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गर्मियों में नहीं मिलता पालक? घर के गमले में उगाएं, 30 दिन में तैयार होगी हरी-भरी सब्जी

How To Grow Palak At Home: गर्मियों में बाजार में पालक आसानी से न मिले तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप घर की बालकनी, छत या छोटे से गमले में भी ताजी पालक उगा सकते हैं. जानिए पालक उगाने के लिए सही गमला और मिट्टी चुनने, बीज बोने, पानी देने और धूप से जुड़ी जरूरी बातें, ताकि घर पर ही आसानी से हरी-भरी पालक तैयार की जा सके.

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पालक को तैयार होने में 30 दिन का समय लगता है. (Photo: ITG)
पालक को तैयार होने में 30 दिन का समय लगता है. (Photo: ITG)

How To Grow Palak At Home: पालक ऐसी हरी सब्जी है जिसे घर के खाने में कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है. पालक पनीर से लेकर दाल और पराठे तक, इसका स्वाद ज्यादातर लोगों को पसंद आता है. सर्दियों में तो पालक बाजार में आसानी से मिल ही जाता है, लेकिन कई बार गर्मियों में भी आपका अचानक पालक खाने का मन करता और वो मिल नहीं पाता है. ऐसे में बहुत समस्या होती है. अगर आपको भी पालक खाने का बहुत शौक है, तो आप इसे घर के गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं.

पालक घर में उगाने के लिए किसी बड़े गार्डन की जरूरत नहीं है, बालकनी या छत पर रखा एक गमला ही काफी है. सही मिट्टी, पानी और थोड़ी देखभाल के साथ करीब एक महीने में आप अपनी उगाए हुए ताजा पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे घर पर आसानी से पालक उगाया जा सकता है.

सबसे पहले सही गमला चुनें
पालक उगाने के लिए बहुत छोटा गमला न लें. ऐसा गमला चुनें जिसमें पौधे को फैलने के लिए अच्छी जगह मिले. गमले में से पानी निकलने के लिए नीचे ड्रेनेज होल जरूर होने चाहिए, ताकि मिट्टी में पानी जमा न रहे. कंटेनर में पालक उगाने के लिए करीब 10-12 इंच चौड़ा गमला अच्छा रहता है.

मिट्टी ऐसी रखें कि पौधा तेजी से बढ़े
पालक को अच्छी ग्रोथ के लिए सॉफ्ट, भुरभुरी और पोषक मिट्टी की जरूरत होती है. पालक के लिए अच्छी मिट्टी बनाने के लिए बगीचे की मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी हुई कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. मिट्टी बहुत ज्यादा भारी या चिपचिपी न हो, क्योंकि पानी रुकने से पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है.

बीज बोने का तरीका
गमले में मिट्टी भरने के बाद पालक के बीजों को बहुत गहराई में न दबाएं. उन्हें मिट्टी की हल्की परत से ढक दें और ऊपर से धीरे-धीरे पानी दें. शुरुआत में तेज धार से पानी डालने के बजाय स्प्रे से मिट्टी को नम बनाए रखना अच्छा रहता है, इससे बीज अपनी जगह से नहीं हटते हैं. अगर सब सही रहता है तो करीब 5-7 दिनों में बीज अंकुरित होने लगते हैं.

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पानी देते समय यह गलती न करें
पालक की मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन गमले में पानी जमा नहीं होना चाहिए. मिट्टी की ऊपरी लेयर सूखी लगे तो पानी दें. जरूरत से ज्यादा पानी देने से जड़ें खराब हो सकती हैं. गर्म मौसम में पानी की जरूरत बढ़ सकती है, इसलिए मिट्टी को देखकर पानी देने की आदत डालें.

तेज धूप से बचाएं
पालक को रोशनी की जरूरत होती है, लेकिन बहुत तेज गर्मी और दोपहर की कड़ी धूप पौधे को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है. रोज करीब 4-6 घंटे की हल्की धूप अच्छी ग्रोथ में मदद करती है. गर्म मौसम में गमले को ऐसी जगह रखें जहां सुबह की धूप मिले और दोपहर में हल्की छाया मिल सके.

कब तैयार होगी घर की पालक?
अच्छी देखभाल मिलने पर पालक के बीज करीब एक हफ्ते में अंकुरित हो सकते हैं और लगभग 30-40 दिनों में पत्तियां इस्तेमाल के लायक हो जाती हैं. जब पौधे की पत्तियां अच्छे से बड़ी हो जाएं, तो पूरी जड़ समेत पौधे को निकालने के बजाय बाहरी पत्तियों को काटकर इस्तेमाल करें. इससे बीच से नई पत्तियां निकलती रहती हैं और एक ही पौधे से कई बार ताजी पालक मिल सकती है.

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