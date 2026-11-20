आज के वक्त में पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और फ्यूचर की चिंता के बीच जेन जी कई तरह के स्ट्रेस से गुजर रही है. ऐसे में युवा खुद को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. कोई म्यूजिक सुनता है, कोई फिल्में देखता है, तो कई युवाओं के लिए मोबाइल और कंप्यूटर पर गेम खेलना तनाव कम करने का नया जरिया बन गया है. खेलना अब सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ युवाओं के लिए यह दिनभर की थकान और परेशानियों से थोड़ी देर दूर रहने का तरीका भी है.

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जेन जी के बीच इंटरनेट पर खेले जाने वाले खेलों का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. आज युवा खाली वक्त में अकेले खेल खेलने के साथ अपने दोस्तों के साथ भी खेलना पसंद करते हैं. बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, फ्री फायर, माइनक्राफ्ट और रोब्लॉक्स जैसे खेल युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हैं. इन खेलों के जरिए वे कुछ वक्त के लिए अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और स्ट्रेस से ध्यान हटा पाते हैं.

गेमिंग का एक पहलू ये भी है कि इससे युवाओं को दोस्तों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है. कई इंटरनेट आधारित खेलों में प्लेयर्स का ग्रुप बनाकर खेलते हैं. इस दौरान बातचीत, हंसी-मजाक और एक-दूसरे के साथ मिलकर खेलने से उन्हें अकेलापन कम महसूस हो सकता है. वहीं, खेल में किसी लेवल को पूरा करना या कोई चुनौती जीतना उन्हें खुशी और कुछ हासिल करने का एहसास भी देता है.

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हालांकि, गेमिंग को तनाव दूर करने का हमेशा सही तरीका नहीं माना जा सकता. अगर कोई युवा घंटों खेलने लगे और उसकी नींद, पढ़ाई, नौकरी या पर्सनल लाइफ प्रभावित होने लगे, तो ये परेशानी की वजह बन सकता है. कई बार खेल हारने या अच्छा प्रदर्शन न कर पाने से स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है.

इसलिए खेलों का फायदा तभी है, जब इन्हें सीमित वक्त के लिए एंटरटेनमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए. जेन जी के लिए खेल तनाव से कुछ देर का आराम जरूर बन सकते हैं, लेकिन इन्हें स्ट्रेस से निपटने का एकमात्र तरीका बनाना सही नहीं है.

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