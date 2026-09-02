'भगवान को अकेला कैसे छोड़ दूं?': चित्रकूट में मंदिर डूबा, DM-SP ने जोड़े हाथ, मगर पुजारी ने नहीं छोड़ा स्थान

चित्रकूट के रामघाट स्थित बड़ा मठ मंदिर में पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार 36 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बहने लगी. कल नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट के मठ, मंदिर, दुकानें और घर पानी में डूब गए. बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने हाथ जोड़कर पुजारी से बाहर निकलने की अपील की, लेकिन पुजारी भगवान को अकेला छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने को तैयार नहीं हुए.

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मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप और रामघाट की स्थिति

चित्रकूट में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. बाढ़ का पानी धीरे-धीरे बड़ा मठ मंदिर परिसर में प्रवेश कर गया. प्रशासन सुबह से अलर्ट पर है. अधिकारी प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए समझा रहे हैं.

डीएम-एसपी की अपील और पुजारी की आस्था

मंदिर परिसर में पानी भरने पर डीएम पुलकित गर्ग और एसपी अरुण कुमार सिंह ने पुजारी से बाहर आने का निवेदन किया. पुजारी ने कहा कि जिंदगी भगवान के चरणों में बीती है, इसलिए वे मंदिर छोड़कर नहीं जाएंगे. डीएम के कहने पर कुछ सदस्य बाहर आए, लेकिन पुजारी अंदर ही डटे रहे. इसके बाद अधिकारियों को बैरंग लौटना पड़ा.

बचाव कार्य और राहत अभियान जारी

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प्रशासनिक टीम लाउडस्पीकर और नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है. एनडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद है. देर रात तक नदी का जलस्तर दो सेंटीमीटर नीचे आया, लेकिन बारिश जारी रहने से खतरा बना हुआ है. डीएम-एसपी द्वारा पुजारी को समझाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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