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बढ़ते AQI से कमजोर हो सकता है किडनी का फिल्टर, खून साफ करने की क्षमता पर असर

दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस संबंधी समस्याओं के साथ-साथ किडनी की कार्यक्षमता में कमी का खतरा भी बढ़ गया है.

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प्रदूषण का किडनी पर असर (PHOTO-ITGD)
प्रदूषण का किडनी पर असर (PHOTO-ITGD)

दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है. AQI 400 के आसपास दर्ज किया गया है. इससे कई लोगों को खांसी, गले में खराश और सांस संबंधी परेशानी हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहरीली हवा का असर  किडनी पर भी पड़ सकता है. किडनी का काम खून को फिल्टर करना, शरीर की गंदगी को पेशाब के रास्ते बाहर निकालना है. डॉक्टर बताते हैं कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से किडनी की काम करने की क्षमता कम हो सकती है. इससे क्रॉनिक किडनी डिजीज का खतरा भी बढ़ सकता है. खासतौर पर प्रदूषण में मौजूद पीएम2.5 के छोटे- छोटे कण किडनी के लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं. 

दिल्ली के इंस्टिट्यूट ऑफ़ लिवर एंड बिलीरी साइंसेज (ILBS) में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉ. राजेंद्र प्रसाद माथुर बताते हैं कि प्रदूषण में मौजूद  बारीक कण (PM 2.5) के कारण किडनी के फिल्टर करने की क्षमता कम हो सकती है. कुछ मामलों में किडनी फेल होने होने का भी रिस्क होता है. लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से एक्यूट किडनी इंजरी (अचानक किडनी को नुकसान) होने का खतरा भी होता है, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है. 

डॉ. माथुर बताते हैं कि प्रदूषण में मौजूद पीएम 2.5 के छोटे- छोटे कण शरीर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं. ये लंग्स से लेकर किडनी तक को खराब कर सकते हैं. 

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PM2.5 कैसे पहुंचाता है किडनी को नुकसान?

  हवा में मौजूद PM2.5 के कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों के अंदर तक पहुंच जाते हैं. इनसे सूजन और ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं. इससे खून की छोटी नसों और किडनी के फिल्टर को नुकसान पहुंचने की आशंका होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किडनी में कई छोटे फिल्टर होते हैं. इनकी मदद से खून से गंदगी को अलग होता है. जब प्रदूषण के कारण इन फिल्टर को नुकसान पहुंचता है तो किडनी की काम करने की क्षमता धीरे-धीरे घट सकती है. 

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30 लाख से ज्यादा लोगों पर हुई रिसर्च 

 Environmental Research जर्नल में प्रकाशित एक मेटा-एनालिसिस में 30 लाख से ज्यादा लोगों का डाटा शामिल किया गया है. इसमें पाया गया कि PM2.5 के लेवल में हर 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की बढ़ोतरी के साथ किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम होती है. प्रदूषण का असर क्रिएटिनिन के लेवल पर भी पड़ता है. इससे किएटिटिन बढ़ सकता है, जो किडनी की सेहत को खराब करता है. 

शुरुआत में पता नहीं चलते लक्षण

यथार्थ हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉ. रीतेश शर्मा बताते हैं कि बहुत समय तक पॉल्यूशन में रहने से किडनी खराब हो सकती है. हालांकि ऐसा नहीं है कि आज आप प्रदूषण में हैं और कल ही किडनी खराब हो जाएगी. इसका असर शरीर में धीरे- धीरे होता है. किडनी की बीमारी की सबसे बड़ी परेशानी भी यही है कि शुरुआती दौर में कई बार कोई साफ लक्षण नहीं दिखाई देते. बीमारी बढ़ने पर पैरों और चेहरे पर सूजन, थकान, पेशाब में बदलाव, भूख कम लगना और कमजोरी जैसी परेशानियां हो सकती हैं. जब लक्षण बढ़ जाते हैं तो बीमारी को काबू करना पहले की तुलना में मुश्किल हो जाता है. 

पहले से बीमार लोगों को ज्यादा खतरा 

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डॉ. रीतेश शर्मा बताते हैं कि प्रदूषण से हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो किडनी की बीमारी के मरीजों की समस्या को और बढ़ा सकती है. इसलिए, जब AQI का लेवल बहुत अधिक हो, तो घर से बाहर कम निकलें. बाहर जाते समय अच्छी क्वालिटी का N95 मास्क पहनें और कमरों में ताजी हवा के वेंटिलेशन को बेहतर बनाएं.

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