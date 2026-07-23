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India's First Bullet Train: इन 12 स्टेशनों पर रुकेगी बुलेट ट्रेन, ट्रैक भी है बेहद खास, रेलवे ने दिखाई झलक

First Bullet Train Of India: देश की पहली बुलेट ट्रेन अगले साल स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2027 से दौड़ने वाली है और इसके लिए कॉरिडोर पर ट्रैक और एडवांस्ड तकनीक से इलेक्ट्रिक लाइनें बिछाने का काम तेजी से चल रहा है.

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अगले साल 15 अगस्त से पटरियों पर दौड़ सकती है बुलेट ट्रेन. (Photo: Reuters)
अगले साल 15 अगस्त से पटरियों पर दौड़ सकती है बुलेट ट्रेन. (Photo: Reuters)

देश में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है और मुंबई-अहमदाबाद के बीच ये अगले साल से चलनी शुरू हो सकती है. इस 508 किलोमीटर लंबे पूरे रेल कॉरिडॉर को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा और इसका पहला चरण 15 अगस्त 2027 से शुरू होगा. ट्रैक को पूरा करने का काम रॉकेट की रफ्तार से चल रहा है और भारतीय रेलवे की ओर से लगातार इसे लेकर अपडेट शेयर किए जा रहे हैं.  

ऐसा है Bullet Train रेल कॉरिडोर 
मुंबई-अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जापानी शिंकानसेन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके जरिए भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण शहरों के बीच यात्रा के समय को काफी कम हो जाएगी. Mumbai-Ahmedabad बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 508 किमी लंबा है और इसमें बिजली के तार बिछाने से लेकर अन्य तमाम काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं. 

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर इस रेल कॉरिडोर और इसपर चल रहे काम का वीडियो शेयर किया है. इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे हाई-स्पीड रेल के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, इंटेलिजेंट सेफ्टी सिस्टम और स्वदेशी इंजीनियरिंग बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को आकार दे रहे हैं.

पहली बार भारत में आई ये तकनीक
इस बुलेट ट्रेन रेल कॉरिडोर को एक एडवांस्ड 2×25KV ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से लैस किया जा रहा है, जो हाई-स्पीड रेल के लिए ग्लोबली यूज की जाने वाली सबसे अच्छी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन तकनीकों में से एक है. खास बात ये है कि यह तकनीक भारत में पहली बार पेश की जा रही है, जो 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेनों के लिए आवश्यक बिजली सप्लाई के लिए डिजाइन की गई है. इसके अलावा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर सिविल कंस्ट्रक्शन और ट्रैक बिछाने का काम भी लगातार तेजी पकड़ रहा है. 

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Bullet Train Rail Corridor

2 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद, 12 स्टॉप
भारत की ये पहली बुलेट ट्रेन जब फुल स्पीड में होगी, तो 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी. फिलहाल सबसे हाई स्पीड ट्रेनों के जरिये मुंबई से अहमदाबाद के बीच यात्रा करने में अभी करीब छह घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन की रफ्तार से ये दूरी सिर्फ करीब 2 घंटे में पूरी होगी. 

बुलेट ट्रेन की अपडेट्स पर नजर डालें, तो ये 508 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा और नगर हवेली से होकर गुजरेगा और इसमें 12 प्रमुख स्टेशनों स्टॉपेज होगा, जिनमें मुंबई (BKC), ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती शामिल हैं. 

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