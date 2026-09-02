खाने में कीड़ा, पीने को हरा पानी... समरस हॉस्टल में छात्राओं का प्रदर्शन, कहा- नहीं मिल रही सुविधाएं

गुजरात से छात्राओं के विरोध प्रदर्शन का वीडियो सामने आया है, जहां समरस गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं ने हॉस्टल की व्यवस्थाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. छात्राओं ने भोजन की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता और आवासीय सुविधाओं से जुड़ी कई समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई है और लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब छात्राओं का विरोध सामने आया है बल्कि कुछ दिन पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं. पहले भी छात्राओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें पिछले 4-5 महीने से खाने कीड़ा,सिगरेट और प्लास्टिक जैसी चीजें मिल रही हैं.

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नहीं पूरी हो रही हैं बुनियादी जरूरतें

प्रदर्शन कर रही एक छात्रा ने हॉस्टल में मौजूद समस्याओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए. छात्रा ने कहा कि यहां कई तरह की परेशानियां हैं. उसके मुताबिक, हॉस्टल में परोसे जाने वाले भोजन में कथित तौर पर कीड़े मिलने की समस्या सामने आई है. इसके अलावा बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने की शिकायत भी छात्राओं ने की है.

छात्राओं का कहना है कि पानी की कमी के कारण उन्हें रोजमर्रा के जरूरी कामों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. भोजन और पानी के अलावा हॉस्टल में रहने से जुड़ी अन्य सुविधाओं को लेकर भी छात्राओं ने सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि इन समस्याओं के कारण उन्हें लंबे समय से असुविधा झेलनी पड़ रही है.

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जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन

एक छात्रा ने कहा कि उनकी मांगें पूरी होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. छात्राओं का कहना है कि वे हॉस्टल में बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं चाहती हैं तथा उनकी शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए.

पहले भी हुआ है विरोध

इतना ही नहीं छात्राओं ने हॉस्टल के पानी को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. पहले भी छात्राओं ने कहा था कि पानी का रंग कई बार हरा दिखाई देता है. इस पानी को पीने से कई छात्राओं की तबीयत खराब हो गई है. उन्होंने आगे बताया कि जब हॉस्टल में निरीक्षण के लिए अधिकारी आते हैं, तो अचानक सारी व्यवस्था साफ दिखाई देने लगती है.

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