शिवम दुबे ने पत्नी अंजुम खान संग मनाई दिवाली, एथनिक लुक में छाया परिवार, क्यूट बच्चों ने लूटी महफिल, PHOTOS

Shivam Dube Anjum Khan Diwali Photos: दिवाली का त्योहार सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर्स के लिए भी बेहद खास होता है. रोदिवाली के मौके पर हर कोई अपने परिवार के साथ खुशियों के पल बिताने और त्योहार को खास बनाने में जुटा है. बॉलीवुड सितारों के साथ-साथ क्रिकेटर्स भी अपने परिवार के साथ दिवाली का जश्न मना रहे हैं. एमएस धोनी से लेकर पृथ्वी शॉ तक ने दिवाली अपने परिवार संग मनाई. इसी बीच भारतीय क्रिकेटर और ऑलराउंडर शिवम दुबे के घर की दिवाली की प्यारी झलक सामने आई हैं. उनकी पत्नी अंजुम खान ने सोशल मीडिया पर परिवार की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.



इन तस्वीरों में शिवम और अंजुम के साथ उनके दोनों बच्चे अयान दुबे और बेटी मेहविश शिवम दुबे भी नजर आ रहे हैं. पूरे परिवार की क्यूट बॉन्डिंग और ट्रेडिशनल अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है. तस्वीरों में ना केवल शिवम और अंजुम, बल्कि उनके बच्चे भी एथनिक आउटफिट्स में नजर आ रहे हैं.



ब्राउन वेलवेट कुर्ते में हैंडसम लगे शिवम दुबे

दिवाली के मौके पर शिवम दुबे का एथनिक लुक काफी शानदार नजर आया. क्रिकेटर ने ब्राउन कलर का वेलवेट कुर्ता पहना था, जिसके कॉलर और दामन पर खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की गई थी. इसके साथ उन्होंने सफेद पायजामा और ब्राउन लेदर सैंडल पहनी थीं. उनका यह रॉयल और क्लासी अंदाज त्योहार के मौके के लिए एकदम परफेक्ट लग रहा था.



मल्टीकलर सूट में दिखीं अंजुम

वहीं, शिवम की पत्नी अंजुम खान भी अपने ट्रेडिशनल लुक से ध्यान खींचती नजर आईं. उन्होंने मल्टीकलर पैचवर्क डिजाइन वाला खूबसूरत एथनिक सूट पहना था. शॉर्ट कुर्ती के साथ धोती स्टाइल सलवार और पीले-हरे रंग का दुपट्टा उनके लुक को खास बना रहा था. हाथों में रंग-बिरंगी चूड़ियों के साथ अंजुम का अंदाज बेहद प्यारा लग रहा था. शिवम और अंजुम की जोड़ी साथ में काफी जंच रही थी.



बेटे अयान का कुर्ता-पायजामा, बेटी मेहविश ने पहना इंडो-वेस्टर्न आउटफिट

तस्वीरों में सिर्फ शिवम और अंजुम ही नहीं, बल्कि उनके दोनों बच्चों के आउटफिट्स भी काफी खास नजर आए. बेटे अयान दुबे ने सफेद रंग का ट्रेडिशनल कुर्ता-पायजामा पहना था. कुर्ते पर बने बारीक डिजाइन और स्टाइलिश जूतों में वो बेहद स्मार्ट लग रहा था.

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वहीं, नन्ही मेहविश शिवम दुबे नीले रंग की फ्लोरल प्रिंट वाला इंडो-वेस्टर्न आउटफिट पहना था, जिसमें वो किसी छोटी सी प्रिंसेस जैसी लग रही थी. उसके आउटफिट में ऊपर टॉप था और नीचे धोती वाली सलवार थी. मेहविश ने बालों में दो छोटी-छोटी पोनीटेल बनाई हुई थी, जो उसके लुक को और भी क्यूट बना रही थी. बच्चों के इन प्यारे अंदाज ने फैमिली तस्वीरों की रौनक बढ़ा दी.



झूले पर बैठकर दिए पोज, परिवार की क्यूट बॉन्डिंग ने जीता दिल

बता दें, अंजुम खान और शिवम दुबे ने धर्म की दीवार तोड़कर एक-दूसरे से शादी रचाई थी. ऐसे में कपल हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के त्योहारों को पूरी धूमधाम से मनाता है. अंजुम खान ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें परिवार का बेहद खूबसूरत अंदाज देखने को मिल रहा है. रात के समय बालकनी या रूफटॉप पर हुए इस फोटोशूट के बैकग्राउंड में जगमगाती इमारतें और रोशनी दिवाली के माहौल को और खास बना रही हैं.

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एक तस्वीर में शिवम और अंजुम अपने दोनों बच्चों के साथ झूले पर बैठे मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. वहीं, कुछ तस्वीरों में कपल बच्चों के साथ मस्ती करता और प्यार भरे पल बिताता दिख रहा है.

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