शोभनदेव चट्टोपाध्याय का था. यानी स्पीकर ने पार्टी के आधिकारिक नाम को नजरअंदाज करते हुए बागी गुट के विधायक को यह पद दे दिया.

इसी फैसले को शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी. उनका कहना था कि स्पीकर को पार्टी के आधिकारिक नामांकन को बायपास करने का अधिकार नहीं था. मामले की सुनवाई जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने की. अदालत ने स्पीकर का 3 जून का आदेश खारिज कर दिया. साथ ही स्पीकर रथींद्र बोस से कहा कि वे दोनों पक्षों के दावों को फिर से देखें और 10 दिन के भीतर नया निर्णय लें.

Advertisement

इस फैसले का मतलब यह है कि ऋतब्रत बंद्योपाध्याय की नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता अब खत्म हो गई है. हालांकि अदालत ने यह तय नहीं किया कि यह पद आखिर किसे मिलेगा. यह फैसला अब स्पीकर को नए सिरे से करना है. आने वाले 10 दिन इस मामले में बेहद अहम रहेंगे, क्योंकि स्पीकर के अगले कदम पर सबकी नजर होगी.

---- समाप्त ----