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BPSC ने TRE 4.0 के 32,388 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया स्थगित 

BPSC ने TRE 4.0 के तहत बिहार में स्कूल शिक्षकों के 32,388 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी है. इस कदम से 1 सितंबर से शुरू होने वाली प्रक्रिया में देरी हुई है. हालांकि, अपडेटेड तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है.

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स्थगित हुई BPSC TRE-4 के लिए आवेदन.
स्थगित हुई BPSC TRE-4 के लिए आवेदन.

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा चरण 4 (TRE 4.0) के तहत 32,388 स्कूल शिक्षक पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है. बता दें कि आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होनी थी, लेकिन प्रक्रियात्मक बदलावों की वजह से इसे फिलहाल टाल दिया गया है. BPSC ने 31 अगस्त को जारी आधिकारिक नोटिस में इसकी जानकारी दी. आयोग ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया की नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी. 

32,388 पदों पर भर्ती के आवेदन स्थगित

इस भर्ती अभियान के तहत बिहार के शिक्षा विभाग में 32,388 खाली स्कूल शिक्षक पदों पर भर्ती होनी है. जो उम्मीदवार 1 सितंबर से आवेदन करने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें अब संशोधित कार्यक्रम का इंतजार करना होगा. आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन प्रक्रियात्मक बदलावों के कारण आवेदन प्रक्रिया स्थगित की गई है. BPSC के नोटिस में केवल इतना कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है. विज्ञापन संख्या 14/2026 से जुड़ी नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी. 

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आधिकारिक अधिसूचना

जल्द जारी होंगी नई तारीखें

आवेदन प्रक्रिया स्थगित होने के कारण, उम्मीदवारों को पहले दी गई 1 सितंबर की समयसीमा पर भरोसा करने से बचना चाहिए. आयोग की ओर से आधिकारिक भर्ती सूचनाओं के माध्यम से संशोधित तिथियों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है. उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने या भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अन्य तैयारियों से पहले अपडेट के लिए बीपीएससी वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहना चाहिए. नवीनतम नोटिस की तारीख 31 अगस्त, 2026 है और इसे बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी किया गया था. 

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