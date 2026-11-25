राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने सख्त रुख अपनाया है. DPCC ने दिल्ली में चल रहे सभी डेयरी फार्मों और गौशालाओं को 15 दिनों के भीतर अनिवार्य प्रदूषण मंजूरी के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है.

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DPCC ने एक नोटिस जारी कर सभी डेयरी फार्म और गौशाला चलाने वालों को प्रदूषण से जुड़े जरूरी नियम पूरे करने को कहा है. इसके तहत मालिकों और संचालकों को जल प्रदूषण (1974) और वायु प्रदूषण (1981) कानून के मुताबिक, डेयरी या गौशाला शुरू करने और उसे चलाने की सरकारी मंजूरी लेना जरूरी होगा.

समिति ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के भीतर नियमों का पालन न करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

क्या हैं गाइडलाइंस?

ये निर्देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के 20 मई 2020 के आदेश के अनुपालन में जारी किए गए हैं. नोटिस में बताया गया है कि NGT के आदेश के बाद CPCB ने डेयरी फार्मों और गौशालाओं के पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे.

DPCC के मुताबिक, CPCB ने 10 जुलाई 2020 को जल अधिनियम और वायु अधिनियम की धारा 18(1)(बी) के तहत डेयरी फार्मों और गौशालाओं को अलग-अलग प्रदूषण श्रेणियों में बांटा था. इस वर्गीकरण के तहत गौशालाओं को 41.5 के पॉल्यूशन इंडेक्स के साथ ग्रीन कैटेगिरी में रखा गया है.

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वहीं, 15 से 100 पशुओं वाले डेयरी फार्मों को 73 के प्रदूषण सूचकांक और 101 से 500 पशुओं वाले फार्मों को 77.5 के पॉल्यूशन इंडेक्स के साथ ऑरेंज श्रेणी में रखा गया है. इसके अलावा, 500 से ज्यादा पशुओं वाले डेयरी फार्मों को 82 के पॉल्यूशन इंडेक्स के साथ रेड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.

ये इंडेक्स किसी भी इकाई की प्रदूषण फैलाने की क्षमता को दिखाता है, यानी जितना ज्यादा स्कोर होगा, प्रदूषण का खतरा उतना ही ज्यादा माना जाता है.

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15 दिन में आवेदन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

समिति ने बताया है कि CPCB की गाइडलाइंस के तहत जरूरी मंजूरी के लिए नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर आवेदन जमा करना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर संबंधित अधिनियमों के तहत आगे की जरूरी कार्रवाई शुरू की जाएगी. CPCB के दिशानिर्देश DPCC की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं, जबकि आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी CBCB के ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद है.

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