फिल्म इंडस्ट्री में चमकते सितारों की जिंदगी बाहर से जितनी ग्लैमरस नजर आती है, पर्दे के पीछे की कहानी कई बार उतनी ही दर्दनाक हो सकती है. इन दिनों एक्टर शरद कपूर की जिंदगी को लेकर कुछ ऐसा ही मामला सुर्खियों में है. कभी उनके बदहाल हालात की तस्वीरें सामने आती हैं, कभी उनके कुत्तों को लेकर कहानी बदलती नजर आती है, तो कभी उनकी पर्सनल लाइफ और रिश्तों को लेकर नए खुलासे होने लगते हैं.

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सलमान खान, शाहरुख खान और सोनू सूद जैसे सितारों के मदद के लिए आगे आने की चर्चा के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शरद कपूर के साथ हुआ क्या है?

दरअसल, 'बेजुबान ट्रस्ट' चलाने वालीं हेमा चौधरी उस वक्त शरद कपूर तक पहुंचीं, जब वह उनके पड़ोस में कुछ कुत्तों को रेस्क्यू करने गई थीं. चौधरी ने 'बॉलीवुड कट अनकट' पॉडकास्ट में बताया कि जब वह शरद के कमरे में पहुंचीं, तो वहां के हालात देखकर बुरी तरह हिल गईं. उनका दावा है कि शरद करीब दो साल से नहाए नहीं थे और बिस्तर से भी नहीं उठे थे. यहां तक कि उनकी बुनियादी जरूरतों का भी ठीक से ध्यान नहीं रखा जा रहा था.

चौधरी के मुताबिक, शरद की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें लगा कि अगर वक्त रहते मदद नहीं मिली तो मामला गंभीर हो सकता है. उन्होंने बताया कि वह शरद की स्थिति फिल्म इंडस्ट्री और लोगों के सामने इसलिए लाना चाहती थीं, ताकि उनकी मदद के लिए कोई आगे आए. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती.

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कभी पत्नी-बच्चे की बात, अब रिश्तों पर नया खुलासा!

शरद कपूर की पर्सनल लाइफ को लेकर भी इतनी अलग-अलग तरह की बातें सामने आई कि सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं.

पहले एक वीडियो में शरद के कुत्तों से अलग होने की वजह बताते हुए कहा गया था कि उनके घर में पत्नी और छोटा बच्चा है, इसलिए अब उनके लिए तीन कुत्तों की देखभाल करना मुश्किल हो रहा है. यह भी कहा गया था कि घर में कोई केयरटेकर नहीं है.

लेकिन अब शरद की दोस्त हेमा ने एक अलग ही कहानी सामने रख दी है. हेमा ने बताया कि शरद शादीशुदा नहीं हैं. उनकी सगाई बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु की पोती कोयल बसु से हुई थी, लेकिन दोनों की शादी नहीं हुई. वे रिलेशनशिप में थे. हेमा ने यह भी दावा किया कि फिलहाल शरद की जिंदगी में कोई है. उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्होंने शरद के बेस्ट फ्रेंड से बात की थी.

हेमा का कहना है कि शरद से उनकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल करने पर वह परेशान हो जाते हैं. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब पहले पत्नी और बच्चे की बात कही गई थी, तो क्या वह जानकारी सही थी? क्या शरद शादीशुदा हैं या नहीं? उनकी जिंदगी में फिलहाल कौन है? इन सवालों पर अब तक कोई स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है.

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चौधरी ने पॉडकास्ट में यह भी बताया कि उन्होंने शरद के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली. उनके मुताबिक, जब उन्होंने शरद के भाई से बात की तो पता चला कि एक्टर अपने छोटे भाई को लेने उनके पास आए थे. हालांकि, दोबारा संपर्क करने पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला.

चौधरी ने दावा किया कि उन्होंने शरद के भाई से यहां तक कहा था कि उन्हें आपकी जरूरत है, लेकिन उनकी तरफ से दोबारा कॉल नहीं आया. उन्होंने यह भी संभावना जताई कि मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा हो सकता है, हालांकि इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में परिवार की चुप्पी को लेकर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन बिना दूसरे पक्ष की बात सुने किसी नतीजे पर पहुंचना भी ठीक नहीं होगा.

बंगला बन रहा था या आर्थिक तंगी ने घेरा? कहानी में यह ट्विस्ट भी है!

शरद कपूर को लेकर सामने आई पहली जानकारी में कहा गया था कि उनका बंगला बन रहा है और उसके तैयार होते ही वह अपने कुत्तों को वापस अपने पास ले जाएंगे. यानी उस वक्त यह उम्मीद दिखाई गई थी कि उनकी परिस्थितियां सुधरने के बाद वह अपने पेट्स की जिम्मेदारी फिर से संभाल सकेंगे. वो आर्थिक रूप से सशक्त हैं. पैसों की कोई तंगी नहीं है.

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लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की बातें सामने आ रही हैं. ऐसे में सवाल है कि आखिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? अगर वह तीन कुत्तों को पाल रहे थे, तो क्या उनकी आर्थिक स्थिति अचानक बिगड़ी या लंबे वक्त से वह किसी परेशानी से गुजर रहे थे? बंगले का निर्माण किस स्थिति में है और कुत्तों को वापस रखने की उनकी योजना का अब क्या हुआ?

इन सवालों के जवाब सामने आना जरूरी है, क्योंकि किसी की आर्थिक स्थिति का अंदाजा सिर्फ कुछ वीडियो देखकर नहीं लगाया जा सकता.

शरद की सेहत को लेकर भी अलग-अलग बातें कही गई हैं. शुरुआत में उनकी कमर और पसलियों में परेशानी होने की बात सामने आई थी. वहीं, अब उनकी मानसिक स्थिति को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं. लेकिन इन दावों की पुष्टि करने वाली कोई स्पष्ट मेडिकल जानकारी सार्वजनिक नहीं है.

ऐसे में किसी की मानसिक सेहत पर बिना ठोस जानकारी के टिप्पणी करना सही नहीं होगा. यह समझना जरूरी है कि आखिर शरद किस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं और उन्हें किस तरह की मदद की जरूरत है.

सलमान, शाहरुख और सोनू सूद जैसे सितारे मदद को तैयार, फिर भी सवाल क्यों?

इस पूरे मामले का एक अहम पहलू यह भी है कि शरद कपूर की मदद के लिए फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों के आगे आने की चर्चा है. सलमान खान, शाहरुख खान और सोनू सूद जैसे सितारों समेत खुद फिल्म बॉडी की तरफ से मदद की इच्छा जताए जाने की बातें सामने आई हैं. ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि शरद को दोबारा एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश होगी.

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इस पूरे मामले में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हर नए वीडियो और बयान के साथ कहानी का एक नया पहलू सामने आ रहा है. कहीं पत्नी और बच्चे की बात है, कहीं पुरानी सगाई और मौजूदा रिश्ते का जिक्र है. कहीं बंगला बनने की उम्मीद है, तो कहीं आर्थिक तंगी की चर्चा. कभी शारीरिक परेशानी बताई जाती है, तो कभी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर दावे किए जाते हैं.

सवाल उठाना गलत नहीं है, खासकर तब जब किसी की मदद के नाम पर कई तरह की जानकारियां सार्वजनिक हो रही हों. लेकिन सवालों का मकसद किसी की निजी जिंदगी को तमाशा बनाना नहीं, बल्कि सही जानकारी सामने लाना होना चाहिए.

आखिर शरद कपूर की मौजूदा पारिवारिक स्थिति क्या है? उनकी आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कितनी गंभीर हैं? परिवार और करीबी लोग अब तक उनसे किस तरह जुड़े रहे हैं? अगर वह इतनी खस्ता हालत में थे कि दो साल से नहाए नहीं तो तीन कुत्तों की NGO में जाने से पहले देखभाल कौन कर रहा था. और सबसे जरूरी, शरद खुद अपनी जिंदगी और भविष्य को लेकर क्या चाहते हैं?

इन सवालों के जवाब शरद की सहमति और उनके पक्ष को सामने रखकर मिलने चाहिए. क्योंकि किसी इंसान की मुश्किलों को वायरल वीडियो और अधूरी जानकारियों से नहीं समझा जा सकता. फिल्मी दुनिया में किसी सितारे की चमक फीकी पड़ जाए तो उसकी कहानी सुर्खियां बन जाती है, लेकिन असली जरूरत उस वक्त होती है जब कैमरे बंद हों और इंसान को सहारे की जरूरत हो. शरद कपूर के मामले में भी अब सनसनी से ज्यादा संवेदनशीलता, आरोपों से ज्यादा स्पष्टता और चर्चाओं से ज्यादा ठोस मदद की जरूरत है.

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