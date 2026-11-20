राजस्थान के विश्वप्रसिद्ध पुष्कर मेले में इन दिनों संस्कृति, परंपरा और रोमांच का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. मेले में कहीं लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं तो कहीं पारंपरिक प्रतियोगिताएं पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं. इसी बीच मेला मैदान में आयोजित अश्व नृत्य प्रतियोगिता ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. यहां घोड़ों और घोड़ियों ने ढोल की पारंपरिक थाप पर ऐसा शानदार नृत्य किया कि देखने वाले हैरान रह गए. खास बात यह रही कि इन बेजुबान जानवरों ने किसी फिल्मी गाने या संगीत पर नहीं, बल्कि ढोल की आवाज और अपने मालिकों के इशारों पर कदमताल की. उनके अनोखे अंदाज को देखकर पूरा मेला मैदान तालियों से गूंज उठा.

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प्रतियोगिता में शामिल गुलाबो और राणा ने अपने प्रदर्शन से खूब सुर्खियां बटोरीं. दोनों ने ढोल की थाप पर एक से बढ़कर एक अंदाज में नृत्य किया. कभी आगे के पैरों को उठाकर लयबद्ध तरीके से कदम बढ़ाए तो कभी अपने मालिक के इशारे पर शरीर को झुलाते हुए ठुमके लगाए. घोड़ों की इस अनोखी प्रस्तुति को देखकर वहां मौजूद पर्यटक अपने कैमरों और मोबाइल फोन में इन यादगार पलों को कैद करने लगे.

ढोल बजते ही शुरू हो गया घोड़ों का डांस

पुष्कर मेले के मेला मैदान में आयोजित अश्व नृत्य प्रतियोगिता में राजस्थान समेत देश के अलग-अलग हिस्सों से घोड़े और घोड़ियां लेकर उनके मालिक पहुंचे. प्रतियोगिता शुरू होते ही ढोल की आवाज ने माहौल में अलग ही उत्साह भर दिया. ढोल की हर थाप के साथ घोड़े अपने अंदाज में कदम मिलाते नजर आए. इस प्रतियोगिता की सबसे खास बात घोड़ों और उनके मालिकों के बीच तालमेल रहा. मालिकों के इशारों को समझते हुए घोड़े कभी गोल-गोल घूमते तो कभी आगे के दोनों पैर उठाकर नृत्य जैसी मुद्राएं बनाते. उनकी हर प्रस्तुति पर दर्शकों की तालियां गूंज उठतीं. कई घोड़ों ने अपने शानदार प्रदर्शन से लोगों को इतना प्रभावित किया कि पर्यटक देर तक मैदान में डटे रहे. घोड़ों का यह प्रदर्शन सामान्य करतब से अलग था. पारंपरिक ढोल की थाप पर उनकी लय और अनुशासन देखकर दर्शक आश्चर्यचकित थे. प्रतियोगिता में शामिल हर प्रतिभागी ने अपनी ओर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की.

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गुलाबो और राणा के ठुमकों ने बटोरीं तालियां

घोड़ों की नृत्य प्रतियोगिता में गुलाबो और राणा विशेष आकर्षण रहे. गुलाबो ने जहां अपने शानदार अंदाज और लयबद्ध कदमों से लोगों का दिल जीता, वहीं राणा ने भी अपने प्रदर्शन से किसी को निराश नहीं किया. ढोल बजते ही दोनों ने अपने मालिकों के संकेतों पर नृत्य करना शुरू कर दिया. मैदान में मौजूद देशी और विदेशी पर्यटक इन नजारों को देखकर काफी उत्साहित नजर आए. कई लोग घोड़ों के डांस का वीडियो बनाते दिखाई दिए तो कुछ उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए उत्सुक रहे. प्रतियोगिता के दौरान लगातार बजती तालियों ने माहौल को और भी खास बना दिया.

फ्रांस से आई पर्यटक मिताली भी हुईं प्रभावित

पुष्कर मेले की अश्व नृत्य प्रतियोगिता देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी पहुंचे. फ्रांस से आई पर्यटक मिताली ने इस आयोजन की जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि पुष्कर का मेला बेहद सकारात्मक और शानदार अनुभव देने वाला है. यहां अलग-अलग तरह की प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. मिताली के मुताबिक, अश्व नृत्य प्रतियोगिता उन्हें विशेष रूप से पसंद आई. उन्होंने कहा कि ढोल की थाप पर घोड़ों को इस तरह नृत्य करते देखना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा. पुष्कर मेले में होने वाले ऐसे आयोजन विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की परंपराओं और संस्कृति से रूबरू कराते हैं.

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विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए खास आयोजन

राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से पुष्कर मेले में हर साल कई तरह की पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं. इनका उद्देश्य मेले को अधिक आकर्षक बनाना और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति से परिचित कराना है. इस नृत्य प्रतियोगिता भी इन्हीं आयोजनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. राजस्थान में घोड़ों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है. यहां के ग्रामीण जीवन, परंपराओं और शौर्य की कहानियों में घोड़ों की विशेष जगह है. ऐसे में इस प्रतियोगिता के जरिए पशुओं के प्रशिक्षण, उनके अनुशासन और मालिकों के साथ उनके तालमेल को भी प्रदर्शित किया जाता है. प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है. प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सम्मान मिलने से प्रतियोगिता का उत्साह और बढ़ जाता है.

पुष्कर मेले में हर दिन दिख रहा राजस्थान का अलग रंग

अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है. यह राजस्थान की लोक संस्कृति, पशुपालन परंपरा, हस्तशिल्प, खानपान और पर्यटन का बड़ा केंद्र भी है. यहां आयोजित होने वाली प्रतियोगिताएं पर्यटकों को राजस्थान के ग्रामीण जीवन की झलक दिखाती हैं.

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