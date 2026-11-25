बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर बेटी की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं. घर से लेकर गांव तक शादी की रौनक दिखाई दे रही है. लेकिन दो दिनों की लगातार बारिश ने शादी की तैयारियों में ऐसी बाधा डाली कि अनंत सिंह को रातों-रात मैदान तैयार कराने के लिए पूरी मशीनरी लगानी पड़ गई. घोड़ा रेस के मैदान और समारोह स्थल को सुखाने के लिए गैस सिलेंडर से आग जलवाई गई, वहीं मिट्टी भरने और जमीन समतल करने के लिए JCB और रोड रोलर भी उतार दिए गए.

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रातभर में ऐसे सुखवाया गया मैदान

नदवा गांव में अनंत सिंह के आवास के ठीक सामने एक बड़ा मैदान है, जहां बेटी की शादी से जुड़े कार्यक्रमों की तैयारियां की जा रही हैं. लेकिन पिछले दो दिनों से हुई बारिश के कारण पूरा मैदान दलदल में तब्दील हो गया. जमीन पर इतना कीचड़ और पानी जमा हो गया कि शादी समारोह के आयोजन को लेकर परेशानी खड़ी हो गई.

करीब 20 लाख के फूलों से सजा है घर और विवाह स्थल. (Photo: ITG)

बारिश से मैदान की हालत देखकर अनंत सिंह ने भी चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि बारिश ने काफी परेशानी में डाल दिया है. हालांकि, इस समस्या से निपटने के लिए इंतजाम करने में देर नहीं की गई.

मैदान को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए रात में ही काम शुरू करा दिया गया. सबसे पहले दलदली हिस्सों में मिट्टी डलवाई गई. इसके बाद JCB मशीनों की मदद से मैदान को समतल किया गया. जमीन को मजबूत बनाने के लिए रोड रोलर भी लगाया गया.

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गैस सिलेंडर से आग जलवाकर सुखवाया मैदान

इस पूरी तैयारी में सबसे ज्यादा चर्चा गैस सिलेंडर से आग जलवाने के इंतजाम की हो रही है. मैदान को जल्द सुखाने के लिए रात में गैस सिलेंडर की मदद से आग जलवाई गई. मिट्टी भराई, आग जलाने और भारी मशीनों के इस्तेमाल के जरिए मैदान को शादी समारोह के लिए तैयार करने की कोशिश की गई.

बारिश के कारण जिस मैदान में शादी की तैयारियों पर पानी फिरता नजर आ रहा था, वहां रातों-रात काम कराकर हालात बदलने की कोशिश की गई. अब अनंत सिंह की बेटी की शादी को लेकर नदमा गांव में तैयारियां लगातार चर्चा में हैं.

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