scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'भगवान को अकेला कैसे छोड़ दूं?': चित्रकूट में मंदिर डूबा, DM-SP ने जोड़े हाथ, मगर पुजारी ने नहीं छोड़ा स्थान

चित्रकूट में पहाड़ी इलाकों में 36 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर पहुंच गया. बाढ़ के पानी में रामघाट स्थित बड़ा मठ मंदिर डूबने लगा. जान के खतरे के बीच डीएम पुलकित गर्ग और एसपी अरुण कुमार सिंह हाथ जोड़कर पुजारी से बाहर आने की गुहार लगाते रहे.

Advertisement
X
चित्रकूट के रामघाट स्थित बड़ा मठ मंदिर में घुसा पानी (Photo- Screengrab)
चित्रकूट के रामघाट स्थित बड़ा मठ मंदिर में घुसा पानी (Photo- Screengrab)

चित्रकूट के रामघाट स्थित बड़ा मठ मंदिर में पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार 36 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बहने लगी. कल नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट के मठ, मंदिर, दुकानें और घर पानी में डूब गए. बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने हाथ जोड़कर पुजारी से बाहर निकलने की अपील की, लेकिन पुजारी भगवान को अकेला छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने को तैयार नहीं हुए.

मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप और रामघाट की स्थिति

चित्रकूट में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. बाढ़ का पानी धीरे-धीरे बड़ा मठ मंदिर परिसर में प्रवेश कर गया. प्रशासन सुबह से अलर्ट पर है. अधिकारी प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए समझा रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Mandakini river crosses danger mark Chitrakoot
चित्रकूट की लाइफ लाइन मंदाकिनी खतरे के निशान से पार, द‍िखा रौद्र रूप
Mandakini Chitrakoot
नेपाल की तबाही के बीच क्यों उफान पर है मंदाकिनी नदी, चित्रकूट में खतरा
Heavy rain and waterlogging turn roads into rivers as people use boats to commute.
चित्रकूट में सड़कों पर चलने लगीं नावें, शहर बने समंदर
flood in chitrakoot water level of mandakini river risen up
चित्रकूट में सैलाबी संकट से हाहाकार, शहर के कई इलाकों में भरा पानी
Satna Flood Situation (Photo: PTI)
चित्रकूट से सतना तक सड़कों पर नेपाल जैसा कीचड़, बाढ़ से हालात खराब

डीएम-एसपी की अपील और पुजारी की आस्था

मंदिर परिसर में पानी भरने पर डीएम पुलकित गर्ग और एसपी अरुण कुमार सिंह ने पुजारी से बाहर आने का निवेदन किया. पुजारी ने कहा कि जिंदगी भगवान के चरणों में बीती है, इसलिए वे मंदिर छोड़कर नहीं जाएंगे. डीएम के कहने पर कुछ सदस्य बाहर आए, लेकिन पुजारी अंदर ही डटे रहे. इसके बाद अधिकारियों को बैरंग लौटना पड़ा.

बचाव कार्य और राहत अभियान जारी

Advertisement

प्रशासनिक टीम लाउडस्पीकर और नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है. एनडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद है. देर रात तक नदी का जलस्तर दो सेंटीमीटर नीचे आया, लेकिन बारिश जारी रहने से खतरा बना हुआ है. डीएम-एसपी द्वारा पुजारी को समझाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गोद से छूटी डेढ़ साल की बेटी तो बचाने को नदी में कूद गई मां... इमोशनल कर देगी कोटद्वार की ये दर्दनाक कहानी |
    Stock Market Crash: ट्रंप के वॉर मोड से लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी क्रैश, बड़े शेयरों का हाल-बेहाल |
    ईरान के करीब से हटा लेकिन अमेरिकन युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन ने थाईलैंड में डाला डेरा |
    चेन्नई जाकर CM थलपति विजय से मिलीं सायोनी घोष, जमकर की तारीफ |
    ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर अमेरिका का एयर स्ट्राइक, जारी किया वीडियो |
    कुर्सी पर बैठी अवस्था में मिली महिला की लाश, गले पर गहरा निशान... कानपुर में हत्या से सनसनी |
    60 करोड़ पार 'हनुमान अंश', खुश हुए शोभिनव, लगाए सीता राम के जयकारे |
    मंगल ग्रह की वजह से कौन-कौन सी स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं? देखें भाग्य चक्र |
    राहुल गांधी पर FIR को लेकर चंडीगढ़ में धरना, देखें पंजाब आजतक |
    वैभव सूर्यवंशी की तरह 15 साल की उम्र में बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब कहां हैं ये स्टार क्रिकेटर?
    Advertisement