Kavya Maran-Anirudh New Photo: काव्या मारन और म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर की शादी के बाद से ही उनके लुक्स सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. 11 नवंबर 2026 को इटली में शादी के बंधन में बंधे इस कपल के चेन्नई में हुए ग्रैंड रिसेप्शन की तस्वीरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं. जहां रिसेप्शन में काव्या का बिना सिंदूर, बिना मेहंदी वाला ब्राइडल अंदाज चर्चा में रहा, वहीं अब उनकी एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें उनका बिल्कुल अलग और मॉडर्न अवतार देखने को मिल रहा है. इस तस्वीर में सनराइजर्स हैदबाद की मालकिन काव्या फेदर डिटेलिंग वाले खूबसूरत गाउन में नजर आ रही हैं. वहीं, उनके पति अनिरुद्ध रविचंदर ऑल-ब्लैक लुक में अपने कूल अंदाज से ध्यान खींच रहे हैं.

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फेदर गाउन में काव्या का स्टाइलिश अंदाज

सामने आई तस्वीर में काव्या ने पेस्टल न्यूड शेड का फ्लोर-लेंथ गाउन पहना है. इस गाउन का डिजाइन हाई नेक है, जो इसे काफी क्लासी लुक दे रहा है. ड्रेस पर बारीक लेस, शिमरी और टेक्सचर्ड वर्क नजर आ रहा है, जो इसके लुक को और खास बना रहा है.

गाउन की सबसे अट्रेक्टिव डिटेलिंग इसके कंधों पर किया गया काम रही. काव्या के गाउन को कुछ अलग लुक देने के लिए कंधों पर सॉफ्ट फेदर वर्क किया गया है, जो इसे मॉडर्न और ग्लैमरस टच दे रहा है. गाउन का फ्लोई पैटर्न और फिटिंग काव्या के लुक को काफी एलिगेंट बना रहे हैं.



सॉफ्ट हेयरस्टाइल और मिनिमल मेकअप ने बढ़ाई खूबसूरती

काव्या ने अपने आउटफिट के साथ हेयरस्टाइल और मेकअप को भी काफी सटल रखा है. उन्होंने बालों को सॉफ्ट वेव्स के साथ स्टाइल किया है. चेहरे पर हल्का और ग्लोइंग मेकअप नजर आ रहा है. उन्होंने एक्सेसरीज को ज्यादा हैवी रखने के बजाय सिंपल लुक चुना है. उन्होंने गाउन के साथ सिर्फ हाथों में रिंग पहनी. कुल मिलाकर उनका अंदाज ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक से बिल्कुल अलग और मॉडर्न पार्टी वियर वाला है.



अनिरुद्ध का ऑल-ब्लैक लुक भी है कमाल

नई दुल्हन काव्या जहां मॉडर्न आउटफिट में खूबसूरत लगीं, वहीं उनके पति अनिरुद्ध भी अपना स्टाइलिश अंदाज दिखाने से पीछे नहीं रहे. उन्होंने ब्लैक कलर का डबल-ब्रेस्टेड ब्लेजर पहना है, जिस पर बारीक टेक्सचर्ड पैटर्न नजर आ रहा है. इसके साथ उन्होंने ब्लैक शर्ट पेयर की है, जिससे उनका पूरा लुक काफी क्लासी और शार्प लग रहा है.

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अनिरुद्ध ने गले में गोल्डन की पतली सी चेन और पेंडेंट पहना है. आंखों पर टिंटेड सनग्लासेस, हल्की दाढ़ी और सेट हेयरस्टाइल उनके लुक में कूलनेस जोड़ रहे हैं. उनका ऑल-ब्लैक आउटफिट सादगी के साथ स्टाइल का अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है.



शादी के बाद लगातार चर्चा में है कपल का फैशन

काव्या और अनिरुद्ध की शादी से लेकर रिसेप्शन तक दोनों के अलग-अलग लुक्स सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. काव्या जहां कभी ब्राइडल आउटफिट तो कभी मॉडर्न गाउन में नजर आ रही हैं, वहीं अनिरुद्ध भी अपने सिंपल लेकिन स्टाइलिश अंदाज से फैंस को इंप्रेस कर रहे हैं. इस नई तस्वीर में भी दोनों का अलग-अलग फैशन स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है.

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