भारत में itel ने नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम itel City 300 5G है. यह एक बजट स्मार्टफोन है, जिसकी कीमत 15 हजार रुपये है. इस फोन में 5000mAh की बैटरी, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और बहुत से फीचर्स मिलते हैं.

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कंपनी ने बताया है कि इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलता है, जो गेमिंग और स्क्रॉलिंग में मदद करता है. इसमें पंच होल भी दिया है, जिसके अंदर सेल्फी कैमरा को फिट किया है. कंपनी ने इसको दो कलर वेरिएंट में पेश किया है, जो डार्क रूबी और मिस्ट बीज हैं.

itel City 300 5G की कीमत 14,999 रुपये है, जिसमें 4GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. यह ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होगा.

itel City 300 5G का डिस्प्ले

itel City 300 5G में 6.67 इंच का HD+ पंच होल डिस्प्ले दिया है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. इस फोन में 8.4mm का थिकनेस देखने को मिलेगा.

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itel City 300 5G का प्रोसेसर

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itel City 300 5G में ऑक्टाकोर T8200 5G चिपसेट है, जो 4GB RAM मिलती है. इसमें 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जिसके साथ माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकेंगे.

itel City 300 5G का कैमरा

itel City 300 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लेंस और LED फ्लैश लाइट दी गई है. यह कैमरा 2K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकेगा. 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

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itel City 300 5G की बैटरी

itel City 300 5G में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 10W का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्जिंग में यह हैंडसेट पूरे दिन चलेगा. इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा.

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