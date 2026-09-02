scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाभारत से शतरंज तक... पीएम मोदी के खास तोहफों में दिखी भारत की संस्कृति, उज्बेकिस्तान-किर्गिस्तान को मिली ये सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया दौरे पर उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं को भारतीय साहित्य, संगीत, चाय और हस्तशिल्प से जुड़े खास तोहफे दिए. महाभारत, वीणा, कांगड़ा चाय और खास शतरंज स्कोरशीट ने खास ध्यान खींचा.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं को भारत की कला-संस्कृति से जुड़े खास तोहफे भेंट किए.(Photo-X)
पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं को भारत की कला-संस्कृति से जुड़े खास तोहफे भेंट किए.(Photo-X)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य एशिया दौरे की तस्वीरों में जहां भारत की कूटनीति और दोनों देशों के साथ रिश्ते चर्चा में रहे, वहीं उनके साथ गए खास तोहफों ने भी खूब ध्यान खींचा. उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं को दिए गए इन तोहफों में भारत की साहित्यिक विरासत, संगीत, हस्तशिल्प, चाय और खेल की झलक दिखाई दी. खास बात यह रही कि हर तोहफे का चुनाव दोनों देशों की साझा संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखकर किया गया है. 

किर्गिस्तान के राष्ट्रपति को भेंट की महाभारत

प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापारोव को अर्थशास्त्री और लेखक बिबेक देबरॉय द्वारा किया गया महाभारत का 10 खंडों वाला अंग्रेजी अनुवाद भेंट किया.  इसमें महाभारत की मुख्य कहानी के साथ दर्शन, संवाद, वंशावली और कई उपकथाएं भी शामिल हैं. बता दें कि महाभारत भारतीय साहित्य और दर्शन की सबसे अहम रचनाओं में से एक है.

इसका संबंध किर्गिस्तान के प्रसिद्ध ‘एपिक ऑफ मानस’ से भी जोड़कर देखा जा रहा है. दोनों महाकाव्य पीढ़ियों से कहानियों, मूल्यों और सामूहिक स्मृतियों को आगे बढ़ाते रहे हैं. इसके  साथ ही प्रधनमंत्री ने जापारोव को लद्दाख का पारंपरिक त्सुग-दुल कंबल भी दिया गया. ये कंबल  ऊन से तैयार किया जाता है, जो कि अपने रंगीन और खास डिजाइनों के लिए मशहूर है. 

सम्बंधित ख़बरें

indian americans favor
डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें, AAPI सर्वे का बड़ा खुलासा
घर खरीदने से पहले इन चीजों को नजरअंदाज किया तो पछताएंगे
घर खरीदने जा रहे हैं, लोकेशन से पहले ये 5 चीजें चेक कर लें
PM Modi
पीएम ने 7.8% GDP ग्रोथ पर देश को दिया स्वदेशी मंत्र
सिंधू जल समझौते को लेकर हेग कोर्ट ने फैसला सुनाला जिसे भारत ने मानने से इंकार कर दिया है.(Photo-फाइल)
हेग कोर्ट की सच्चाई क्या है, जिसके सिंधु पर फैसले को भारत ने अवैध बताया?
2,223 खाद्य नमूनों में कीटनाशक सुरक्षा सीमा से ऊपर
खाने में कीटनाशक का खतरा! सरकारी रिपोर्ट में 2,223 सैंपल फेल

यह भी पढ़ें: 'आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की जरूरत...', SCO समिट में बोले PM मोदी

Advertisement

उज्बेकिस्तान को मिली वीणा, चाय और खास शतरंज

उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव को मोदी ने चंदन की लकड़ी से बनी शता तंत्री वीणा भेंट की. इस वाद्य वीणा की बनावट उज्बेकिस्तान के पारंपरिक ‘चांग’ से मिलती-जुलती है, जो कि दोनों देशों की संगीत परंपराओं की समानता दिखाती है. मिर्जियोयेव को हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा फर्स्ट फ्लश ब्लैक टी और ग्रीन टी भी दी गई.  इसके अलावा उन्हें उज्बेक चेस ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंदारोव की 2025 FIDE वर्ल्ड कप फाइनल की हाथ से लिखी स्कोरशीट भी भेंट की गई.

परिवार और पीएम को भी दिया भारतीय शिल्प की सौगात

मिर्जियोयेव की पत्नी को आगरा की मार्बल इनले कारीगरी वाला कास्केट और बनारसी सिल्क स्टोल दिया गया. सफेद संगमरमर के बॉक्स पर रंगीन पत्थरों से फूलों की डिजाइन बनी है, जबकि स्टोल पर पेसली डिजाइन वाला जरी काम है. उनकी बेटी को बारीक ओपनवर्क और फूलों की डिजाइन वाली चांदी की ब्रोच दी गई.

इसके साथ ही उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरिपोव को नीले, हरे और लाल रंग की फूल-पत्तियों वाली मार्बल इनले सजावटी प्लेट भेंट की गई. इन सभी उपहारों में भारतीय कारीगरी के साथ मध्य एशिया की परंपराओं से जुड़ाव भी दिखा, जिससे पीएम मोदी की यात्रा में संस्कृति और कूटनीति का एक अलग रंग देखने को मिला.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'भगवान को अकेला कैसे छोड़ दूं?': चित्रकूट में मंदिर डूबा, DM-SP ने जोड़े हाथ, मगर पुजारी ने नहीं छोड़ा स्थान |
    गोद से छूटी डेढ़ साल की बेटी तो बचाने को नदी में कूद गई मां... इमोशनल कर देगी कोटद्वार की ये दर्दनाक कहानी |
    Stock Market Crash: ट्रंप के वॉर मोड से लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी क्रैश, बड़े शेयरों का हाल-बेहाल |
    ईरान के करीब से हटा लेकिन अमेरिकन युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन ने थाईलैंड में डाला डेरा |
    चेन्नई जाकर CM थलपति विजय से मिलीं सायोनी घोष, जमकर की तारीफ |
    ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर अमेरिका का एयर स्ट्राइक, जारी किया वीडियो |
    कुर्सी पर बैठी अवस्था में मिली महिला की लाश, गले पर गहरा निशान... कानपुर में हत्या से सनसनी |
    60 करोड़ पार 'हनुमान अंश', खुश हुए शोभिनव, लगाए सीता राम के जयकारे |
    मंगल ग्रह की वजह से कौन-कौन सी स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं? देखें भाग्य चक्र |
    राहुल गांधी पर FIR को लेकर चंडीगढ़ में धरना, देखें पंजाब आजतक
    Advertisement