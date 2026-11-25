What Does Soul Look Like: कई बार मन में सवाल आता है कि आत्मा कैसी होती है? क्या उसका कोई चेहरा या आकार होता है? जब आत्मा दिखाई नहीं देती, तो वह शरीर में क्या काम करती है? ये सवाल हर किसी के मन में आ सकते हैं. कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी ने इन सवालों का जवाब एक आसान उदाहरण देकर समझाया है. उन्होंने बताया कि जैसे एक इंसान की तस्वीर कई शीशों में दिखाई देती है, वैसे ही परमात्मा का अंश हर जीव में आत्मा के रूप में मौजूद है. आइए जानते हैं उन्होंने आत्मा के बारे में क्या बताया.

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आत्मा को लेकर अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या समझाया?

अनिरुद्धाचार्य जी ने आत्मा को समझाने के लिए आईने का उदाहरण दिया है. उन्होंने बताया कि जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो उसमें हमारी तस्वीर दिखाई देती है. यहां सामने खड़ा असली व्यक्ति बिंब कहलाता है और शीशे में दिखने वाली तस्वीर प्रतिबिंब कहलाती है. अब सोचिए, अगर एक व्यक्ति के सामने कई शीशे रख दिए जाएं, तो हर शीशे में उसी की तस्वीर दिखाई देगी. तस्वीरें भले ही कई हों, लेकिन असली व्यक्ति एक ही रहेगा. इसी उदाहरण से अनिरुद्धाचार्य जी समझाते हैं कि परमात्मा एक हैं और सभी जीवों में उनकी मौजूदगी आत्मा के रूप में है. यानी हर जीव की आत्मा का संबंध परमात्मा से है.

शरीर में क्या काम करती है आत्मा?

अब सवाल है कि आत्मा हमारे शरीर में क्या करती है? अनिरुद्धाचार्य जी के अनुसार, आत्मा ही शरीर को जीवन देती है. इसी की वजह से इंसान देखता, सुनता, बोलता और हर चीज को महसूस कर पाता है.

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आसान भाषा में समझें तो हमारा शरीर एक मशीन की तरह है. जिस तरह मशीन को चलने के लिए बिजली चाहिए, उसी तरह शरीर में जीवन के लिए आत्मा को जरूरी माना गया है. आंख, कान और शरीर के बाकी अंग तभी काम करते हैं, जब उनमें जीवन होता है. अध्यात्म में इस जीवन का आधार आत्मा को माना गया है.

आत्मा के बिना शरीर का क्या महत्व?

अनिरुद्धाचार्य जी के अनुसार, आत्मा के बिना शरीर बेजान हो जाता है. आत्मा ही शरीर में जीवन होने का आधार है. इसी वजह से हिंदू धर्म में आत्मा को अमर और शरीर को नश्वर माना गया है. यानी शरीर एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होती.

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