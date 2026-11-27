दिल्ली के शाहदरा जिले में वाहन चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया. शाहदरा जिला पुलिस ने 'ऑपरेशन चक्र' के तहत सात दिनों तक लगातार कार्रवाई की. इस विशेष अभियान में पुलिस ने चोरी के वाहनों की तलाश और वाहन चोरों की गिरफ्तारी पर फोकस किया. अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली और कुल 181 चोरी के वाहन बरामद किए गए. साथ ही वाहन चोरी के मामलों में शामिल 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

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शाहदरा जिले में यह विशेष अभियान 18 नवंबर से 25 नवंबर 2026 तक चलाया गया. इसके लिए जिला पुलिस की 15 विशेष टीमों को मैदान में उतारा गया था. इन टीमों में जिले के अलग-अलग थानों और विशेष पुलिस यूनिट्स के पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया.

अभियान के दौरान पुलिस ने चोरी के वाहनों की तलाश, संदिग्ध गाड़ियों की जांच और वाहन चोरी से जुड़े मामलों की पड़ताल पर विशेष ध्यान दिया. पुलिस टीमों ने लगातार फील्ड में कार्रवाई करते हुए चोरी के वाहनों का पता लगाने की कोशिश की.

'ऑपरेशन चक्र' के दौरान पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की जांच के साथ पुलिस डेटाबेस में उपलब्ध वाहन संबंधी जानकारी का भी सत्यापन किया. वाहन चोरी की शिकायतों और संबंधित मामलों की जांच को अभियान का अहम हिस्सा बनाया गया.

पुलिस टीमों ने अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई कर चोरी के वाहनों को तलाशा और उनकी पहचान सुनिश्चित की. इस पूरी कार्रवाई का उद्देश्य वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के साथ चोरी के वाहनों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी करना था.

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सात दिनों तक चले 'ऑपरेशन चक्र' में शाहदरा जिला पुलिस ने कुल 181 चोरी के वाहन बरामद किए. इस कार्रवाई के दौरान वाहन चोरी में शामिल 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस की 15 टीमों ने अभियान के दौरान अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी के मामलों को सुलझाने पर जोर दिया. शाहदरा जिला पुलिस का यह अभियान वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर सामने आया है.

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