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प्लेन से आना-जाना, IRCTC का शानदार ऑफर, 4 नाइट-5 डे के एयर टूर पैकेज में घूमिए ये जगहें

IRCTC की ओर से इस पैकेज में यात्रियों को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, मंगलनाथ मंदिर का दर्शन कराया जाएगा.

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Irctc का यात्रियों को शानदार ऑफर. (Photo: ITG)
Irctc का यात्रियों को शानदार ऑफर. (Photo: ITG)

अगर आप अगले महीने यानी सितंबर 2026 में कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो आईआरसीटीसी एक बेहतरीन हवाई टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है. यह पैकेज 4 रात और 5 दिन का है. जिसमें उज्जैन, ओम्कारेश्वर, महेश्वर, मांडू और इंदौर का भ्रमण कराया जाएगा. यह पैकेज दिनांक 20 सितंबर से 24 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है.

इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से इंदौर जाने और इंदौर से लखनऊ आने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है. साथ ही खाने और ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटल में की गई है. यात्रा के दौरान उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, मंगलनाथ मंदिर का दर्शन कराया जाएगा.

ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन, महेश्वर में अहिल्याबाई किला और महल, अखिलेश्वर मंदिर, सहस्त्रधारा और नर्मदा घाट के दर्शन, मांडू में जहाज महल और हिंडोला महल के दर्शन और इंदौर में पितृ पर्वत और गणपति मंदिर खजराना का भी भ्रमण कराया जाएगा.

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जानिए कितना होगा किराया 
इस टूर पैकेज के लिए किराया प्रति व्यक्ति 48,500 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं दो लोग एक साथ पैकेज लेते हैं तो फिर प्रति व्यवक्ति किराया 42,500 रुपये होगा. अगर तीन लोग एक साथ ठहरते हैं, तो पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 40,300 रुपये होगा. माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य बेड सहित 36,100 रुपये और बिना बेड 19,500 रुपये होगा. 

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इस तरह करें बुकिंग 
इस हवाई टूर पैकेज के संदर्भ में जानकारी देते हुए आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस पैकेज की बुकिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर की जाएगी. उन्होंने बताया कि उक्त यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय और आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर ऑनलाइन भी कराई जा सकती है. साथ ही अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिए इन मोबाइल नंबरों (लखनऊ-8287930912/8287930902/9236391909/9236391911) पर संपर्क कर सकते हैं.

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