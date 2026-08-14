टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स की शेयर बाजार में दमदार लिस्टिंग हुई. मार्केट में उतरते ही इन शेयरों ने निवेशकों की दमदार कमाई कराई. शेयर ने BSE पर 34.4 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 285 रुपये और NSE पर 34 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 284 रुपये पर शुरुआत की.

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लिस्टिंग के बाद टेक्‍नोक्रॉफ्ट वेंचर्स के शेयर में और भी तेजी आई. यह शेयर 10 फीसदी और उछलकर 314 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया. यानी कि निवेशकों को हर शेयर पर 100 रुपये की कमाई हुई. कंपनी का ₹251.88 करोड़ का पब्लिक इश्यू आया था. इसका आईपीओ प्राइस 212 रुपये प्रति शेयर रखा गया था.

क्‍या करती है ये कंपनी

टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स लिमिटेड एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, जो टर्नकी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) प्रोजेक्ट्स पर काम करती है. इंफ्रा सेक्‍टर में काम करने वाली ये कंपीन खासतौर पर उत्तर भारत में राज्‍य सरकारों और सरकारी एजेंसियों के लिए प्रोजेक्‍ट पूरे करती है. इ

कितना भरा था ये आईपीओ

कंपनी का IPO 38.69 गुना सब्‍सक्राइब किया गया था. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 42.26 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 65.06 गुना और रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 25.35 गुना भरा था. कंपनी ने IPO खुलने से ठीक एक दिन पहले, 6 अगस्त को एंकर इन्वेस्टर्स से ₹75.55 करोड़ हासिल किए थे.

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कंपनी के नतीजे

टेक्‍नोक्राफ्ट वेंचर्स का वित्त वर्ष 2026 में रेवेन्‍यू 23 फीसदी बढ़कर 347 करोड़ रुपये हो गया. नेट प्रॉफिट 54 फीसदी बढ़ गया और 43.32 करोड़ रुपये पर था. एक साल पहले रेवेन्‍यू 281 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 28.20 करोड़ रुपये था. कंपनी पर वित्त वर्ष 2026 के दौरान 89.76 करोड़ रुपये का कर्ज था. कंपनी आईपीओ प्राइस से कैपटिल की जरूरतों को कम करेगी, कर्ज भी चुकाएगी और अन्‍य कॉर्पोरेट जरूरतों में यूज करेगी.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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