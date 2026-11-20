आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) की शेयर बाजार में शानदार एंट्री ने सिर्फ इसके फाउंडर्स को ही नहीं, बल्कि हजारों कर्मचारियों को भी मालामाल कर दिया है. कंपनी के आईपीओ (IPO) के बाद करीब 5,100 कर्मचारी करोड़पति बन गए हैं. इनमें से लगभग 600 कर्मचारियों की इक्विटी (कंपनी के शेयरों में हिस्सेदारी) की कीमत 100 मिलियन डॉलर यानी करीब ₹934.50 करोड़ के पार हो गई है. वहीं, करीब 2,800 कर्मचारियों के पास 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा की इक्विटी है. अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, एंथ्रोपिक ने अपने आईपीओ में शेयर की कीमत 83 डॉलर तय की थी.

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इसी के आधार पर कर्मचारियों की हिस्सेदारी की वैल्यू में यह जबरदस्त उछाल आया है. कंपनी की खास बात यह है कि उसके करीब 96 फीसदी कर्मचारी अब 1 मिलियन डॉलर यानी लगभग 9.39 करोड़ रुपये से ज्यादा की इक्विटी के मालिक हैं. इस तरह कंपनी की लिस्टिंग ने हजारों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बदल दी है. यहां एक बात ध्यान देनी होगी कि कर्मचारियों की बताई गई संपत्ति उनकी शेयर हिस्सेदारी (Equity Holdings) का अनुमानित बाजार मूल्य है. इसका मतलब यह नहीं है कि सभी कर्मचारियों ने इतनी रकम नकद हासिल कर ली है. शेयर बेचने के बाद टैक्स कटकर जो पैसे मिलेंगे वही वास्तविक कमाई होगी.

5,300 कर्मचारियों में से 5,100 करोड़पति

रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, इस साल सितंबर तक एंथ्रोपिक में करीब 5,300 कर्मचारी काम कर रहे थे. इनमें से लगभग 5,100 कर्मचारियों की शेयर हिस्सेदारी का मूल्य 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा है. निजी कंपनियों के शेयरों का डेटा ट्रैक करने वाली फर्म हिल डॉट कॉम (Hill.com) के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 600 कर्मचारियों के पास 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा की इक्विटी है. यानी ये कर्मचारी अब ₹932.50 करोड़ के मालिक बन गए हैं. वहीं, लगभग 2,800 कर्मचारियों की हिस्सेदारी 10 मिलियन डॉलर (लगभग 93.29 करोड़ रुपये) से अधिक है. एंथ्रोपिक में कर्मचारियों को अंदरूनी तौर पर 'एंट्स' (Ants) कहा जाता है. कंपनी की लिस्टिंग से इन कर्मचारियों को उनकी मेहनत और शुरुआती दौर में कंपनी से जुड़ने का बड़ा आर्थिक फायदा मिला है.

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कुछ साल में बदली कर्मचारियों की किस्मत

एंथ्रोपिक की स्थापना 2021 में हुई थी. साल 2024 के अंत तक कंपनी में 1,000 से भी कम कर्मचारी थे. लेकिन इसके बाद कंपनी का कारोबार और टीम तेजी से बढ़ी. इसी तेजी का फायदा उन कर्मचारियों को मिला, जिन्होंने शुरुआती दौर में कंपनी जॉइन की थी और बदले में कंपनी के शेयर हासिल किए थे. हिल डॉट कॉम के फाउंडर और CEO एंड्रयू बेंसन ने CNN से बातचीत में कहा कि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एंथ्रोपिक में इतनी जल्दी कर्मचारियों की संपत्ति में इतना बड़ा बदलाव आया है. उनके मुताबिक, कंपनी में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर भी काफी कम रही है. बेंसन ने कहा कि काफी समय से यह साफ था कि एंथ्रोपिक तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी है. ऐसे में कर्मचारियों को लगता था कि अगर वे कंपनी छोड़ते हैं तो भविष्य में मिलने वाले बड़े आर्थिक फायदे से हाथ धो सकते हैं.

सैलरी के साथ शेयर देने का मिला फायदा

सिलिकॉन वैली की टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स में कर्मचारियों को सैलरी के साथ कंपनी के शेयर देना आम बात है. कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं ताकि कर्मचारी लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहें. उन्हें उम्मीद रहती है कि भविष्य में कंपनी की बिक्री या आईपीओ के जरिए इन शेयरों की कीमत काफी बढ़ सकती है. हालांकि, एंथ्रोपिक की ग्रोथ और कर्मचारियों को मिले फायदे का स्तर बाकी स्टार्टअप्स से काफी अलग है.

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एंड्रयू बेंसन के मुताबिक, किसी कंपनी में जल्दी जुड़ना कई बार बड़े पद पर होने से भी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. उन्होंने बताया कि एंथ्रोपिक में 2023 या 2024 में शामिल हुआ कोई कर्मचारी, इस साल कंपनी से जुड़ने वाले किसी वरिष्ठ अधिकारी से भी ज्यादा संपत्ति बना सकता है. यानी यहां पद से ज्यादा यह बात मायने रखती है कि कर्मचारी कंपनी के शुरुआती दौर में कब जुड़ा था और उसे कितने शेयर मिले थे.

IPO के पहले दिन ही शेयर बेचने का मौका

एंथ्रोपिक का आईपीओ कर्मचारियों के लिए एक और वजह से खास रहा. आमतौर पर जब कोई कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती है तो कर्मचारियों और अन्य अंदरूनी निवेशकों पर लॉकअप अवधि (Lock-up Period) लागू होती है. यह अवधि आमतौर पर तीन से छह महीने की होती है. इस दौरान वे अपने शेयर नहीं बेच सकते. लेकिन एंथ्रोपिक ने अपने आईपीओ में अलग व्यवस्था की. कंपनी ने गैर-संस्थापक अंदरूनी लोगों को शेयर बाजार में कारोबार शुरू होने के पहले दिन ही अपनी हिस्सेदारी के 10 फीसदी तक शेयर बेचने की अनुमति दी. इसके लिए अलग-अलग चरणों वाला लॉकअप शेड्यूल बनाया गया था. हालांकि, अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि कितने कर्मचारियों और अन्य अंदरूनी निवेशकों ने अपने शेयर बेचकर मुनाफा कमाया.

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SpaceX के IPO से अलग Anthropic की कहानी

कर्मचारियों को करोड़पति बनाने के मामले में एंथ्रोपिक की तुलना एलन मस्क की स्पेसएक्स (SpaceX) से भी की जा रही है. स्पेसएक्स ने जून में अपने बड़े आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में एंट्री की थी. लेकिन कंपनी दो दशक से ज्यादा समय तक प्राइवेट रही थी. स्पेसएक्स के करीब 22,000 कर्मचारियों में से लगभग 4,400 लोग आईपीओ के बाद करोड़पति बने थे. इसके मुकाबले एंथ्रोपिक ने महज कुछ साल में अपने 5,300 कर्मचारियों में से करीब 5,100 को करोड़पति बना दिया. यानी एंथ्रोपिक में कर्मचारियों के बीच संपत्ति बनने की रफ्तार काफी तेज रही.

सैन फ्रांसिस्को में रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा असर

एंथ्रोपिक के कर्मचारियों की दौलत बढ़ने का असर अब सैन फ्रांसिस्को के रियल एस्टेट बाजार पर भी पड़ सकता है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि स्पेसएक्स के कर्मचारी अमेरिका के टेक्सास, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा जैसे अलग-अलग राज्यों में फैले हुए हैं, जबकि एंथ्रोपिक के कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा सैन फ्रांसिस्को में केंद्रित है. शहर में पहले से ही टेक कंपनियों से जुड़े अमीर लोगों की संख्या बढ़ने के कारण प्रॉपर्टी की कीमतों पर दबाव है.

अब हजारों नए करोड़पति बनने से घरों की मांग और कीमतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. रियल एस्टेट कंपनी रेडफिन (Redfin) के मुताबिक, सैन फ्रांसिस्को में अक्टूबर के दौरान एक सामान्य घर की बिक्री कीमत 1.7 मिलियन डॉलर रही. यह एक साल पहले के मुकाबले करीब 19 फीसदी ज्यादा है. वहीं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियलटर्स के मुताबिक, इसी अवधि में अमेरिका में घरों की औसत कीमत करीब 416,700 डॉलर रही और इसमें लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ.

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