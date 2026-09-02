scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गोद से छूटी डेढ़ साल की बेटी तो बचाने को नदी में कूद गई मां... इमोशनल कर देगी कोटद्वार की ये दर्दनाक कहानी

कोटद्वार की कोल्हू नदी में एक मां और उसकी डेढ़ साल की बेटी की दर्दनाक मौत हो गई. 26 साल की जेनम अपनी बच्ची को गोद में लेकर नदी पार कर रही थी, तभी तेज बहाव में बच्ची गोद से छूट गई. बेटी को बहते देख मां बचाने दौड़ी, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि दोनों को अपने साथ बहा ले गया.

Advertisement
X
तेज बहाव के बीच मां की गोद से छूट गई बच्ची. (Photo: Screengrab)
तेज बहाव के बीच मां की गोद से छूट गई बच्ची. (Photo: Screengrab)

उत्तराखंड के कोटद्वार से आई तस्वीरें बेहद दुखद हैं. एक मां अपनी डेढ़ साल की बच्ची को गोद में लेकर घर लौट रही थी. रास्ते में एक नदी पार करनी थी. मां बच्ची को संभालते हुए आगे बढ़ रही थी. लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. बच्ची अचानक मां की गोद से छूट गई और नदी के तेज बहाव में बहने लगी. मां ने बेटी को बचाने के लिए दौड़ लगा दी. लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि मां भी उसकी चपेट में आ गईं.

कुछ ही पलों में दोनों आंखों से ओझल हो गईं. मौके पर मौजूद लोग देखते रह गए. बचाने की कोशिश हुई, लेकिन तेज बहाव के आगे किसी की नहीं चली. ये दर्दनाक हादसा 1 सितंबर को कोटद्वार के स्नेह क्षेत्र की कोल्हू नदी में हुआ.

26 साल की जेनम अपनी डेढ़ साल की बेटी के साथ मायके गई थी. उसका मायका गांव कोट कादरा गंज बिजनौर में है. वहां से वापस लौटते वक्त उसे कोल्हू नदी पार करनी थी. नदी में पानी का बहाव तेज था. इसी दौरान जेनम की गोद में मौजूद आफिया अचानक उनके हाथ से छूट गई. डेढ़ साल की बच्ची पानी में बहने लगी.

सम्बंधित ख़बरें

भागलपुर में गंगा के कटाव का कहर, नदी में समाया 100 साल पुराना दुर्गा मंदिर
नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही, त्रिशूली नदी में बहा 130 मीटर लंबा सस्पेंशन ब्रिज
Flood Threat Continues in Nepal
भोटेकोशी नदी में फिर बढ़ रहा जलस्तर, नेपाल में नई आपदा की आहट!
नाव के जरिए महिलाओं का किया गया रेस्क्यू. (Photo: ITG)
बाढ़ में वीडियो बना रही थीं, तेज धार में बहीं महिलाएं, लोग समझे तैर रही हैं
पुलिया से गुजरा तो पानी के तेज बहाव में बह गया युवक. (Photo: Screengrab)
पुलिया पर उफान था, फिर भी बाइक आगे बढ़ा दी, नदी में बह गया युवक

kotdwar tragedy mother drowns saving 18 month old daughter kolhu river

मां ने शायद उस पल कुछ और सोचा ही नहीं. बेटी को बचाने के लिए वह भी नदी की तरफ बढ़ गई. लेकिन नदी किसी की नहीं सुन रही थी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही, उफनती त्रिशूली नदी में बहा 130 मीटर लंबा सस्पेंशन ब्रिज, कटा 400 परिवारों का संपर्क

तेज बहाव जेनम को भी अपने साथ बहा ले गया. मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को बचाने की कोशिश की. लोग मदद के लिए आगे आए, लेकिन बहाव इतना तेज था कि दोनों तक पहुंचना मुश्किल था. फिर पुलिस को सूचना दी गई.

kotdwar tragedy mother drowns saving 18 month old daughter kolhu river

कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची. नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. टीम ने नदी के आसपास काफी दूर तक तलाश की. परिवार के लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर मां-बेटी को तलाशने की कोशिश करते रहे. काफी मशक्कत के बाद SDRF और पुलिस को नदी से दोनों के शव बरामद हुए. एक तरफ 26 साल की मां जेनम थी. दूसरी तरफ उनकी महज डेढ़ साल की बेटी आफिया. दोनों की जिंदगी एक साथ खत्म हो गई.

kotdwar tragedy mother drowns saving 18 month old daughter kolhu river

हादसे की खबर जब परिवार तक पहुंची तो कोहराम मच गया. घर में जिस बच्ची की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब मातम है. जिस मां की गोद में डेढ़ साल की बच्ची सुरक्षित महसूस करती होगी, उसी मां के साथ वह इस दुनिया से चली गई. एक बच्ची मां की गोद से छूटी थी... और उसे बचाने के लिए मां ने अपनी जान लगा दी. लेकिन दोनों को नदी का बहाव अपने साथ ले गया. बरसात के दौरान पहाड़ी नदियों का मिजाज कितनी तेजी से बदल सकता है, ये घटना उसकी भी एक डरावनी तस्वीर है.

Advertisement

नदी का पानी भले कुछ पल के लिए सामान्य दिखाई दे, लेकिन तेज बहाव में एक छोटी सी चूक भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है. इस हादसे में जेनम चली गईं. उनकी डेढ़ साल की बेटी भी चली गई. पीछे रह गए परिवार के लोग... और एक ऐसा दर्द, जिसे शायद पूरी जिंदगी भुलाया नहीं जा सकेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गोद से छूटी डेढ़ साल की बेटी तो बचाने को नदी में कूद गई मां... इमोशनल कर देगी कोटद्वार की ये दर्दनाक कहानी |
    Stock Market Crash: ट्रंप के वॉर मोड से लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी क्रैश, बड़े शेयरों का हाल-बेहाल |
    ईरान के करीब से हटा लेकिन अमेरिकन युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन ने थाईलैंड में डाला डेरा |
    चेन्नई जाकर CM थलपति विजय से मिलीं सायोनी घोष, जमकर की तारीफ |
    ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर अमेरिका का एयर स्ट्राइक, जारी किया वीडियो |
    कुर्सी पर बैठी अवस्था में मिली महिला की लाश, गले पर गहरा निशान... कानपुर में हत्या से सनसनी |
    60 करोड़ पार 'हनुमान अंश', खुश हुए शोभिनव, लगाए सीता राम के जयकारे |
    मंगल ग्रह की वजह से कौन-कौन सी स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं? देखें भाग्य चक्र |
    राहुल गांधी पर FIR को लेकर चंडीगढ़ में धरना, देखें पंजाब आजतक |
    वैभव सूर्यवंशी की तरह 15 साल की उम्र में बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब कहां हैं ये स्टार क्रिकेटर?
    Advertisement