scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुश्ताक खान की प्रेयर मीट से निकाले गए राजपाल यादव, परिवार ने की बेइज्जती? जानें सच

मुश्ताक खान की प्रेयर मीट में राजपाल यादव को बाहर निकाले जाने के वायरल दावे ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी. जानते हैं कि पूरा सच क्या है.

Advertisement
X
राजपाल का वीडियो वायरल (Photo: Vinod Singh)
राजपाल का वीडियो वायरल (Photo: Vinod Singh)

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मुश्ताक खान का 24 सितंबर 2026 को मुंबई के नानावटी अस्पताल में कैंसर के कारण निधन हो गया. 30 सितंबर को दिवंगत अभिनेता के लिए प्रेयर मीट रखी गई, जिसमें इंडस्ट्री के कई दिग्गज शामिल हुए. सोशल मीडिया पर मुश्ताक खान की प्रेयर मीट के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक वीडियो राजपाल यादव का है. वीडियो शेयर कर दावा किया गया कि एक्टर की प्रार्थना सभा से राजपाल यादव को बाहर कर दिया गया. जानते हैं कि वायरल वीडियो का सच क्या है.

प्रार्थना सभा से बाहर निकाले गए राजपाल
मुश्ताक खान की प्रार्थना सभा में राजपाल यादव, पूनम ढिल्लों, राहुल रॉय, राखी सावंत, सुलभा आर्या, शहवाज खान जैसे तमाम सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे. राजपाल यादव मुश्ताक खान को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिवार से मिले. जब वो बाहर निकल रहे थे, तभी कुछ पैपराजी और फैंस ने उन्हें घेर लिया. लोग उनके साथ फोटो और सेल्फी लेने लगे. शोक सभा के गंभीर माहौल में ये बात परिवार और वहां मौजूद लोगों को पसंद नहीं आई. 

वीडियो में दावा किया गया कि परिवार की एक महिला ने लोगों को सेल्फी लेने से रोका और राजपाल यादव से भी वहां से जाने के लिए कहा. हालांकि, वायरल दावे की पड़ताल करने पर कहानी कुछ अलग सामने आती है. वायरल वीडियो और रिपोर्ट्स से ये साबित नहीं होता कि राजपाल यादव को मुश्ताक खान की प्रेयर मीट से अपमानित करके बाहर निकाला गया था. उन्हें शोक सभा से निकालने के बजाय वहां सेल्फी और फोटो खिंचवाने पर आपत्ति जताई गई थी. इसके बाद राजपाल यादव ने स्थिति को समझते हुए खुद वहां से जाना बेहतर समझा. कुल मिलाकर प्रेयर मीट से राजपाल यादव को बाहर करने का दावा गलत है. उन्होंने खुद माहौल को भांप लिया और फिर वहां से बाहर निकलना बेहतर समझा. 

Advertisement

वायरल वीडियो को गलत शेयर कर राजपाल को लेकर गलत बातें बनाई गईं. शायद इसलिए कहा गया कि आंखों देखी हर चीज सही नहीं होती है. 
 

सम्बंधित ख़बरें

Raza Murad on Mushtaq Khan funeral
मुश्ताक खान के जनाजे में नहीं पहुंचा बॉलीवुड, भड़के रजा मुराद
Hanuman Ansh Director Vishal Chaturvedi,Mushtaq Khan
मुश्ताक खान के साथ अगली फिल्म करने वाले थे हनुमान अंश के डायरेक्टर
mushtaq khan
सुपुर्द-ए-खाक हुए मुश्ताक खान, बेटे ने दिया जनाजे को कंधा, फूट-फूटकर रोई बेटी
mushtaq khan death
Mushtaq Khan का हुआ निधन, बेटे ने की खास अपील!
Mushtaq khan son mohsin khan urges fans to celebrate his father legacy
'पापा को उम्मीद थी लौटेंगे', मुश्ताक के बेटे ने परिवार को संभाला
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इंडिया गठबंधन की बहुत ही अहम बैठक, कौन-से दल नहीं हुए शाम‍िल, देखें |
    पंजाब कांग्रेस में फेरबदल की तैयारी शुरू, नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज |
    बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई जिलों में बढ़ी मुसीबत, देखें |
    मुश्ताक खान की प्रेयर मीट से निकाले गए राजपाल यादव, परिवार ने की बेइज्जती? जानें सच |
    कैप्टन स्मिथ ने टाला 9/11 जैसा हादसा, इजरायली पीएम नेतनयाहू ने की तारीफ |
    Tulsi Upay: घर में तुलसी है तो जरूर करें ये 5 काम, बढ़ने लगता है पैसा! |
    कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम फिर बढ़े, नॉनस्टॉप-100 में देखें बड़ी खबरें |
    ताजा प्रस्ताव पर ईरान को अमेरिका ने क्या जवाब दिया? अब्बास अराघची ने किया खुलासा |
    राजा वडिंग की जगह किसे मिलेगी पंजाब कांग्रेस की कमान? क्या खत्म होगी गुटबाजी, 4 नाम रेस में |
    Royal Enfield की इस बाइक की बंपर डिमांड, कंपनी को रोकनी पड़ी बुकिंग
    Advertisement