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Stock Market Crash: ट्रंप के वॉर मोड से लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी क्रैश, बड़े शेयरों का हाल-बेहाल

Stock Market Crash: शेयर बाजार में बुधवार को खुलने के साथ ही भगदड़ मची नजर आई. अमेरिका से आई एक खबर के बाद सेंसेक्स-निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. बॉम्बे BSE Sensex तो ओपनिंग के साथ ही 700 अंक का गोता लगा गया.

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ट्रंप के एक बयान से बिखर गया शेयर बाजार. (Photo: ITG)
ट्रंप के एक बयान से बिखर गया शेयर बाजार. (Photo: ITG)

शेयर बाजार निवेशकों के लिए बुधवार की शुरुआत बेहद खराब हुआ. कारोबार ओपन होने के साथ ही सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स क्रैश हो गए. एक ओर जहां बॉम्बे स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा का गोता लगा गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स में भी खुलते ही 250 अंक से ज्यादा की गिरावट आ गई. ये सब अमेरिका-ईरान में फिर से बढ़ी टेंशन के बाद देखने को मिला है. डोनाल्ड ट्रंप वॉर मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने होर्मुज पर कंट्रोल का दावा किया है.  दूसरी ओर अमेरिका की ओर से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए गए हैं.

Sensex-Nifty खुलते ही क्रैश 
शेयर मार्केट में बुधवार को कारोबार की शुरुआत होते ही बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 76,944 की तुलना में फिसलकर 76,471 पर ओपन हुआ और फिर पलक झपकते ही बुरी तरह क्रैश होकर 76,135 के लेवल पर आ गया. सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए एनएसई का निफ्टी भी ओपनिंग के साथ ही बड़ी गिरावट लेकर क्रैश हो गया. ये 50 शेयरों वाला इंडेक्स अपने पिछले कारोबारी बंद 24,055 के मुकाबले रेड जोन में 23,858 पर खुला और फिर देखते ही देखते फिसलकर 23,786 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. 

इन 10 शेयरों का बुरा हाल
शेयर बाजार में अचानक आए इस बड़े भूचाल के बीच सबसे बुरे हाल में जो 10 शेयर नजर आए, उनमें बीएसई की लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल IndiGo Share (2.70%), Eternal Share (1.90%) की गिरावट लेकर कारोबार कर रहे थे. तो वहीं मिडकैप कैटेगरी में शामिल GVT&D Share (3.10%), Godrej Properties Share (3%), MFSL Share (2.90%), TI India Share (2.50%), Voltas Share (2.20%) फिसलकर कारोबार कर रहे थे. 

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बात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्मॉलकैप कैटेगरी की करें, तो यहां भी ज्यादातर शेयर रेड जोन में कारोबार करते हुए दिखे. यहां पर KFIN Tech Share (3.45%), Brigade Share (3%) और Chola Holdings Share (2.50%) गिरकर ट्रेड कर रहे थे. 

ट्रंप का ये ऐलान, फिर मचा कोहराम 
Stock Market Crash के पीछे के कारणों की बात करें, तो इसका सीधा कनेक्शन डोनाल्ड ट्रंप से है, जो एक बार फिर से वॉर मोड में नजर आ रहे हैं. उन्होंने बुधवार को दावा किया कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट पर अब अमेरिका का लगभग पूरा कंट्रोल है. उन्होंने यह भी कहा कि ईरानी अर्थव्यवस्था क्रैश की ओर बढ़ रही है. इसके साथ ही Donald Trump ने उस मीडिया रिपोर्ट को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया जा रहा था कि US ईरान को बातचीत के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं.

कच्चे तेल में उबाल, बाजारों में भगदड़
Hormuz Strait को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखा. ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम 96 डॉलर प्रति बैरल, तो WTI क्रूड की कीमत बढ़कर 92 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई. मर्बन क्रूड ऑयल प्राइस भी रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए 7 फीसदी से ज्यादा चढ़कर 104 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया. इससे एशियाई शेयर बाजारों का सेंटीमेंट भी बिगड़ा Japan Nikkei करीब 1800 अंक से ज्यादा फिसलकर, हांगकांग का HangSeng Index करीब 300 अंक की गिरावट में और साउथ कोरिया के कोस्पी इंडेक्स (KOSPI Index) करीब 4 फीसदी फिसलकर कारोबार कर रहा था.

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(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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