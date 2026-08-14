scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

बंपर लिस्टिंग... पहले ही दिन 50% भागा ये स्‍टॉक, जानें कैसी है कंपनी?

टेक्‍नोक्राफ्ट वेंचर्स के शेयरों की बाजार में आज शानदार एंट्री हुई है. एंट्री पर ही इसने निवेशकों को 50 फीसदी का मुनाफा कराया है. यह कंपनी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर में काम करती है.

Advertisement
X
टेक्‍नोक्राफ्ट शेयरों की बंपर लिस्टिंग. (Photo: Pixabay)
टेक्‍नोक्राफ्ट शेयरों की बंपर लिस्टिंग. (Photo: Pixabay)

टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स की शेयर बाजार में दमदार लिस्टिंग हुई. मार्केट में उतरते ही इन शेयरों ने निवेशकों की दमदार कमाई कराई. शेयर ने BSE पर 34.4 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 285 रुपये और NSE पर 34 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 284 रुपये पर शुरुआत की. 

लिस्टिंग के बाद टेक्‍नोक्रॉफ्ट वेंचर्स के शेयर में और भी तेजी आई. यह शेयर 10 फीसदी और उछलकर 314 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया. यानी कि निवेशकों को हर शेयर पर 100 रुपये की कमाई हुई. कंपनी का  ₹251.88 करोड़ का पब्लिक इश्यू आया था. इसका आईपीओ प्राइस 212 रुपये प्रति शेयर रखा गया था. 

क्‍या करती है ये कंपनी 
टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स लिमिटेड एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, जो टर्नकी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) प्रोजेक्ट्स पर काम करती है. इंफ्रा सेक्‍टर में काम करने वाली ये कंपीन खासतौर पर उत्तर भारत में राज्‍य सरकारों और सरकारी एजेंसियों के लिए प्रोजेक्‍ट पूरे करती है. इ

सम्बंधित ख़बरें

MCX shares: UBS said high volatility in key commodities may persist on an uncertain macro, benefiting MCX. It said valuation for MCX at 40 times is attractive.
3800 रुपये तक जाएगा ये स्‍टॉक, ब्रोकरेज ने कहा- खरीदने का मौका!
HDFC Bank Chairman Rajiv Kumar said cross-selling has strengthened, with over 95% of new-to-bank home loan customers now opening savings accounts with the lender.
HDFC Bank को क्या हो गया? रोज गिर रहा शेयर, 5 साल में जीरो रिटर्न
Stock Market Rally
चश्मा बनाती है कंपनी, बाजार धड़ाम... फिर भी शेयर ने मचाया गदर
For Tata Motors, Jain said the stock reflected a short-term recovery pattern within a broader consolidation phase after pulling back from its Rs 500-520 cycle highs.
9000% का रिटर्न, अब हर शेयर पर 10 बोनस स्‍टॉक देगी ये कंपनी
All the eligible investors, who bought shares of Triveni Engineering & Industries on Tuesday, July 21 shall be determined eligible for the shares of demerged entity.
आज क्‍यों क्रैश हुआ शेयर बाजार? झटके में 2 लाख करोड़ साफ

कितना भरा था ये आईपीओ 
कंपनी का IPO 38.69 गुना सब्‍सक्राइब किया गया था. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 42.26 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 65.06 गुना और रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 25.35 गुना भरा था. कंपनी ने IPO खुलने से ठीक एक दिन पहले, 6 अगस्त को एंकर इन्वेस्टर्स से ₹75.55 करोड़ हासिल किए थे. 

Advertisement

कंपनी के नतीजे 
टेक्‍नोक्राफ्ट वेंचर्स का वित्त वर्ष 2026 में रेवेन्‍यू 23 फीसदी बढ़कर 347 करोड़ रुपये हो गया. नेट प्रॉफिट 54 फीसदी बढ़ गया और 43.32 करोड़ रुपये पर था. एक साल पहले रेवेन्‍यू 281 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 28.20 करोड़ रुपये था. कंपनी पर वित्त वर्ष 2026 के दौरान 89.76 करोड़ रुपये का कर्ज था. कंपनी आईपीओ प्राइस से कैपटिल की जरूरतों को कम करेगी, कर्ज भी चुकाएगी और अन्‍य कॉर्पोरेट जरूरतों में यूज करेगी. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    250 CCTV, 325 ठिकाने और 7 हजार KM पीछा... गर्लफ्रेंड का कत्ल करने वाले तक कैसे पहुंची पुलिस? |
    'संसद में क‍िसी भी मुद्दे पर जवाब देने मैं तैयार', व‍िपक्ष पर अम‍ित शाह का वार |
    दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी |
    स्कूल में टीचर नहीं, कैसे करें पढ़ाई... लखनऊ में सड़क पर उतरा Gen-अल्फा, मंत्री को समझाना पड़ा |
    डोप टेस्ट से खुलते हैं कई राज... कैसे पता चलता है पायलट ने किया है नशा? |
    Royal Enfield का बड़ा ऐलान, एडवेंचर लवर्स के लिए इस दिन लॉन्च करेगी नई बाइक |
    इंडिपेंडेंस डे क्विज कॉम्पटिशन में हो रहे शामिल? ये 50+ सवाल और उनके जवाब ​दिलाएंगे जीत |
    पाकिस्तानी इंडिया को कितना पसंद करते हैं? इस रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा |
    नोएडा की पॉश सोसायटी में 72 घंटे का 'पाषाण युग'! बिजली गुल, फोन बंद, कैसे बीतीं वो 3 रातें |
    'आवारापन' की पाकिस्तानी गर्ल रीमा याद है? शोबिज छोड़ कर रही ये काम, 19 साल में बदली इतना
    Advertisement