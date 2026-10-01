मुश्ताक खान की प्रेयर मीट से निकाले गए राजपाल यादव, परिवार ने की बेइज्जती? जानें सच

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मुश्ताक खान का 24 सितंबर 2026 को मुंबई के नानावटी अस्पताल में कैंसर के कारण निधन हो गया. 30 सितंबर को दिवंगत अभिनेता के लिए प्रेयर मीट रखी गई, जिसमें इंडस्ट्री के कई दिग्गज शामिल हुए. सोशल मीडिया पर मुश्ताक खान की प्रेयर मीट के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक वीडियो राजपाल यादव का है. वीडियो शेयर कर दावा किया गया कि एक्टर की प्रार्थना सभा से राजपाल यादव को बाहर कर दिया गया. जानते हैं कि वायरल वीडियो का सच क्या है.

और पढ़ें

प्रार्थना सभा से बाहर निकाले गए राजपाल

मुश्ताक खान की प्रार्थना सभा में राजपाल यादव, पूनम ढिल्लों, राहुल रॉय, राखी सावंत, सुलभा आर्या, शहवाज खान जैसे तमाम सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे. राजपाल यादव मुश्ताक खान को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिवार से मिले. जब वो बाहर निकल रहे थे, तभी कुछ पैपराजी और फैंस ने उन्हें घेर लिया. लोग उनके साथ फोटो और सेल्फी लेने लगे. शोक सभा के गंभीर माहौल में ये बात परिवार और वहां मौजूद लोगों को पसंद नहीं आई.

वीडियो में दावा किया गया कि परिवार की एक महिला ने लोगों को सेल्फी लेने से रोका और राजपाल यादव से भी वहां से जाने के लिए कहा. हालांकि, वायरल दावे की पड़ताल करने पर कहानी कुछ अलग सामने आती है. वायरल वीडियो और रिपोर्ट्स से ये साबित नहीं होता कि राजपाल यादव को मुश्ताक खान की प्रेयर मीट से अपमानित करके बाहर निकाला गया था. उन्हें शोक सभा से निकालने के बजाय वहां सेल्फी और फोटो खिंचवाने पर आपत्ति जताई गई थी. इसके बाद राजपाल यादव ने स्थिति को समझते हुए खुद वहां से जाना बेहतर समझा. कुल मिलाकर प्रेयर मीट से राजपाल यादव को बाहर करने का दावा गलत है. उन्होंने खुद माहौल को भांप लिया और फिर वहां से बाहर निकलना बेहतर समझा.

Advertisement

वायरल वीडियो को गलत शेयर कर राजपाल को लेकर गलत बातें बनाई गईं. शायद इसलिए कहा गया कि आंखों देखी हर चीज सही नहीं होती है.



---- समाप्त ----