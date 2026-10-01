Tulsi Upay: घर में तुलसी है तो जरूर करें ये 5 काम, बढ़ने लगता है पैसा!

Vastu Tips: घर में रखा तुलसी का पौधा सिर्फ धार्मिक आस्था से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि वास्तु में भी इसे विशेष महत्व दिया जाता है. मान्यता है कि तुलसी का पौधा घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने में मदद करता है. सही दिशा और तरीके से तुलसी की देखभाल करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.

और पढ़ें

वास्तु शास्त्र में तुलसी से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें धन और आर्थिक परेशानियों से जोड़कर देखा जाता है. अगर आप भी घर में तुलसी का पौधा रखते हैं तो इन उपायों के बारे में जान सकते हैं.

तुलसी को इस दिशा में रखना माना जाता है शुभ

वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण या पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है. इन दिशाओं को सकारात्मक ऊर्जा के लिए अनुकूल माना जाता है. तुलसी को साफ-सुथरी और खुली जगह पर रखना चाहिए.

तुलसी की पत्तियों से जुड़ा उपाय

धन से जुड़े वास्तु उपायों में तुलसी की पत्तियों का भी उल्लेख मिलता है. मान्यता के अनुसार तुलसी की कुछ सूखी पत्तियों को लाल कपड़े में बांधकर उस स्थान पर रखा जा सकता है, जहां घर में धन या जरूरी कागजात रखे जाते हैं. इसे आर्थिक स्थिरता से जोड़कर देखा जाता है.

Advertisement

रोज तुलसी के सामने जलाएं दीपक

धार्मिक मान्यताओं में तुलसी के सामने सुबह या शाम दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है. नियमित रूप से तुलसी पूजन और दीपक जलाने को घर की सुख-शांति और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. कुछ मान्यताओं में इसे आर्थिक परेशानियों और कर्ज से राहत के उपाय के तौर पर भी बताया गया है.

तुलसी में जल चढ़ाते समय करें मंत्र जाप

मान्यता के अनुसार सुबह तुलसी में जल अर्पित करते समय 'ॐ श्रीं' मंत्र का जाप किया जा सकता है. इसे धन की देवी मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि धार्मिक उपायों के परिणाम व्यक्ति की आस्था और मान्यता पर आधारित होते हैं.

तुलसी के पौधे को लेकर इन बातों का रखें ध्यान

तुलसी के पौधे को हमेशा साफ जगह पर रखना चाहिए. वास्तु संबंधी मान्यताओं में घर में सूखा या मुरझाया हुआ तुलसी का पौधा रखने से बचने की सलाह दी जाती है. अगर पौधा पूरी तरह सूख जाए तो उसे सम्मानपूर्वक हटाकर उसकी जगह नया स्वस्थ पौधा लगाया जा सकता है.

तुलसी का धार्मिक महत्व

सनातन परंपरा में तुलसी को पवित्र पौधा माना जाता है और इसे मां लक्ष्मी के स्वरूप से जोड़ा जाता है. इसी वजह से कई घरों में नियमित रूप से तुलसी पूजन किया जाता है. वास्तु संबंधी मान्यताओं में भी तुलसी को सकारात्मकता और सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.

---- समाप्त ----