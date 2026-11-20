नारियल को आपने कभी पूजा में इस्तेमाल किया होगा, कभी उसका पानी पिया होगा और कभी उसे खाने में भी इस्तेमाल किया होगा. आमतौर पर लोग इसे फल ही मानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार और सरकारी नियमों के हिसाब से नारियल को तिलहन यानी तेल निकालने वाली फसल भी माना जा सकता है? इसी सवाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मामला पहुंचा था. अब कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि हरा नारियल खाने में फल की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से उसे सरकारी बाजार नियमों के तहत फल नहीं माना जा सकता. उत्तर प्रदेश में लागू कृषि उपज के वर्गीकरण के मुताबिक नारियल को तिलहन की श्रेणी में रखा गया है. इसी आधार पर कोर्ट ने एक कारोबारी की याचिका खारिज कर दी.

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क्या था पूरा मामला?

यह मामला गाजियाबाद की एक कंपनी 'थ्री स्टार फ्रूट कंपनी' से जुड़ा है. कंपनी साहिबाबाद की नई फल और सब्जी मंडी में हरा नारियल बेचना चाहती थी. कारोबारी का कहना था कि नारियल एक फल है, इसलिए उसे फल और सब्जी मंडी में बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए. कंपनी ने कोर्ट को बताया कि वह साल 2003 से इस मंडी में नारियल का कारोबार कर रही थी और पहले उसे वहां नारियल बेचने की अनुमति भी मिली हुई थी. लेकिन बाद में नारियल को तिलहन की श्रेणी में रखे जाने के कारण उसे वहां कारोबार करने से रोका गया. इसके बाद कंपनी ने इस वर्गीकरण को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

सरकार ने क्यों कहा- नारियल फल नहीं, तिलहन है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में बताया कि 30 जनवरी 1995 के एक संशोधन के जरिए नारियल को कृषि उपज के नियमों में तिलहन की श्रेणी में रखा गया था. सरकार का कहना था कि कारोबारी हरे नारियल को फल और सब्जी मंडी के बजाय गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित खाद्यान्न मंडी में बेच सकते हैं. इसके लिए तय शुल्क देना होगा. यानी विवाद इस बात पर नहीं था कि नारियल खाने में फल की तरह इस्तेमाल होता है या नहीं, बल्कि सवाल यह था कि सरकारी मंडी के नियमों में उसे किस श्रेणी में रखा गया है.

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हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?

12 नवंबर 2026 को जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया. कोर्ट ने कारोबारी की याचिका खारिज करते हुए सरकार के वर्गीकरण को सही माना. कोर्ट ने कहा कि किसी चीज को बाजार में किस श्रेणी में रखा जाएगा, यह सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि उसका इस्तेमाल खाने में कैसे किया जाता है. उसके व्यापारिक इस्तेमाल और बाजार में उसकी पहचान को भी ध्यान में रखा जाता है.

कोर्ट ने यह भी समझाया कि नारियल कई तरह का होता है. जैसे हरा नारियल, कच्चा या नरम नारियल और सूखा नारियल. हरे नारियल को लोग फल की तरह खाते हैं और उसका पानी पीते हैं, जबकि सूखे नारियल से तेल निकाला जाता है. इसलिए सिर्फ हरे नारियल के इस्तेमाल के आधार पर पूरी श्रेणी को फल नहीं माना जा सकता.

नारियल की कितनी तरह होती हैं?

नारियल को आमतौर पर उसकी उम्र और इस्तेमाल के आधार पर अलग-अलग रूपों में देखा जाता है.

- हरा नारियल: यह कच्चा होता है. इसमें पानी ज्यादा होता है और अंदर की मलाई नरम होती है. लोग इसे पानी पीने और खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं.

- नरम नारियल: यह हरे नारियल से थोड़ा पका होता है. इसके अंदर की मलाई कुछ मोटी हो जाती है, लेकिन फिर भी नरम रहती है.

- सूखा नारियल: पूरी तरह पकने और सूखने के बाद इसके अंदर का गूदा सख्त हो जाता है. इसका इस्तेमाल मिठाइयों, खाने और तेल निकालने में किया जाता है.

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यही वजह है कि नारियल का इस्तेमाल सिर्फ फल के तौर पर नहीं, बल्कि तेल बनाने के लिए भी होता है.

क्या अब फल और सब्जी मंडी में नहीं बिकेगा नारियल?

इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि देशभर में नारियल को फल मानना बंद कर दिया गया है या हर जगह उसकी बिक्री पर रोक लग गई है. मामला उत्तर प्रदेश के कृषि उपज मंडी नियमों और गाजियाबाद की एक खास मंडी से जुड़ा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी मामले में कहा कि लागू नियमों के मुताबिक नारियल तिलहन की श्रेणी में आता है. इसलिए कारोबारी को साहिबाबाद की फल और सब्जी मंडी में हरा नारियल बेचने की अनुमति नहीं दी जा सकती. सरकार ने इसके लिए गोविंदपुरम की खाद्यान्न मंडी का विकल्प बताया है.

आखिर नारियल फल है या तिलहन?

अगर आप सामान्य इस्तेमाल और वनस्पति विज्ञान की बात करें, तो नारियल एक फल है. लेकिन उत्तर प्रदेश के इस मंडी विवाद में सवाल सरकारी कारोबार और कृषि उपज के वर्गीकरण का था. इस मामले में कोर्ट ने 1995 के नियमों के आधार पर नारियल को तिलहन की श्रेणी में माना. यानी आसान भाषा में समझें तो खाने के लिहाज से नारियल फल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के संबंधित मंडी नियमों में इसे तिलहन माना गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला इसी कानूनी वर्गीकरण से जुड़ा है, न कि नारियल की वैज्ञानिक पहचान बदलने से.

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