भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को बड़ी गिरावट के साथ कारोबार शुरू हुआ. अमेरिकी और एशियाई बाजारों में भारी बिकवाली का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा. सुबह के कारोबार में सेंसेक्स 200 अंकों से ज्यादा गिरकर 82,800 के आसपास कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 25,300 के आसपास कारोबार कर रहा था. बैंक निफ्टी में भी गिरावट रही.

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों में हो रहे भारी निवेश को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है. इसके चलते दुनिया भर के निवेशक टेक्नोलॉजी शेयरों से पैसा निकाल रहे हैं. इससे पहले गुरुवार को भारतीय बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली थी. सेंसेक्स (Sensex) 989.9 अंक यानी 1.2 फीसदी उछलकर 83,021.7 पर बंद हुआ था. वहीं, निफ्टी (Nifty) 286.3 अंक चढ़कर 25,514.3 पर पहुंच गया था. पिछले सप्ताह के दौरान सेंसेक्स में 1.8 फीसदी और निफ्टी में 1.5 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई थी. दोनों इंडेक्स लगातार चौथे सप्ताह बढ़त की ओर थे.

एशियाई बाजारों में भारी गिरावट

एशियाई शेयर बाजारों में शुक्रवार को चौतरफा बिकवाली देखने को मिली. दक्षिण कोरिया का कोस्पी (KOSPI) करीब 4.7 फीसदी टूट गया, जबकि जापान का निक्केई 225 (Nikkei 225) 4.1 फीसदी गिर गया. एशिया-प्रशांत क्षेत्र के शेयरों का MSCI इंडेक्स भी 2.5 फीसदी नीचे आ गया. इस गिरावट के साथ एशियाई बाजार साल 2020 के बाद अपने सबसे खराब साप्ताहिक प्रदर्शन की ओर बढ़ रहे थे. निक्केई में इस सप्ताह करीब 6.8 फीसदी और कोस्पी में 7.5 फीसदी की गिरावट का अनुमान था. MSCI इंडेक्स लगातार छठे कारोबारी सत्र में गिरावट की ओर था.

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अमेरिकी बाजारों में भी बिकवाली

एशियाई बाजारों में गिरावट की बड़ी वजह गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार में आई भारी बिकवाली रही. अमेरिका के तीनों प्रमुख शेयर बाजार इंडेक्स 2 फीसदी से ज्यादा टूटकर बंद हुए. S&P 500 में लगातार छठे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई. निवेशक AI कंपनियों में भारी निवेश और उनकी भविष्य की कमाई को लेकर नए सिरे से आकलन कर रहे हैं. Dow Jones: 1,101.11 अंक यानी 2.19 फीसदी गिरकर 49,097.06 पर बंद हुआ. S&P 500:** 147.80 अंक यानी 2.02 फीसदी टूटकर 7,175.83 पर पहुंचा. Nasdaq: 550.68 अंक यानी 2.25 फीसदी गिरकर 23,879.20 पर बंद हुआ.

टेक शेयरों को Anthropic भी नहीं बचा पाया

AI चैटबॉट क्लॉड (Claude) बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) ने गुरुवार को शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की. कंपनी ने अपने आईपीओ (IPO) के जरिए 81.31 अरब डॉलर जुटाए. आईपीओ में शेयर का भाव 83 डॉलर तय किया गया था, जबकि कारोबार शुरू होते ही यह 111.50 डॉलर पर खुला और सत्र के दौरान 115 डॉलर तक पहुंच गया. हालांकि, शुरुआती तेजी बरकरार नहीं रह सकी और शेयर अपने आईपीओ भाव से 17.1 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ. इसके बावजूद एंथ्रोपिक की लिस्टिंग टेक्नोलॉजी शेयरों में निवेशकों का भरोसा बहाल नहीं कर सकी. बाजार में AI कंपनियों की वैल्यूएशन और भारी निवेश से भविष्य में होने वाली कमाई को लेकर चिंता बनी हुई है.

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मिडिल ईस्ट तनाव से बढ़ी चिंता

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने भी बाजार की चिंता बढ़ा दी है. सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हूती हमलों और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होने की खबरों से सप्लाई को लेकर आशंका बढ़ी है. ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) शुक्रवार को 24 सेंट यानी 0.3 फीसदी बढ़कर 92.22 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाला अमेरिकी कच्चा तेल WTI 19 सेंट यानी 0.2 फीसदी चढ़कर 83.40 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. जनवरी डिलीवरी वाला ज्यादा कारोबार किया जाने वाला WTI कॉन्ट्रैक्ट 82.64 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. हालांकि, शुक्रवार की तेजी के बावजूद दोनों प्रमुख बेंचमार्क लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट की ओर थे. ब्रेंट क्रूड में इस सप्ताह करीब 3.5 फीसदी और दिसंबर WTI में लगभग 6 फीसदी की गिरावट का अनुमान था.

विदेशी निवेशकों की खरीदारी से बाजार को सहारा

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने भारतीय शेयर बाजार में 7,411 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 1,356 करोड़ रुपये की बिकवाली की. पिछले दिनों विदेशी निवेशकों की खरीदारी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और कंपनियों के बेहतर नतीजों से बाजार को सहारा मिला था. लेकिन अब वैश्विक बाजारों में बढ़ती सतर्कता और AI सेक्टर को लेकर चिंता के बीच निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि घरेलू बाजार इन दबावों से कितना बच पाता है.

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