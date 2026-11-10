29 साल में शुरू की Nvidia... अब जासूसी विवाद में घिरे, जानें कितनी दौलत के मालिक हैं जेनसेन हुआंग

दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनियों में शामिल एनवीडिया (Nvidia) के को-फाउंडर और सीईओ जेनसन हुआंग इन दिनों अपनी कामयाबी नहीं, बल्कि एक बड़े विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं. एक चीनी महिला के साथ उनके कथित रिश्ते और उस महिला पर चीन के लिए जासूसी करने के आरोपों ने अमेरिका में हलचल मचा दी है. मामला इतना बड़ा बन चुका है कि Nvidia के बोर्ड ने इसकी स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले पर बयान दिया है.

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कभी दो दोस्तों के साथ मिलकर कंपनी शुरू करने वाले जेनसन हुआंग आज 155 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, वह दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. हालांकि, उनकी दौलत हमेशा इसी स्तर पर नहीं रही है. मई 2026 में उनकी नेटवर्थ बढ़कर 195 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी. इसके बाद Nvidia के शेयरों में उतार-चढ़ाव के साथ उनकी संपत्ति में भी कमी आई. उनकी कुल दौलत का बड़ा हिस्सा Nvidia में उनकी हिस्सेदारी से आता है.

Nvidia में कितनी हिस्सेदारी है?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर 2026 की फाइलिंग के आधार पर जेनसन हुआंग के पास Nvidia की करीब 3.4 फीसदी हिस्सेदारी है. इसमें ​हुआंग और फैमिली ट्रस्ट के नाम कंपनी के शेयर शामिल हैं. उनकी कुल संपत्ति में करीब 151.5 अरब डॉलर पब्लिक एसेट्स के रूप में हैं, जिनमें ज्यादातर Nvidia के शेयर हैं. वहीं, उनकी नकद संपत्ति करीब 3.48 अरब डॉलर है. इसका मतलब है कि Nvidia के शेयरों में तेजी या गिरावट का सीधा असर जेनसेन हुआंग की व्यक्तिगत संपत्ति पर पड़ता है.

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जेनसन हुआंग ने साल 1993 में अपने दो दोस्तों क्रिस मलाचोस्की और कर्टिस प्रीम के साथ Nvidia की शुरुआत की थी. उस समय उनकी उम्र महज 29 साल थी. कंपनी शुरू करने का फैसला तीनों ने अमेरिका के एक रेस्टोरेंट डेनीज में डिनर करते वक्त लिया था. 1963 में ताइवान के ताइपे में जन्मे हुआंग बचपन में ही अमेरिका चले गए थे. उन्होंने 1984 में ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद 1992 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसी विषय में मास्टर डिग्री हासिल की. Nvidia शुरू करने से पहले वह टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर चुके थे.

वीडियो गेमिंग चिप बनाती थी Nvidia

Nvidia ने शुरुआत में वीडियो गेम के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसर बनाने का काम किया था. साल 1999 में कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई और इसी साल उसने ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) पेश की. शुरुआत में इन चिप का इस्तेमाल मुख्य रूप से गेमिंग में होता था. लेकिन 2006 में कंपनी ने CUDA आर्किटेक्चर पेश किया. इससे Nvidia के GPU का इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और दूसरी मुश्किल कंप्यूटिंग जरूरतों के लिए भी होने लगा. आगे चलकर यही तकनीक AI की दुनिया में कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बनी.

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AI बूम ने बदली कंपनी की किस्मत

जेनसन हुआंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की संभावनाओं को काफी पहले पहचान लिया था. 2016 के अंत तक Nvidia ने OpenAI को अपना पहला सुपरकंप्यूटर उपलब्ध करा दिया था. इसके बाद 2022 में ChatGPT लॉन्च हुआ और दुनियाभर में AI टेक्नोलॉजी की मांग तेजी से बढ़ने लगी. AI मॉडल तैयार करने और उन्हें चलाने के लिए बेहद ताकतवर चिप की जरूरत होती है. Nvidia इस बाजार की प्रमुख सप्लायर बन गई. बड़ी टेक कंपनियों और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स से मिलने वाले ऑर्डर ने कंपनी के कारोबार और शेयरों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया. साल 2024 में Nvidia का मार्केट कैप 3 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया. इसी दौरान जेनसन हुआंग की संपत्ति भी 100 अरब डॉलर से ऊपर निकल गई.

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विवाद में क्यों घिरे हैं जेनसेन हुआंग?

विवाद की जड़ एलिस हुआंग नाम की एक चीनी महिला से जुड़ी है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एलिस हुआंग सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड (Megaspeed) की पूर्व एग्जीक्यूटिव रही हैं. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आरोप है कि वह चीन उन्हें चीन की खुफिया एजेंसी ने प्लांट किया था और वह चीन के लिए जासूसी कर रही थीं. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनके Nvidia के CEO जेनसन हुआंग के साथ करीबी संबंध थे.

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इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया, जब जेनसन हुआंग ने Nvidia के कर्मचारियों को भेजे संदेश में अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई स्वीकार की और परिवार से माफी मांगी. उन्होंने कहा कि उनके कदमों से पत्नी और बच्चों को चोट पहुंची है और इसके लिए उनके पास कोई बहाना नहीं है. हालांकि, उन्होंने अपने संदेश में एलिस हुआंग का नाम नहीं लिया. हुआंग ने चीन के लिए जासूसी के आरोपों को भी सिरे से खारिज किया है.

Nvidia बोर्ड ने शुरू की स्वतंत्र जांच

विवाद सामने आने के बाद Nvidia के बोर्ड ने 8 नवंबर को स्वतंत्र जांच शुरू करने का ऐलान किया. कंपनी ने कहा कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि क्या उसके CEO जेनसेन हुआंग किसी विदेशी खुफिया अभियान (Covert Operation) का निशाना बने थे. बोर्ड ने यह भी कहा कि फिलहाल उसके पास ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा या Nvidia की गोपनीय जानकारी से समझौता हुआ है.

इस विवाद का असर कंपनी के स्टॉक्स पर भी पड़ा है. Nvidia के शेयरों में 9 नवंबर को 4.3 फीसदी की गिरावट आई और कंपनी के मार्केट वैल्यू में करीब 190 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई. इसी बीच कंपनी और जेनसन हुआंग के खिलाफ शेयरधारकों की ओर से मुकदमा भी दायर किया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI इस मामले को देख रही है.

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