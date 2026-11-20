राजस्थान के पंचायत चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं. पंचायत चुनाव के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है. जिला परिषद की 5 सीट पर बीजेपी प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए है, तो कांग्रेस 2 सीट पर आगे चल रही है.

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पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस की बढ़त है

कांग्रेस 69 सीट पर आगे चल रही है

बीजेपी 24 सीट पर आगे है

अन्य 13 सीट पर आगे है.

जोधपुर जिले की 23 पंचायत समितियों में से 7 में कांग्रेस, 2 में बीजेपी आगे है, जबकि 3 में अन्य को बढ़त है.

419 पंचायत समितियों के निर्विरोध प्रत्याशी

राजस्थान पंचायत चुनाव के निर्विरोध जीते प्रत्याशियों में भाजपा के 19, कांग्रेस के 11, बसपा का 1 और 4 निर्दलीय हैं. चुनाव नतीजों से ही प्रधान चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी. जिस पार्टी के जितने ज्यादा पंचायत समिति सदस्य जीतेंगे, उसके लिए प्रधान बनाना उतना ही आसान होगा.

पंचायत चुनाव का पूरा लेखा-जोखा

प्रदेश के 37 जिलों के 1275 जिला परिषद सदस्यों और 419 पंचायत समितियों के 7543 वार्डों के लिए हुए चुनाव के वोटों की गिनती की जा रही है. पंचायत समिति के 7543 वार्डों में 25108 प्रत्याशी उतरे थे, जिसमें 37 वार्डों के प्रत्याशी निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं. ऐसे में 25,073 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, जिनकी हार-जीत का फैसला होगा.

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पंचायत चुनाव में चुने जाने वाले जिला परिषद सदस्य बाद में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेंगे, जबकि पंचायत समितियों के पार्षद ब्लॉकों में प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करेंगे. इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है.

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