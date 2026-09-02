महाभारत से शतरंज तक... पीएम मोदी के खास तोहफों में दिखी भारत की संस्कृति, उज्बेकिस्तान-किर्गिस्तान को मिली ये सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य एशिया दौरे की तस्वीरों में जहां भारत की कूटनीति और दोनों देशों के साथ रिश्ते चर्चा में रहे, वहीं उनके साथ गए खास तोहफों ने भी खूब ध्यान खींचा. उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं को दिए गए इन तोहफों में भारत की साहित्यिक विरासत, संगीत, हस्तशिल्प, चाय और खेल की झलक दिखाई दी. खास बात यह रही कि हर तोहफे का चुनाव दोनों देशों की साझा संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखकर किया गया है.

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किर्गिस्तान के राष्ट्रपति को भेंट की महाभारत



प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापारोव को अर्थशास्त्री और लेखक बिबेक देबरॉय द्वारा किया गया महाभारत का 10 खंडों वाला अंग्रेजी अनुवाद भेंट किया. इसमें महाभारत की मुख्य कहानी के साथ दर्शन, संवाद, वंशावली और कई उपकथाएं भी शामिल हैं. बता दें कि महाभारत भारतीय साहित्य और दर्शन की सबसे अहम रचनाओं में से एक है.

इसका संबंध किर्गिस्तान के प्रसिद्ध ‘एपिक ऑफ मानस’ से भी जोड़कर देखा जा रहा है. दोनों महाकाव्य पीढ़ियों से कहानियों, मूल्यों और सामूहिक स्मृतियों को आगे बढ़ाते रहे हैं. इसके साथ ही प्रधनमंत्री ने जापारोव को लद्दाख का पारंपरिक त्सुग-दुल कंबल भी दिया गया. ये कंबल ऊन से तैयार किया जाता है, जो कि अपने रंगीन और खास डिजाइनों के लिए मशहूर है.

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उज्बेकिस्तान को मिली वीणा, चाय और खास शतरंज



उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव को मोदी ने चंदन की लकड़ी से बनी शता तंत्री वीणा भेंट की. इस वाद्य वीणा की बनावट उज्बेकिस्तान के पारंपरिक ‘चांग’ से मिलती-जुलती है, जो कि दोनों देशों की संगीत परंपराओं की समानता दिखाती है. मिर्जियोयेव को हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा फर्स्ट फ्लश ब्लैक टी और ग्रीन टी भी दी गई. इसके अलावा उन्हें उज्बेक चेस ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंदारोव की 2025 FIDE वर्ल्ड कप फाइनल की हाथ से लिखी स्कोरशीट भी भेंट की गई.

परिवार और पीएम को भी दिया भारतीय शिल्प की सौगात



मिर्जियोयेव की पत्नी को आगरा की मार्बल इनले कारीगरी वाला कास्केट और बनारसी सिल्क स्टोल दिया गया. सफेद संगमरमर के बॉक्स पर रंगीन पत्थरों से फूलों की डिजाइन बनी है, जबकि स्टोल पर पेसली डिजाइन वाला जरी काम है. उनकी बेटी को बारीक ओपनवर्क और फूलों की डिजाइन वाली चांदी की ब्रोच दी गई.

इसके साथ ही उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरिपोव को नीले, हरे और लाल रंग की फूल-पत्तियों वाली मार्बल इनले सजावटी प्लेट भेंट की गई. इन सभी उपहारों में भारतीय कारीगरी के साथ मध्य एशिया की परंपराओं से जुड़ाव भी दिखा, जिससे पीएम मोदी की यात्रा में संस्कृति और कूटनीति का एक अलग रंग देखने को मिला.

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